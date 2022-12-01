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Умер актер Тимофей Спивак, отец звезды "Шифра" и "Эпидемии"
Умер актер Тимофей Спивак, отец звезды "Шифра" и "Эпидемии" - РИА Новости, 01.12.2022
Умер актер Тимофей Спивак, отец звезды "Шифра" и "Эпидемии"
В 75 лет скончался актер Тимофей Спивак. Об этом на своей странице в соцсети сообщила его дочь Марьяна Спивак. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:35
2022-12-01T14:35
2022-12-01T14:35
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В 75 лет скончался актер Тимофей Спивак. Об этом на своей странице в соцсети сообщила его дочь Марьяна Спивак. Тимофей Спивак служил в Красноярском театре музыкальной комедии, в Майкопском драматическом театре, Московском драматическом театре имени Станиславского и был художественным руководителем Театра-студии "Актеры кино и театра". Также он снимался в кино и сериалах. Среди них "Прощание славянки", "Пыль под солнцем" и другие. Его дочь от брака с Екатериной Васильевой, Марьяна Спивак, известна по ролям в фильмах "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Цой" Алексея Учителя, сериалах "Эпидемия" и "Шифр" и других проектах. У актера также есть сын от первого брака с Татьяной Клюевой — Ян Гагин. Он советник врио главы ДНР.
https://ria.ru/20221128/albertpyun-1834687483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, андрей звягинцев, алексей учитель, виктор цой
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Андрей Звягинцев, Алексей Учитель, Виктор Цой
Умер актер Тимофей Спивак, отец звезды "Шифра" и "Эпидемии"
Отец звезды "Шифра" и "Эпидемии" Тимофей Спивак умер в возрасте 75 лет
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В 75 лет скончался актер Тимофей Спивак. Об этом на своей странице в соцсети сообщила его дочь Марьяна Спивак.
"Папа. 13.11.1947 — 30.11.2022", — написала актриса.
Тимофей Спивак служил в Красноярском театре музыкальной комедии, в Майкопском драматическом театре, Московском драматическом театре имени Станиславского и был художественным руководителем Театра-студии "Актеры кино и театра".
Также он снимался в кино и сериалах. Среди них "Прощание славянки", "Пыль под солнцем" и другие.
Его дочь от брака с Екатериной Васильевой, Марьяна Спивак, известна по ролям в фильмах "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Цой" Алексея Учителя, сериалах "Эпидемия" и "Шифр" и других проектах.
У актера также есть сын от первого брака с Татьяной Клюевой — Ян Гагин. Он советник врио главы ДНР.