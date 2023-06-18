https://ria.ru/20230618/karmanov-1878980802.html

Роман Карманов: деятелям культуры, кто покинул Россию пора грустить

Роман Карманов: деятелям культуры, кто покинул Россию пора грустить - РИА Новости, 18.06.2023

Роман Карманов: деятелям культуры, кто покинул Россию пора грустить

Сколько средств предусмотрено на поддержку проектов Президентского фонда культурных инициатив, почему деятелям культуры, которые покинули Россию пора начинать... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T13:00

2023-06-18T13:00

2023-06-18T13:00

пмэф-2023

россия

санкт-петербург

хабаровск

денис мацуев

хибла герзмава

роман карманов

президентский фонд культурных инициатив

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Сколько средств предусмотрено на поддержку проектов Президентского фонда культурных инициатив, почему деятелям культуры, которые покинули Россию пора начинать грустить, а также какие направления конкурсов фонда являются самыми популярными рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор ПФКИ Роман Карманов. Беседовала Ковалева Полина.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.— Роман Владимирович, первый вопрос, который хотелось бы вам задать: поддержка каких проектов в области культуры, искусства, креативных индустрий сегодня в приоритете у Президентского фонда культурных инициатив? — Приоритетов нет, конкурсы проходят в соответствии с тематическими направлениями и типами проектов. Я могу сказать, какие инициативы от творческих команд уже поддержаны — на первом месте у нас образовательные и наставнические проекты, их много. На втором месте фестивали, премии, форумы. На третьем — креативные индустрии. Дальше классическое и академическое искусство. Это типы проектов, в которых подано наибольшее количество заявок и, соответственно, есть наибольшее число победителей. Замыкает список восьмое направление — стартапы. Это порядка шести процентов за два года. — А, может быть, подробнее расскажете о самых интересных проектах? — Есть проекты, которые только закончились или продолжаются в регионах страны. Большая выставка "Русский Азов" идет в павильонах "Россия — Моя история". Она о том, откуда пошла русская земля, об истории Приазовья. Это мультимедийная интерактивная экспозиция. Ее увидят жители и гости 18 регионов страны, в том числе Санкт-Петербурга. В Калининграде прошел Международный фестиваль классической музыки "Кантата". В Самаре только что закончился "Сам.Фест", фестиваль авторской музыки. В Хабаровске проходит анимационный фестиваль "Анимур". В Санкт-Петербурге успешна была выставка "Первая позиция. Русский балет", посвященная 300-летию балетного искусства России. В Калуге прошел фестиваль фильмов о космосе "Циолковский". В каждом регионе есть проекты, которые мы поддерживаем, их почти 5 тысяч на текущий момент. Могу бесконечно их перечислять, они связаны с разными областями. Какие-то — с кино: например, есть большой проект, называется "Киноконструктор", он инфраструктурный, для людей, занимающихся кинобизнесом. Есть проект для актеров, направленный напрямую на их трудоустройство — "Биржа актеров". Недавно на Первом канале закончился проект "АвторА!". Он направлен на выявление молодых авторов песен, это поиск новых Добронравова и Пахмутовой. — Следующий вопрос, который хотелось бы вам задать: сейчас с учетом информационного противостояния и "культуры отмены" становится особо важным воспитание молодежи. Какие проекты с такими целями поддерживает Президентский фонд? — Как я говорил, на первом месте у нас образовательные и наставнические проекты. Культура пронизывает все сферы нашей жизни. Человек должен знать творчество писателей, актеров, понимать культуру народов. У нас достаточно большое количество проектов, которые связаны с молодым поколением, с развитием навыков, с обучением и наставничеством. Во многих регионах открыты креативные школы, где учат детей. В Хабаровске работает детская школа анимации, поддерживаемая Президентским фондом культурных инициатив. Есть фестиваль "Дорога в цирк" — для детей, которые проявляют себя в цирковом искусстве. Вышел новый, третий по счету сборник "Главные детские песни". Это те композиции, которых нам с вами не хватало. Сегодня они в ротации радиостанций, их многие знают. Эффективнее всего для детей работают те проекты, в которых они непосредственно принимают участие, в которые вовлечены. Таких проектов много. — Некоторые деятели культуры покинули Россию в последний год. Можно ли сказать, что есть какой-то отток креативных кадров, и насколько он ощутим для фонда? — Я могу сказать, что те деятели культуры, которые покинули Россию, могут начинать сильно грустить, потому что освободившиеся ниши уже заполнены новыми именами, героями, певцами, актерами, актрисами, художественными фильмами, сериалами. Этот процесс происходит стремительнее, чем можно было предположить, в том числе благодаря Президентскому фонду культурных инициатив.Не хватает новых сценаристов, фондом был поддержан проект, направленный на поиск и выявление авторов. Не хватает новых имен артистов и музыкантов. У нас есть целая серия конкурсов для молодых исполнителей в разных жанрах. Поддержан международный конкурс оперных исполнителей Хиблы Герзмава, есть конкурс "Денис Мацуев представляет", он тоже для молодых исполнителей. Поддержаны конкурс "Молодые ветра" для рок-исполнителей, "Самфест" для авторской песни. Это запущенное движение – огромное количество фестивалей, конкурсов, которые были за два эти года профинансированы, – оно привело к тому, что буквально в течение года возникли новые имена, исполнители, которые, я вас уверяю, хорошо исполняют музыку, и делают это искренне, отражая в своем творчестве наш культурный код. В национальных республиках тоже много проектов, связанных с культурным кодом народа, например, в Мордовии, Якутии. Мода, музыка, кино — движение идет по всей стране. — Также хотела спросить, как индустрия событий адаптируется к новым условиям после пандемии, экономического кризиса. Может быть, у Президентского фонда культурных инициатив есть примеры удачных проектов или, наоборот, выводы по проектам, которые не удались? — У нас проекты, которые получили поддержу, — все удачные, потому что побеждают в острой конкурентной борьбе. Мы поддерживаем где-то одну из десяти заявок. Для того, чтобы победить среди 12,5 тысяч участников, нужно подать хороший проект с яркими идеей, замыслом, командой, поддержкой – финансовой, организационной. Это крепкие проекты. Мы можем сказать, что сама система отбора Президентского фонда культурных инициатив напрямую влияет на то, чтобы поддерживались качественные проекты. Все инициативы, которые я уже назвал, – событийные. Среди тех, что не назвал, много реализованных в предыдущие годы, но с новым развитием проекта: вот в Петербурге, например, кинофестиваль "Послание к человеку" Алексея Учителя проходит, во Владивостоке — проект, связанный с Владивостокской крепостью, в Архангельске — с Новодвинской крепостью. Событийный сегмент получил импульс с появлением Президентского фонда культурных инициатив, поскольку до этого деньги находить было тяжело. Их искали у бизнеса, региональной власти, сейчас есть Президентский фонд культурных инициатив, который за два года профинансировал 5 тысяч команд на 15,5 млрд рублей, дал импульс для того, чтобы лучшие проекты получили поддержку. — А планируется ли в будущем увеличение поддержки проектов фонда? — На текущий момент у нас есть представление до 2025 года, по 10 млрд рублей в год, включая 2025-й. Увеличение финансирования бывает. В прошлом году был выделен дополнительно 1 миллиард рублей на проведение четвертого специального конкурса. В прошлом году мы столкнулись с явлениями, связанными с попытками отмены русской культуры, с необходимостью поддержки новых регионов, поэтому 8 миллиардов рублей, которые были в прошлом году, были увеличены до 9 миллиардов рублей.— И последний вопрос. А есть ли у фонда планы расширить сферы, в рамках которых оказывается помощь, может быть, награды или премии какие-то? — Все, что не запрещено положением на конкурсах, у нас разрешено. А не разрешено у нас, например, строительство зданий и сооружений, покупка недвижимости. Это указано в положении. И в рамках наших тематических направлений, и в рамках утверждённых типов проектов можно реализовать любой проект. Эксперты Фонда готовы рассмотреть любой творческий замысел, который появляется у креативных команд, независимо от того, в какой точке России они проживают.

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https://ria.ru/20230530/levykin-1875025798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, хабаровск, денис мацуев, хибла герзмава, роман карманов, президентский фонд культурных инициатив, культура, пмэф, пмэф 2023, интервью