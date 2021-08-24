https://ria.ru/20210824/kosmos-1746978733.html

Первый канал объявил дату премьеры проекта о съемках фильма в космосе

Первый канал объявил дату премьеры проекта о съемках фильма в космосе - РИА Новости, 24.08.2021

Первый канал объявил дату премьеры проекта о съемках фильма в космосе

Премьера телепроекта, рассказывающего о подготовке к съемкам фильма "Вызов" - первой художественной ленты в космосе, которая будет снята на Международной... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:43

2021-08-24T12:43

2021-08-24T12:43

культура

антон шкаплеров

первый канал (телеканал)

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Премьера телепроекта, рассказывающего о подготовке к съемкам фильма "Вызов" - первой художественной ленты в космосе, которая будет снята на Международной космической станции (МКС), - состоится 5 сентября, сообщила пресс-служба Первого канала.Ранее сообщалось, что все этапы подготовки к съемкам фильма начнут показывать на Первом канале в сентябре, шоу будет выходить по воскресеньям."Премьера "Вызов. Первые в космосе" 5 сентября в 22:00", - говорится в сообщении.Отмечается, что в первой серии зрителям покажут начало кастинга на главную женскую роль в этой картине. На роль претендуют 20 девушек, среди которых известные актрисы, балерина, фитнес-тренер, летчик гражданской авиации. Всего на конкурс было подано около три тысяч заявок."Абы кого в космос не запускают. Актрисы, прошедшие через многое и добившиеся чего-то в профессии, не могут быть слабыми. Желаю им почувствовать себя настоящими супервумен. Я много общался с космонавтами, слышал их рассказы, истории, читал научную литературу. В принципе довольно неплохо ознакомился с космической тематикой", - приводит пресс-служба слова режиссера картины Клима Шипенко.Пятого октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки фильма под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

https://ria.ru/20210811/vyzov-1745357834.html

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антон шкаплеров, первый канал (телеканал), международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы