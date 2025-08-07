Рейтинг@Mail.ru
Козловский снимется в новом фильме Алексея Учителя
Культура
Культура
 
09:21 07.08.2025
Козловский снимется в новом фильме Алексея Учителя
Актер Данила Козловский сыграет в фильме с рабочим названием "Шум времени" о великом советском композиторе Дмитрии Шостаковиче, сообщил РИА Новости режиссер... РИА Новости, 07.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Актер Данила Козловский сыграет в фильме с рабочим названием "Шум времени" о великом советском композиторе Дмитрии Шостаковиче, сообщил РИА Новости режиссер картины Алексей Учитель. "Данила Козловский будет играть небольшую роль, немного неожиданную для себя", - рассказал режиссер. Съемки картины проходят в Санкт-Петербурге: в Российском этнографическом музее, особняке Бобринских и в центре Северной столицы - на Миллионной улице, а так же в других знаковых локациях. Роль самого Шостаковича исполнит Олег Савцов, а его жены - Дарья Балабанова. Евгений Цыганов сыграет еще одну выдающуюся фигуру в мире музыки XX столетия - композитора Сергея Прокофьева. Также в актерском составе фильма заявлены Никита Кологривый, Полина Цыганова, Лев Зулькарнаев, Мария Смольникова и другие. Выход в кинопрокат фильма "Шум времени" запланирован на осень 2026 года.
Данила Козловский сыграет в фильме Алексея Учителя "Шум времени" о Шостаковиче

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАктер Данила Козловский и режиссер Алексей Учитель на съемках фильма "Шум времени" в Санкт-Петербурге
Режиссер, актер и продюсер Данила Козловский на премьере своего сериала Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Секретный показ, запрет от Латвии: что происходит с вернувшимся Козловским
17 июня, 18:30
 
