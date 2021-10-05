https://ria.ru/20211005/pesnya-1753096984.html

"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур

"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур - РИА Новости, 05.10.2021

"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур

Летящие во вторник на МКС актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров вышли из гостиницы "Космонавт" на Байконуре для посадки в... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T04:50

2021-10-05T04:50

2021-10-05T11:30

байконур (город)

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753111134_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_2e3f49410c792bfe15033783608adba7.jpg

БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Летящие во вторник на МКС актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров вышли из гостиницы "Космонавт" на Байконуре для посадки в автобусы и выезд на старт под традиционную песню "Трава у дома", передает корреспондент РИА Новости с космодрома.В ближайшие минуты члены "киноэкипажа" и их дублеры займут свои места в автобусах. Для безопасности основной и дублирующий экипажи традиционно передвигаются в разных автобусах.Проводить "киноэкипаж" к гостинице "Космонавт" приехали их семьи. В частности, дети Юлии Пересильд и режиссер Алексей Учитель. Уже садясь в автобус, режиссер Шипенко продемонстрировал сценарий фильма "Вызов". "Это сценарий фильма, который мы там будем снимать. Мы не забыли. Это важно", - сказал Шипенко.Сначала экипаж доставят на 254-ю площадку космодрома, где они наденут скафандры и проверят их герметичность, после этого состоится доклад экипажа главе госкомиссии - гендиректору "Роскосмоса" и одному из продюсеров фильма "Вызов" Дмитрию Рогозину о готовности к полету. После этого экипажи снова займут свои места в автобусах. Основной экипаж отправится на стартовую площадку, дублирующий - на наблюдательный пункт.Согласно данным госкорпорации, пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11.55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите и возьмет курс на МКС. С момента взлета до стыковки со станцией пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты.Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17.05. На МКС их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.Фильм "Вызов" станет первой картиной в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Тем самым "Роскосмос" обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос для съёмок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.Российские космонавты на МКС будут помогать "киноэкипажу" в съемках фильма.Планируется, что на МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в степях Казахстана запланирована на 17 октября.

https://ria.ru/20211004/aktrisa-1752920587.html

https://ria.ru/20211004/vyzov-1752996971.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211004/orbita-1752995061.html

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Киноэкипаж перед взлетом на МКС. Кадры с космодрома Байконур Первый в мире киноэкипаж отправится на МКС. Пуск запланирован на 11:55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите. С момента взлета до стыковки со станцией должно пройти три часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за три часа и три минуты. 2021-10-05T04:50 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры