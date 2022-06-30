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Назван президент XIX кинофестиваля "Меридианы Тихого" во Владивостоке
Назван президент XIX кинофестиваля "Меридианы Тихого" во Владивостоке - РИА Новости, 30.06.2022
Назван президент XIX кинофестиваля "Меридианы Тихого" во Владивостоке
Андрей Соколов станет президентом ХIХ Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" во Владивостоке, сообщил журналистам генеральный директор смотра РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:56
2022-06-30T12:56
2022-06-30T13:07
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Андрей Соколов станет президентом ХIХ Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" во Владивостоке, сообщил журналистам генеральный директор смотра Ефим Звеняцкий.Андрей Соколов — актер и режиссер. Зрители знают его по проектам "Маленькая Вера", сериалу "Адвокат" и многим другим. Среди работ режиссера Алексея Учителя фильмы "Космос как предчувствие", "Цой", "Стрельцов" и другие. Pacific Meridian — международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, учрежденный в 2003 году. Он проходит ежегодно в сентябре во Владивостоке. В нем участвуют страны Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки. В 2022-м году смотр "Меридианы Тихого" проводится с 10 по 16 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, алексей учитель, владивосток, юго-восточная азия, южная америка, знаменитости, звезды, кино и сериалы, меридианы тихого, северная америка, андрей соколов, кинофестиваль
12:56 30.06.2022 (обновлено: 13:07 30.06.2022)
Назван президент XIX кинофестиваля "Меридианы Тихого" во Владивостоке
Президентом XIX кинофестиваля "Меридианы Тихого" во Владивостоке будет Андрей Соколов
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Андрей Соколов станет президентом ХIХ Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" во Владивостоке, сообщил журналистам генеральный директор смотра Ефим Звеняцкий.
"А президентом жюри кинофестиваля будет Алексей Учитель", — добавил Звеняцкий.
Андрей Соколов — актер и режиссер. Зрители знают его по проектам "Маленькая Вера", сериалу "Адвокат" и многим другим.
Среди работ режиссера Алексея Учителя фильмы "Космос как предчувствие", "Цой", "Стрельцов" и другие.
Pacific Meridian — международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, учрежденный в 2003 году. Он проходит ежегодно в сентябре во Владивостоке. В нем участвуют страны Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки.
В 2022-м году смотр "Меридианы Тихого" проводится с 10 по 16 сентября.