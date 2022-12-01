https://ria.ru/20221201/spivak-1835571036.html

Умер актер Тимофей Спивак, отец звезды "Шифра" и "Эпидемии"

Умер актер Тимофей Спивак, отец звезды "Шифра" и "Эпидемии" - РИА Новости, 01.12.2022

Умер актер Тимофей Спивак, отец звезды "Шифра" и "Эпидемии"

В 75 лет скончался актер Тимофей Спивак. Об этом на своей странице в соцсети сообщила его дочь Марьяна Спивак. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:35

2022-12-01T14:35

2022-12-01T14:35

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В 75 лет скончался актер Тимофей Спивак. Об этом на своей странице в соцсети сообщила его дочь Марьяна Спивак. Тимофей Спивак служил в Красноярском театре музыкальной комедии, в Майкопском драматическом театре, Московском драматическом театре имени Станиславского и был художественным руководителем Театра-студии "Актеры кино и театра". Также он снимался в кино и сериалах. Среди них "Прощание славянки", "Пыль под солнцем" и другие. Его дочь от брака с Екатериной Васильевой, Марьяна Спивак, известна по ролям в фильмах "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Цой" Алексея Учителя, сериалах "Эпидемия" и "Шифр" и других проектах. У актера также есть сын от первого брака с Татьяной Клюевой — Ян Гагин. Он советник врио главы ДНР.

https://ria.ru/20221128/albertpyun-1834687483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, андрей звягинцев, алексей учитель, виктор цой