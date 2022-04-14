В Москве прошла звездная премьера экшен-драмы "Первый Оскар"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В московском кинотеатре "Художественный" прошла звездная премьера экшен-драмы Сергея Мокрицкого "Первый Оскар". Картину представили ее создатели и исполнители главных ролей, в том числе Тихон Жизневский и Антон Момот. Кто еще был среди гостей и почему это один из самых важных российских релизов 2022 года, — в материале РИА Новости.Неизвестная легендаЗрители знают Мокрицкого по картине "Битва за Севастополь". Действие в его новом проекте тоже разворачивается в годы Второй мировой войны, сюжет вновь вдохновлен реальными событиями."Первый Оскар" посвящен документальному фильму Ильи Копалина и Леонида Варламова "Разгром немецких войск под Москвой", который снимался в рекордные сроки осенью — зимой 1941 года. Лента развенчала миф о непобедимости гитлеровской армии. Она же первой в истории СССР была удостоена премии "Оскар". Престижный приз вручили в 1943-м. Для этой картины американской киноакадемией даже была проведена реорганизация и основана номинация для документальных проектов. Но о первом "Оскаре", полученном советскими кинематографистами, все же известно немногим.Личная историяДля Сергея Мокрицкого история создания "Разгрома немецких войск под Москвой" — личная. Операторы, снимавшие ленту, были его учителями и мастерами во ВГИКе. Они рассказывали, в каких тяжелейших опасных условиях шла работа над лентой."Фронтовые кинооператоры вместе с войсками входили в разрушенные города и села и фиксировали на пленку страшные свидетельства нацистских преступлений", — вспоминал режиссер.Во ВГИКе мастером Мокрицкого был Александр Владимирович Гальперин. Один из ключевых персонажей "Первого Оскара" носит фамилию Альперин, а отца главной героини зовут Александр Владимирович – таким образом постановщик передал поклон своему наставнику. Еще одним педагогом Мокрицкого в институте был Колошин Анатолий Александрович. Он тоже фиксировал на камеру события военных дней. Фронтовая проза, фильмы "На войне как на войне", "Они сражались за Родину", "Иди и смотри", книга "Цена кадра", в которой собраны документы, приказы, докладные записки и письма фронтовых операторов, — все эти работы служили источниками для сценария экшен-драмы Мокрицкого. Но главным среди них оказался сам фильм "Разгром немецких войск под Москвой". "Его структура нам подсказывала структуру "Первого Оскара", — делится подробностями постановщик. Звездный актерский составВ реальности работу над фильмом "Разгром немецких войск под Москвой" вела киногруппа Западного фронта, насчитывавшая около 30 операторов. Главные герои "Первого Оскара" — два студента Иван Майский и Лев Альперин. Они соревновались за первенство во время учебы и оба пытались добиться внимания молодой актрисы Юны. Соперничество ребят продолжилось и на фронте. Но там их взгляды на жизнь и творчество изменились. Майского сыграл Тихон Жизневский. Широкая аудитория его знает по блокбастеру "Майор Гром: Чумной доктор", драме "Огонь" и сериалу "Топи". Роль Альперина исполнил Антон Момот, известный по военной драме "Братство". Образ красавицы Юны воплотила Дарья Жовнер, звезда таких проектов, как "Теснота", "Доктор Лиза" и "Медиатор".Еще в экшен-драме снимались Сергей Пускепалис, Андрей Мерзликин, а также голливудские актеры Майкл Лернер, Остин Бэсис и другие. Гости премьеры — киноведы, знаменитости и политикиСреди первых ленту увидели актрисы Юлия Пересильд, Ирина Безрукова, Агния Дитковските и Светлана Камынина, ведущая Татьяна Геворкян и режиссер Алексей Учитель. Премьеру посетили помощник президента РФ Владимир Мединский, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. На вечере также были ректор ВГИКа Владимир Малышев, киновед и директор международных фестивалей в Сочи и "Лики любви" Ситора Алиева, глава "Союзмультфильма" и киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева, гендир "РОСИЗО" Ольга Галактионова, продюсер Comedy Radio и директор ТНТ4 Гавриил Гордеев. Зрители смогут посмотреть экшен-драму на больших экранах уже очень скоро. В широкий прокат "Первый Оскар" выходит 21 апреля 2022 года.
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В московском кинотеатре "Художественный" прошла звездная премьера экшен-драмы Сергея Мокрицкого "Первый Оскар". Картину представили ее создатели и исполнители главных ролей, в том числе Тихон Жизневский и Антон Момот. Кто еще был среди гостей и почему это один из самых важных российских релизов 2022 года, — в материале РИА Новости.
Неизвестная легенда
Зрители знают Мокрицкого по картине "Битва за Севастополь". Действие в его новом проекте тоже разворачивается в годы Второй мировой войны, сюжет вновь вдохновлен реальными событиями.
"Первый Оскар" посвящен документальному фильму Ильи Копалина и Леонида Варламова "Разгром немецких войск под Москвой", который снимался в рекордные сроки осенью — зимой 1941 года. Лента развенчала миф о непобедимости гитлеровской армии. Она же первой в истории СССР была удостоена премии "Оскар". Престижный приз вручили в 1943-м. Для этой картины американской киноакадемией даже была проведена реорганизация и основана номинация для документальных проектов.
Но о первом "Оскаре", полученном советскими кинематографистами, все же известно немногим.
"Мы знакомы с историей "Оскара", наверное, с "Войны и мира" Бондарчука, ленты "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, блестящей картины Никиты Михалкова "Утомленные солнцем", а то, что происходило до, – не все знают", — считает Наталья Мокрицкая, продюсер "Первого Оскара".
Личная история
Для Сергея Мокрицкого история создания "Разгрома немецких войск под Москвой" — личная. Операторы, снимавшие ленту, были его учителями и мастерами во ВГИКе. Они рассказывали, в каких тяжелейших опасных условиях шла работа над лентой.
"Фронтовые кинооператоры вместе с войсками входили в разрушенные города и села и фиксировали на пленку страшные свидетельства нацистских преступлений", — вспоминал режиссер.
Во ВГИКе мастером Мокрицкого был Александр Владимирович Гальперин. Один из ключевых персонажей "Первого Оскара" носит фамилию Альперин, а отца главной героини зовут Александр Владимирович – таким образом постановщик передал поклон своему наставнику.
Еще одним педагогом Мокрицкого в институте был Колошин Анатолий Александрович. Он тоже фиксировал на камеру события военных дней.
"Война и творчество – два разных полюса человеческой деятельности. Но потом, после войны, оказывается, что именно работа хроникеров является очень важной. Как же мучительно им было решать, что есть правда о войне – шеренги марширующих солдат или слезы медсестер и матерей. Но их глазами мы видим историю", – поясняет режиссер.
Фронтовая проза, фильмы "На войне как на войне", "Они сражались за Родину", "Иди и смотри", книга "Цена кадра", в которой собраны документы, приказы, докладные записки и письма фронтовых операторов, — все эти работы служили источниками для сценария экшен-драмы Мокрицкого. Но главным среди них оказался сам фильм "Разгром немецких войск под Москвой".
"Его структура нам подсказывала структуру "Первого Оскара", — делится подробностями постановщик.
Звездный актерский состав
В реальности работу над фильмом "Разгром немецких войск под Москвой" вела киногруппа Западного фронта, насчитывавшая около 30 операторов. Главные герои "Первого Оскара" — два студента Иван Майский и Лев Альперин. Они соревновались за первенство во время учебы и оба пытались добиться внимания молодой актрисы Юны. Соперничество ребят продолжилось и на фронте. Но там их взгляды на жизнь и творчество изменились.
Майского сыграл Тихон Жизневский. Широкая аудитория его знает по блокбастеру "Майор Гром: Чумной доктор", драме "Огонь" и сериалу "Топи". Роль Альперина исполнил Антон Момот, известный по военной драме "Братство". Образ красавицы Юны воплотила Дарья Жовнер, звезда таких проектов, как "Теснота", "Доктор Лиза" и "Медиатор".
"Я же обычно по другую сторону камеры. А тут, чтобы сыграть специалиста, который уже прошел всю эту школу, нужно было подтянуть знания, хотя бы минимально что-то понимать про диафрагмы, фокусы", — вспоминает о подготовке к ролиТихон Жизневский.
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"Я же обычно по другую сторону камеры. А тут, чтобы сыграть специалиста, который уже прошел всю эту школу, нужно было подтянуть знания, хотя бы минимально что-то понимать про диафрагмы, фокусы", — вспоминает о подготовке к ролиТихон Жизневский.
"Сейчас очень много фильмов про войну, но здесь нет напускного героизма, нет категоричности, нет "мы правы, вы не правы". Мой герой спасает немецких солдат, он пацифист", — рассказывает о своем персонаже Антон Момот.
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"Сейчас очень много фильмов про войну, но здесь нет напускного героизма, нет категоричности, нет "мы правы, вы не правы". Мой герой спасает немецких солдат, он пацифист", — рассказывает о своем персонаже Антон Момот.
"Я же обычно по другую сторону камеры. А тут, чтобы сыграть специалиста, который уже прошел всю эту школу, нужно было подтянуть знания, хотя бы минимально что-то понимать про диафрагмы, фокусы", — вспоминает о подготовке к ролиТихон Жизневский.
"Сейчас очень много фильмов про войну, но здесь нет напускного героизма, нет категоричности, нет "мы правы, вы не правы". Мой герой спасает немецких солдат, он пацифист", — рассказывает о своем персонаже Антон Момот.
Еще в экшен-драме снимались Сергей Пускепалис, Андрей Мерзликин, а также голливудские актеры Майкл Лернер, Остин Бэсис и другие.
Гости премьеры — киноведы, знаменитости и политики
Среди первых ленту увидели актрисы Юлия Пересильд, Ирина Безрукова, Агния Дитковските и Светлана Камынина, ведущая Татьяна Геворкян и режиссер Алексей Учитель. Премьеру посетили помощник президента РФ Владимир Мединский, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
На вечере также были ректор ВГИКа Владимир Малышев, киновед и директор международных фестивалей в Сочи и "Лики любви" Ситора Алиева, глава "Союзмультфильма" и киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева, гендир "РОСИЗО" Ольга Галактионова, продюсер Comedy Radio и директор ТНТ4 Гавриил Гордеев.
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