Пересильд призналась в отсутствии предложений выйти замуж
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФестиваль короткометражного кино "Короче". День Первый
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд в интервью Psychologies призналась в отсутствии предложений выйти замуж. Также звезда отметила, что одиночество – это ее ресурсное время.
Актриса отметила, что завидует парам, которые долго живут вместе.
"Я белой завистью завидую людям, которые могут десятилетиями жить вместе… Я о таком мечтаю. Это невозможно организовать. Здесь стратегию не простроить, это что-то божественное. К сожалению, мне пока так и не встретился человек, который сказал бы: "Пошли замуж!" — сказала Пересильд.
В последнее время поклонники артистки подозревают, что она рассталась со своим возлюбленным Алексеем Учителем. Актриса отметила, что у нее было много комплексов по поводу того, что режиссер женат.
"Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я не испытывала — а их было очень много, — все это ерунда по сравнению с любовью и детьми", — заключила Юлия.
Ранее стало известно, что Пересильд исполнит главную роль в фильме "Вызов" — первой художественной ленте в космосе.
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