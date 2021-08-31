https://ria.ru/20210831/uchitel-1747950626.html

Собянин поздравил с 70-летием режиссера Алексея Учителя

Собянин поздравил с 70-летием режиссера Алексея Учителя - РИА Новости, 31.08.2021

Собянин поздравил с 70-летием режиссера Алексея Учителя

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 70-летием режиссера, народного артиста России Алексея Учителя, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:06

2021-08-31T11:06

2021-08-31T11:17

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вгик

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 70-летием режиссера, народного артиста России Алексея Учителя, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы.Алексей Учитель родился 31 августа 1951 года в Ленинграде. В 1975-м окончил ВГИК. Через 15 лет он основал собственную киностудию "Рок", а еще через пять снял свой первый игровой фильм "Мания Жизели". Кроме того, он создал такие картины, как "Дневник его жены", отмеченный различными наградами, а также "Космос как предчувствие", "Цой" и другие.В 2002 году Алексею Учителю присвоили звание народного артиста России. В 2007-м он был награжден орденом Дружбы, а в 2013-м — орденом Почета.

https://ria.ru/20200815/1575803138.html

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сергей собянин, вгик, алексей учитель, новости культуры, кино и сериалы