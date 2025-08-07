https://ria.ru/20250807/kozlovskij-2033856469.html
Козловский снимется в новом фильме Алексея Учителя
Козловский снимется в новом фильме Алексея Учителя - РИА Новости, 07.08.2025
Козловский снимется в новом фильме Алексея Учителя
Актер Данила Козловский сыграет в фильме с рабочим названием "Шум времени" о великом советском композиторе Дмитрии Шостаковиче, сообщил РИА Новости режиссер... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T09:21:00+03:00
2025-08-07T09:21:00+03:00
2025-08-07T09:21:00+03:00
культура
санкт-петербург
данила козловский
дмитрий шостакович
алексей учитель
кино и сериалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033748975_0:201:3020:1900_1920x0_80_0_0_517ee8bf3eb9c45c6d00a2935002b1aa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Актер Данила Козловский сыграет в фильме с рабочим названием "Шум времени" о великом советском композиторе Дмитрии Шостаковиче, сообщил РИА Новости режиссер картины Алексей Учитель. "Данила Козловский будет играть небольшую роль, немного неожиданную для себя", - рассказал режиссер. Съемки картины проходят в Санкт-Петербурге: в Российском этнографическом музее, особняке Бобринских и в центре Северной столицы - на Миллионной улице, а так же в других знаковых локациях. Роль самого Шостаковича исполнит Олег Савцов, а его жены - Дарья Балабанова. Евгений Цыганов сыграет еще одну выдающуюся фигуру в мире музыки XX столетия - композитора Сергея Прокофьева. Также в актерском составе фильма заявлены Никита Кологривый, Полина Цыганова, Лев Зулькарнаев, Мария Смольникова и другие. Выход в кинопрокат фильма "Шум времени" запланирован на осень 2026 года.
https://ria.ru/20250617/kozlovskiy-2023361314.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033748975_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_e64fa58f6567bcd0993d8b92e9fc897d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, данила козловский, дмитрий шостакович, алексей учитель, кино и сериалы
Культура, Санкт-Петербург, Данила Козловский, Дмитрий Шостакович, Алексей Учитель, Кино и сериалы
Козловский снимется в новом фильме Алексея Учителя
Данила Козловский сыграет в фильме Алексея Учителя "Шум времени" о Шостаковиче