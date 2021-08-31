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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210831/uchitel-1747950626.html
Собянин поздравил с 70-летием режиссера Алексея Учителя
Собянин поздравил с 70-летием режиссера Алексея Учителя - РИА Новости, 31.08.2021
Собянин поздравил с 70-летием режиссера Алексея Учителя
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 70-летием режиссера, народного артиста России Алексея Учителя, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:06
2021-08-31T11:17
культура
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вгик
алексей учитель
новости культуры
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 70-летием режиссера, народного артиста России Алексея Учителя, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы.Алексей Учитель родился 31 августа 1951 года в Ленинграде. В 1975-м окончил ВГИК. Через 15 лет он основал собственную киностудию "Рок", а еще через пять снял свой первый игровой фильм "Мания Жизели". Кроме того, он создал такие картины, как "Дневник его жены", отмеченный различными наградами, а также "Космос как предчувствие", "Цой" и другие.В 2002 году Алексею Учителю присвоили звание народного артиста России. В 2007-м он был награжден орденом Дружбы, а в 2013-м — орденом Почета.
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сергей собянин, вгик, алексей учитель, новости культуры, кино и сериалы
11:06 31.08.2021 (обновлено: 11:17 31.08.2021)
 
Собянин поздравил с 70-летием режиссера Алексея Учителя

Мэр Москвы Собянин поздравил с 70-летием режиссера Алексея Учителя

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер и продюсер Алексей Учитель в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Режиссер и продюсер Алексей Учитель в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 70-летием режиссера, народного артиста России Алексея Учителя, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы.
"Режиссер большого таланта, Вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства. Ваши художественные и документальные фильмы вызывают интерес миллионов зрителей, приумножают славные традиции нашего кино, являются крупным событием культурной и общественной жизни. Пусть поддержка родных, друзей и поклонников вдохновляет Вас на новые творческие проекты", - говорится в тексте телеграммы.
Алексей Учитель родился 31 августа 1951 года в Ленинграде. В 1975-м окончил ВГИК. Через 15 лет он основал собственную киностудию "Рок", а еще через пять снял свой первый игровой фильм "Мания Жизели". Кроме того, он создал такие картины, как "Дневник его жены", отмеченный различными наградами, а также "Космос как предчувствие", "Цой" и другие.
В 2002 году Алексею Учителю присвоили звание народного артиста России. В 2007-м он был награжден орденом Дружбы, а в 2013-м — орденом Почета.
Кадр из фильма Цой
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КультураСергей СобянинВГИКАлексей УчительНовости культурыКино и сериалы
 
 
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