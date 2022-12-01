Рейтинг@Mail.ru
Умер актер Тимофей Спивак, отец звезды "Шифра" и "Эпидемии" - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221201/spivak-1835571036.html
Умер актер Тимофей Спивак, отец звезды "Шифра" и "Эпидемии"
Умер актер Тимофей Спивак, отец звезды "Шифра" и "Эпидемии" - РИА Новости, 01.12.2022
Умер актер Тимофей Спивак, отец звезды "Шифра" и "Эпидемии"
В 75 лет скончался актер Тимофей Спивак. Об этом на своей странице в соцсети сообщила его дочь Марьяна Спивак. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:35
2022-12-01T14:35
культура
новости культуры
знаменитости
звезды
андрей звягинцев
алексей учитель
виктор цой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835570497_0:0:646:363_1920x0_80_0_0_4b996fcd32bc5c7cbc12ec10bcee58fe.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В 75 лет скончался актер Тимофей Спивак. Об этом на своей странице в соцсети сообщила его дочь Марьяна Спивак. Тимофей Спивак служил в Красноярском театре музыкальной комедии, в Майкопском драматическом театре, Московском драматическом театре имени Станиславского и был художественным руководителем Театра-студии "Актеры кино и театра". Также он снимался в кино и сериалах. Среди них "Прощание славянки", "Пыль под солнцем" и другие. Его дочь от брака с Екатериной Васильевой, Марьяна Спивак, известна по ролям в фильмах "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Цой" Алексея Учителя, сериалах "Эпидемия" и "Шифр" и других проектах. У актера также есть сын от первого брака с Татьяной Клюевой — Ян Гагин. Он советник врио главы ДНР.
https://ria.ru/20221128/albertpyun-1834687483.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835570497_54:0:538:363_1920x0_80_0_0_0352d5758a73aa2f47468955583a62ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, знаменитости, звезды, андрей звягинцев, алексей учитель, виктор цой
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Андрей Звягинцев, Алексей Учитель, Виктор Цой
14:35 01.12.2022
 
Умер актер Тимофей Спивак, отец звезды "Шифра" и "Эпидемии"

Отец звезды "Шифра" и "Эпидемии" Тимофей Спивак умер в возрасте 75 лет

© Киностудия КИТ 2019Актер Тимофей Спивак в сериале "Ростов"
Актер Тимофей Спивак в сериале Ростов
© Киностудия КИТ 2019
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В 75 лет скончался актер Тимофей Спивак. Об этом на своей странице в соцсети сообщила его дочь Марьяна Спивак.

"Папа. 13.11.1947 — 30.11.2022", — написала актриса.

Тимофей Спивак служил в Красноярском театре музыкальной комедии, в Майкопском драматическом театре, Московском драматическом театре имени Станиславского и был художественным руководителем Театра-студии "Актеры кино и театра".
Также он снимался в кино и сериалах. Среди них "Прощание славянки", "Пыль под солнцем" и другие.
Его дочь от брака с Екатериной Васильевой, Марьяна Спивак, известна по ролям в фильмах "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Цой" Алексея Учителя, сериалах "Эпидемия" и "Шифр" и других проектах.
У актера также есть сын от первого брака с Татьяной Клюевой — Ян Гагин. Он советник врио главы ДНР.
Альберт Пьюн - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 11:24Культура
Умер режиссер "Капитана Америки" Альберт Пьюн
 
КультураНовости культурыЗнаменитостизвездыАндрей ЗвягинцевАлексей УчительВиктор Цой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала