https://ria.ru/20210827/peresild-1747526410.html

Пересильд призналась в отсутствии предложений выйти замуж

Пересильд призналась в отсутствии предложений выйти замуж - РИА Новости, 27.08.2021

Пересильд призналась в отсутствии предложений выйти замуж

Актриса Юлия Пересильд в интервью Psychologies призналась в отсутствии предложений выйти замуж. Также звезда отметила, что одиночество – это ее ресурсное время. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T18:26

2021-08-27T18:26

2021-08-27T18:26

шоубиз

алексей учитель

актеры

юлия пересильд

знаменитости

кино и сериалы

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд в интервью Psychologies призналась в отсутствии предложений выйти замуж. Также звезда отметила, что одиночество – это ее ресурсное время.Актриса отметила, что завидует парам, которые долго живут вместе.В последнее время поклонники артистки подозревают, что она рассталась со своим возлюбленным Алексеем Учителем. Актриса отметила, что у нее было много комплексов по поводу того, что режиссер женат."Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я не испытывала — а их было очень много, — все это ерунда по сравнению с любовью и детьми", — заключила Юлия.Ранее стало известно, что Пересильд исполнит главную роль в фильме "Вызов" — первой художественной ленте в космосе.

https://ria.ru/20210811/vyzov-1745357834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей учитель, актеры, юлия пересильд, знаменитости, кино и сериалы