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"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур - РИА Новости, 05.10.2021
"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
Летящие во вторник на МКС актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров вышли из гостиницы "Космонавт" на Байконуре для посадки в... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T04:50
2021-10-05T11:30
байконур (город)
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
новости культуры
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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Летящие во вторник на МКС актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров вышли из гостиницы "Космонавт" на Байконуре для посадки в автобусы и выезд на старт под традиционную песню "Трава у дома", передает корреспондент РИА Новости с космодрома.В ближайшие минуты члены "киноэкипажа" и их дублеры займут свои места в автобусах. Для безопасности основной и дублирующий экипажи традиционно передвигаются в разных автобусах.Проводить "киноэкипаж" к гостинице "Космонавт" приехали их семьи. В частности, дети Юлии Пересильд и режиссер Алексей Учитель. Уже садясь в автобус, режиссер Шипенко продемонстрировал сценарий фильма "Вызов". "Это сценарий фильма, который мы там будем снимать. Мы не забыли. Это важно", - сказал Шипенко.Сначала экипаж доставят на 254-ю площадку космодрома, где они наденут скафандры и проверят их герметичность, после этого состоится доклад экипажа главе госкомиссии - гендиректору "Роскосмоса" и одному из продюсеров фильма "Вызов" Дмитрию Рогозину о готовности к полету. После этого экипажи снова займут свои места в автобусах. Основной экипаж отправится на стартовую площадку, дублирующий - на наблюдательный пункт.Согласно данным госкорпорации, пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11.55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите и возьмет курс на МКС. С момента взлета до стыковки со станцией пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты.Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17.05. На МКС их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.Фильм "Вызов" станет первой картиной в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Тем самым "Роскосмос" обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос для съёмок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.Российские космонавты на МКС будут помогать "киноэкипажу" в съемках фильма.Планируется, что на МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в степях Казахстана запланирована на 17 октября.
https://ria.ru/20211004/aktrisa-1752920587.html
https://ria.ru/20211004/vyzov-1752996971.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211004/orbita-1752995061.html
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Киноэкипаж перед взлетом на МКС. Кадры с космодрома Байконур
Первый в мире киноэкипаж отправится на МКС. Пуск запланирован на 11:55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите. С момента взлета до стыковки со станцией должно пройти три часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за три часа и три минуты.
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байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры
04:50 05.10.2021 (обновлено: 11:30 05.10.2021)
 
"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур

"Киноэкипаж" выехал под традиционную песню "Трава у дома" на космодром Байконур

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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Летящие во вторник на МКС актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров вышли из гостиницы "Космонавт" на Байконуре для посадки в автобусы и выезд на старт под традиционную песню "Трава у дома", передает корреспондент РИА Новости с космодрома.

В ближайшие минуты члены "киноэкипажа" и их дублеры займут свои места в автобусах. Для безопасности основной и дублирующий экипажи традиционно передвигаются в разных автобусах.
Проводить "киноэкипаж" к гостинице "Космонавт" приехали их семьи. В частности, дети Юлии Пересильд и режиссер Алексей Учитель. Уже садясь в автобус, режиссер Шипенко продемонстрировал сценарий фильма "Вызов". "Это сценарий фильма, который мы там будем снимать. Мы не забыли. Это важно", - сказал Шипенко.

Сначала экипаж доставят на 254-ю площадку космодрома, где они наденут скафандры и проверят их герметичность, после этого состоится доклад экипажа главе госкомиссии - гендиректору "Роскосмоса" и одному из продюсеров фильма "Вызов" Дмитрию Рогозину о готовности к полету. После этого экипажи снова займут свои места в автобусах. Основной экипаж отправится на стартовую площадку, дублирующий - на наблюдательный пункт.
Член экипажа и актриса Юлия Пересильд во время тренировки перед экспедицией на МКС - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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Согласно данным госкорпорации, пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11.55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите и возьмет курс на МКС. С момента взлета до стыковки со станцией пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты.

Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17.05. На МКС их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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"Киноэкипаж" составил плейлист перед полетом к МКС
Фильм "Вызов" станет первой картиной в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Тем самым "Роскосмос" обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос для съёмок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.

Российские космонавты на МКС будут помогать "киноэкипажу" в съемках фильма.

Планируется, что на МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в степях Казахстана запланирована на 17 октября.
Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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Байконур (город)Антон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Юлия ПересильдКлим ШипенкоНовости культуры
 
 
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