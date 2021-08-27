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Шоубиз
https://ria.ru/20210827/peresild-1747526410.html
Пересильд призналась в отсутствии предложений выйти замуж
Пересильд призналась в отсутствии предложений выйти замуж - РИА Новости, 27.08.2021
Пересильд призналась в отсутствии предложений выйти замуж
Актриса Юлия Пересильд в интервью Psychologies призналась в отсутствии предложений выйти замуж. Также звезда отметила, что одиночество – это ее ресурсное время. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T18:26
2021-08-27T18:26
шоубиз
алексей учитель
актеры
юлия пересильд
знаменитости
кино и сериалы
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд в интервью Psychologies призналась в отсутствии предложений выйти замуж. Также звезда отметила, что одиночество – это ее ресурсное время.Актриса отметила, что завидует парам, которые долго живут вместе.В последнее время поклонники артистки подозревают, что она рассталась со своим возлюбленным Алексеем Учителем. Актриса отметила, что у нее было много комплексов по поводу того, что режиссер женат."Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я не испытывала — а их было очень много, — все это ерунда по сравнению с любовью и детьми", — заключила Юлия.Ранее стало известно, что Пересильд исполнит главную роль в фильме "Вызов" — первой художественной ленте в космосе.
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алексей учитель, актеры, юлия пересильд, знаменитости, кино и сериалы
18:26 27.08.2021
 

Пересильд призналась в отсутствии предложений выйти замуж

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФестиваль короткометражного кино "Короче". День Первый
Фестиваль короткометражного кино Короче. День Первый - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд в интервью Psychologies призналась в отсутствии предложений выйти замуж. Также звезда отметила, что одиночество – это ее ресурсное время.
Актриса отметила, что завидует парам, которые долго живут вместе.

"Я белой завистью завидую людям, которые могут десятилетиями жить вместе… Я о таком мечтаю. Это невозможно организовать. Здесь стратегию не простроить, это что-то божественное. К сожалению, мне пока так и не встретился человек, который сказал бы: "Пошли замуж!" — сказала Пересильд.

В последнее время поклонники артистки подозревают, что она рассталась со своим возлюбленным Алексеем Учителем. Актриса отметила, что у нее было много комплексов по поводу того, что режиссер женат.
"Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я не испытывала — а их было очень много, — все это ерунда по сравнению с любовью и детьми", — заключила Юлия.
Ранее стало известно, что Пересильд исполнит главную роль в фильме "Вызов" — первой художественной ленте в космосе.
На съемках фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 16:55Шоубиз
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ШоубизАлексей УчительактерыЮлия ПересильдЗнаменитостиКино и сериалы
 
 
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