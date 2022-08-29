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Пересильд и Учитель посетили премьеру фильма с дочерью в главной роли

Пересильд и Учитель посетили премьеру фильма с дочерью в главной роли - РИА Новости, 29.08.2022

Пересильд и Учитель посетили премьеру фильма с дочерью в главной роли

Юлия Пересильд и Алексей Учитель посетили московскую премьеру фильма "Тибра", главную роль в котором исполнила их дочь Анка, сообщает пресс-служба "Централ... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:13

2022-08-29T14:13

2022-08-29T14:13

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Юлия Пересильд и Алексей Учитель посетили московскую премьеру фильма "Тибра", главную роль в котором исполнила их дочь Анка, сообщает пресс-служба "Централ Партнершип". Лента открыла "Российские программы" на ММКФ. В Большом зале Дома кино проект представили режиссер Анна Гороян, сценаристка Дарья Кукшанова, Анка Пересильд и другие актеры, в том числе Евгений Санников, Сергей Сафронов, Марина Васильева, Василиса Савкина, Федор Федосеев."Надеюсь, что все подростки, которые стесняются себя и своей внешности, стесняются какой-то своей особенности, после фильма поймут, что нужно любить себя, ведь все мы разные", — говорит Анка.В фильме она сыграла 13-летнюю девочку-альбиноса по прозвищу Мука. Подросток — единственный свидетель загадочного исчезновения своей сверстницы. И она влюбляется в главного подозреваемого. Фильм “Тибра” выйдет в прокат 15 сентября.

https://ria.ru/20220817/tibra-1810209618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, алексей учитель, юлия пересильд, что посмотреть , звезды, кино