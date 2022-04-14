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В Москве прошла звездная премьера экшен-драмы "Первый Оскар" - РИА Новости, 14.04.2022
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Культура
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В Москве прошла звездная премьера экшен-драмы "Первый Оскар"
В Москве прошла звездная премьера экшен-драмы "Первый Оскар" - РИА Новости, 14.04.2022
В Москве прошла звездная премьера экшен-драмы "Первый Оскар"
В московском кинотеатре "Художественный" прошла звездная премьера экшен-драмы Сергея Мокрицкого "Первый Оскар". Картину представили ее создатели и исполнители... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:58
2022-04-14T13:33
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В московском кинотеатре "Художественный" прошла звездная премьера экшен-драмы Сергея Мокрицкого "Первый Оскар". Картину представили ее создатели и исполнители главных ролей, в том числе Тихон Жизневский и Антон Момот. Кто еще был среди гостей и почему это один из самых важных российских релизов 2022 года, — в материале РИА Новости.Неизвестная легендаЗрители знают Мокрицкого по картине "Битва за Севастополь". Действие в его новом проекте тоже разворачивается в годы Второй мировой войны, сюжет вновь вдохновлен реальными событиями."Первый Оскар" посвящен документальному фильму Ильи Копалина и Леонида Варламова "Разгром немецких войск под Москвой", который снимался в рекордные сроки осенью — зимой 1941 года. Лента развенчала миф о непобедимости гитлеровской армии. Она же первой в истории СССР была удостоена премии "Оскар". Престижный приз вручили в 1943-м. Для этой картины американской киноакадемией даже была проведена реорганизация и основана номинация для документальных проектов. Но о первом "Оскаре", полученном советскими кинематографистами, все же известно немногим.Личная историяДля Сергея Мокрицкого история создания "Разгрома немецких войск под Москвой" — личная. Операторы, снимавшие ленту, были его учителями и мастерами во ВГИКе. Они рассказывали, в каких тяжелейших опасных условиях шла работа над лентой."Фронтовые кинооператоры вместе с войсками входили в разрушенные города и села и фиксировали на пленку страшные свидетельства нацистских преступлений", — вспоминал режиссер.Во ВГИКе мастером Мокрицкого был Александр Владимирович Гальперин. Один из ключевых персонажей "Первого Оскара" носит фамилию Альперин, а отца главной героини зовут Александр Владимирович – таким образом постановщик передал поклон своему наставнику. Еще одним педагогом Мокрицкого в институте был Колошин Анатолий Александрович. Он тоже фиксировал на камеру события военных дней. Фронтовая проза, фильмы "На войне как на войне", "Они сражались за Родину", "Иди и смотри", книга "Цена кадра", в которой собраны документы, приказы, докладные записки и письма фронтовых операторов, — все эти работы служили источниками для сценария экшен-драмы Мокрицкого. Но главным среди них оказался сам фильм "Разгром немецких войск под Москвой". "Его структура нам подсказывала структуру "Первого Оскара", — делится подробностями постановщик. Звездный актерский составВ реальности работу над фильмом "Разгром немецких войск под Москвой" вела киногруппа Западного фронта, насчитывавшая около 30 операторов. Главные герои "Первого Оскара" — два студента Иван Майский и Лев Альперин. Они соревновались за первенство во время учебы и оба пытались добиться внимания молодой актрисы Юны. Соперничество ребят продолжилось и на фронте. Но там их взгляды на жизнь и творчество изменились. Майского сыграл Тихон Жизневский. Широкая аудитория его знает по блокбастеру "Майор Гром: Чумной доктор", драме "Огонь" и сериалу "Топи". Роль Альперина исполнил Антон Момот, известный по военной драме "Братство". Образ красавицы Юны воплотила Дарья Жовнер, звезда таких проектов, как "Теснота", "Доктор Лиза" и "Медиатор".Еще в экшен-драме снимались Сергей Пускепалис, Андрей Мерзликин, а также голливудские актеры Майкл Лернер, Остин Бэсис и другие. Гости премьеры — киноведы, знаменитости и политикиСреди первых ленту увидели актрисы Юлия Пересильд, Ирина Безрукова, Агния Дитковските и Светлана Камынина, ведущая Татьяна Геворкян и режиссер Алексей Учитель. Премьеру посетили помощник президента РФ Владимир Мединский, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. На вечере также были ректор ВГИКа Владимир Малышев, киновед и директор международных фестивалей в Сочи и "Лики любви" Ситора Алиева, глава "Союзмультфильма" и киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева, гендир "РОСИЗО" Ольга Галактионова, продюсер Comedy Radio и директор ТНТ4 Гавриил Гордеев. Зрители смогут посмотреть экшен-драму на больших экранах уже очень скоро. В широкий прокат "Первый Оскар" выходит 21 апреля 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, ссср, знаменитости, звезды, шоу-бизнес, лучшие фильмы, оскар (премия), владимир мединский, владимир малышев, александр кибовский, росизо, вгик, москва, юлия пересильд, алексей учитель, ирина безрукова, юлиана слащева, андрей мерзликин, сергей мокрицкий
11:58 14.04.2022 (обновлено: 13:33 14.04.2022)
 
В Москве прошла звездная премьера экшен-драмы "Первый Оскар"

В Москве прошла звездная премьера картины "Первый Оскар" о легендарном советском фильме

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Тихон Жизневский, Антон Момот, Федор Лавров, оператор Андрей Найденов, продюсер Наталья Мокрицкая, актер Андрей Мерзликин, сценарист Юрий Ненев и продюсер Вадим Верещагин (слева направо) на премьере российского военно-драматического фильма "Первый Оскар" режиссёра Сергея Мокрицкого в кинотеатре "Художественный"
Актеры Тихон Жизневский, Антон Момот, Федор Лавров, оператор Андрей Найденов, продюсер Наталья Мокрицкая, актер Андрей Мерзликин, сценарист Юрий Ненев и продюсер Вадим Верещагин (слева направо) на премьере российского военно-драматического фильма Первый Оскар режиссёра Сергея Мокрицкого в кинотеатре Художественный - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В московском кинотеатре "Художественный" прошла звездная премьера экшен-драмы Сергея Мокрицкого "Первый Оскар". Картину представили ее создатели и исполнители главных ролей, в том числе Тихон Жизневский и Антон Момот. Кто еще был среди гостей и почему это один из самых важных российских релизов 2022 года, — в материале РИА Новости.

Неизвестная легенда

Зрители знают Мокрицкого по картине "Битва за Севастополь". Действие в его новом проекте тоже разворачивается в годы Второй мировой войны, сюжет вновь вдохновлен реальными событиями.
© Новые люди (2022)

Сцена из фильма "Первый Оскар"

Кадр из фильма Первый Оскар
1 из 3

Сцена из фильма "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
© Новые люди (2022)

Эпизод из фильма "Первый Оскар"

Кадр из фильма Первый Оскар
2 из 3

Эпизод из фильма "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
© Новые люди (2022)Кадр из фильма "Первый Оскар"
Кадр из фильма Первый Оскар
3 из 3
Кадр из фильма "Первый Оскар"
© Новые люди (2022)
1 из 3

Сцена из фильма "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
2 из 3

Эпизод из фильма "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
3 из 3
Кадр из фильма "Первый Оскар"
© Новые люди (2022)
"Первый Оскар" посвящен документальному фильму Ильи Копалина и Леонида Варламова "Разгром немецких войск под Москвой", который снимался в рекордные сроки осенью — зимой 1941 года. Лента развенчала миф о непобедимости гитлеровской армии. Она же первой в истории СССР была удостоена премии "Оскар". Престижный приз вручили в 1943-м. Для этой картины американской киноакадемией даже была проведена реорганизация и основана номинация для документальных проектов.
Но о первом "Оскаре", полученном советскими кинематографистами, все же известно немногим.

"Мы знакомы с историей "Оскара", наверное, с "Войны и мира" Бондарчука, ленты "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, блестящей картины Никиты Михалкова "Утомленные солнцем", а то, что происходило до, – не все знают", — считает Наталья Мокрицкая, продюсер "Первого Оскара".

Личная история

Для Сергея Мокрицкого история создания "Разгрома немецких войск под Москвой" — личная. Операторы, снимавшие ленту, были его учителями и мастерами во ВГИКе. Они рассказывали, в каких тяжелейших опасных условиях шла работа над лентой.
"Фронтовые кинооператоры вместе с войсками входили в разрушенные города и села и фиксировали на пленку страшные свидетельства нацистских преступлений", — вспоминал режиссер.
© Новые люди (2022)Кадр из фильма "Первый Оскар"
Кадр из фильма Первый Оскар
1 из 4
Кадр из фильма "Первый Оскар"
© Новые люди (2022)
© Новые люди (2022)

Эпизод из фильма "Первый Оскар"

Кадр из фильма Первый Оскар
2 из 4

Эпизод из фильма "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
© Новые люди (2022)

Сцена из фильма "Первый Оскар"

Кадр из фильма Первый Оскар
3 из 4

Сцена из фильма "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
© Новые люди (2022)

Фильм "Первый Оскар"

Кадр из фильма Первый Оскар
4 из 4

Фильм "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
1 из 4
Кадр из фильма "Первый Оскар"
© Новые люди (2022)
2 из 4

Эпизод из фильма "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
3 из 4

Сцена из фильма "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
4 из 4

Фильм "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
Во ВГИКе мастером Мокрицкого был Александр Владимирович Гальперин. Один из ключевых персонажей "Первого Оскара" носит фамилию Альперин, а отца главной героини зовут Александр Владимирович – таким образом постановщик передал поклон своему наставнику.
Еще одним педагогом Мокрицкого в институте был Колошин Анатолий Александрович. Он тоже фиксировал на камеру события военных дней.
"Война и творчество – два разных полюса человеческой деятельности. Но потом, после войны, оказывается, что именно работа хроникеров является очень важной. Как же мучительно им было решать, что есть правда о войне – шеренги марширующих солдат или слезы медсестер и матерей. Но их глазами мы видим историю", – поясняет режиссер.
Фронтовая проза, фильмы "На войне как на войне", "Они сражались за Родину", "Иди и смотри", книга "Цена кадра", в которой собраны документы, приказы, докладные записки и письма фронтовых операторов, — все эти работы служили источниками для сценария экшен-драмы Мокрицкого. Но главным среди них оказался сам фильм "Разгром немецких войск под Москвой".
"Его структура нам подсказывала структуру "Первого Оскара", — делится подробностями постановщик.

Звездный актерский состав

В реальности работу над фильмом "Разгром немецких войск под Москвой" вела киногруппа Западного фронта, насчитывавшая около 30 операторов. Главные герои "Первого Оскара" — два студента Иван Майский и Лев Альперин. Они соревновались за первенство во время учебы и оба пытались добиться внимания молодой актрисы Юны. Соперничество ребят продолжилось и на фронте. Но там их взгляды на жизнь и творчество изменились.
Майского сыграл Тихон Жизневский. Широкая аудитория его знает по блокбастеру "Майор Гром: Чумной доктор", драме "Огонь" и сериалу "Топи". Роль Альперина исполнил Антон Момот, известный по военной драме "Братство". Образ красавицы Юны воплотила Дарья Жовнер, звезда таких проектов, как "Теснота", "Доктор Лиза" и "Медиатор".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Я же обычно по другую сторону камеры. А тут, чтобы сыграть специалиста, который уже прошел всю эту школу, нужно было подтянуть знания, хотя бы минимально что-то понимать про диафрагмы, фокусы", — вспоминает о подготовке к роли Тихон Жизневский.

Актер Тихон Жизневский на премьере российского военно-драматического фильма Первый Оскар режиссёра Сергея Мокрицкого в кинотеатре Художественный
1 из 4

"Я же обычно по другую сторону камеры. А тут, чтобы сыграть специалиста, который уже прошел всю эту школу, нужно было подтянуть знания, хотя бы минимально что-то понимать про диафрагмы, фокусы", — вспоминает о подготовке к роли Тихон Жизневский.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Сейчас очень много фильмов про войну, но здесь нет напускного героизма, нет категоричности, нет "мы правы, вы не правы". Мой герой спасает немецких солдат, он пацифист", — рассказывает о своем персонаже Антон Момот.

Актер Антон Момот на премьере российского военно-драматического фильма Первый Оскар режиссёра Сергея Мокрицкого в кинотеатре Художественный
2 из 4

"Сейчас очень много фильмов про войну, но здесь нет напускного героизма, нет категоричности, нет "мы правы, вы не правы". Мой герой спасает немецких солдат, он пацифист", — рассказывает о своем персонаже Антон Момот.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Андрей Мерзликин с супругой Анной на премьере фильма "Первый Оскар"

Актер Андрей Мерзликин с супругой Анной на премьере российского военно-драматического фильма режиссёра Сергея Мокрицкого Первый Оскар в кинотеатре Художественный
3 из 4

Андрей Мерзликин с супругой Анной на премьере фильма "Первый Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Сергей Пускепалис на премьере фильма "Первый Оскар"

Художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис на премьере российского военно-драматического фильма режиссёра Сергея Мокрицкого Первый Оскар в кинотеатре Художественный
4 из 4

Сергей Пускепалис на премьере фильма "Первый Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 4

"Я же обычно по другую сторону камеры. А тут, чтобы сыграть специалиста, который уже прошел всю эту школу, нужно было подтянуть знания, хотя бы минимально что-то понимать про диафрагмы, фокусы", — вспоминает о подготовке к роли Тихон Жизневский.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4

"Сейчас очень много фильмов про войну, но здесь нет напускного героизма, нет категоричности, нет "мы правы, вы не правы". Мой герой спасает немецких солдат, он пацифист", — рассказывает о своем персонаже Антон Момот.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 4

Андрей Мерзликин с супругой Анной на премьере фильма "Первый Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 4

Сергей Пускепалис на премьере фильма "Первый Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Еще в экшен-драме снимались Сергей Пускепалис, Андрей Мерзликин, а также голливудские актеры Майкл Лернер, Остин Бэсис и другие.

Гости премьеры — киноведы, знаменитости и политики

Среди первых ленту увидели актрисы Юлия Пересильд, Ирина Безрукова, Агния Дитковските и Светлана Камынина, ведущая Татьяна Геворкян и режиссер Алексей Учитель. Премьеру посетили помощник президента РФ Владимир Мединский, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
На вечере также были ректор ВГИКа Владимир Малышев, киновед и директор международных фестивалей в Сочи и "Лики любви" Ситора Алиева, глава "Союзмультфильма" и киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева, гендир "РОСИЗО" Ольга Галактионова, продюсер Comedy Radio и директор ТНТ4 Гавриил Гордеев.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ирина Безрукова на премьере фильма "Первый Оскар"

Актриса Ирина Безрукова на премьере российского военно-драматического фильма Первый Оскар режиссёра Сергея Мокрицкого в кинотеатре Художественный
1 из 6

Ирина Безрукова на премьере фильма "Первый Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Юлия Пересильд на премьере фильма "Первый Оскар"

Актриса Юлия Пересильд на премьере российского военно-драматического фильма Первый Оскар режиссёра Сергея Мокрицкого в кинотеатре Художественный
2 из 6

Юлия Пересильд на премьере фильма "Первый Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Алексей Учитель на премьере фильма "Первый Оскар"

Режиссёр Алексей Учитель на премьере российского военно-драматического фильма Первый Оскар режиссёра Сергея Мокрицкого в кинотеатре Художественный
3 из 6

Алексей Учитель на премьере фильма "Первый Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Киновед, директор международных кинофестивалей в Сочи и "Лики любви" Ситора Алиева на премьере фильма "Первый Оскар"

Актриса, киновед, киноредактор, директор международных кинофестивалей в Сочи и Лики любви Ситора Алиева на премьере российского военно-драматического фильма Первый Оскар режиссёра Сергея Мокрицкого в кинотеатре Художественный
4 из 6

Киновед, директор международных кинофестивалей в Сочи и "Лики любви" Ситора Алиева на премьере фильма "Первый Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Татьяна Геворкян на премьере фильма "Первый Оскар"

Ведущая Татьяна Геворкян на премьере российского военно-драматического фильма Первый Оскар режиссёра Сергея Мокрицкого в кинотеатре Художественный
5 из 6

Татьяна Геворкян на премьере фильма "Первый Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Помощник президента РФ Владимир Мединский на премьере фильма "Первый Оскар"

Помощник президента РФ Владимир Мединский на премьере российского военно-драматического фильма Первый Оскар режиссёра Сергея Мокрицкого в кинотеатре Художественный
6 из 6

Помощник президента РФ Владимир Мединский на премьере фильма "Первый Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 6

Ирина Безрукова на премьере фильма "Первый Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 6

Юлия Пересильд на премьере фильма "Первый Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 6

Алексей Учитель на премьере фильма "Первый Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 6

Киновед, директор международных кинофестивалей в Сочи и "Лики любви" Ситора Алиева на премьере фильма "Первый Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 6

Татьяна Геворкян на премьере фильма "Первый Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 6

Помощник президента РФ Владимир Мединский на премьере фильма "Первый Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Зрители смогут посмотреть экшен-драму на больших экранах уже очень скоро. В широкий прокат "Первый Оскар" выходит 21 апреля 2022 года.
На съемках фильма Первый Оскар
31 марта, 00:45Культура
Вышел трейлер экшн-драмы "Первый Оскар"
 
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