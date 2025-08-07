https://ria.ru/20250807/kozlovskij-2033856469.html

Козловский снимется в новом фильме Алексея Учителя

Козловский снимется в новом фильме Алексея Учителя

культура

санкт-петербург

данила козловский

дмитрий шостакович

алексей учитель

кино и сериалы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Актер Данила Козловский сыграет в фильме с рабочим названием "Шум времени" о великом советском композиторе Дмитрии Шостаковиче, сообщил РИА Новости режиссер картины Алексей Учитель. "Данила Козловский будет играть небольшую роль, немного неожиданную для себя", - рассказал режиссер. Съемки картины проходят в Санкт-Петербурге: в Российском этнографическом музее, особняке Бобринских и в центре Северной столицы - на Миллионной улице, а так же в других знаковых локациях. Роль самого Шостаковича исполнит Олег Савцов, а его жены - Дарья Балабанова. Евгений Цыганов сыграет еще одну выдающуюся фигуру в мире музыки XX столетия - композитора Сергея Прокофьева. Также в актерском составе фильма заявлены Никита Кологривый, Полина Цыганова, Лев Зулькарнаев, Мария Смольникова и другие. Выход в кинопрокат фильма "Шум времени" запланирован на осень 2026 года.

санкт-петербург

