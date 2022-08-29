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Пересильд и Учитель посетили премьеру фильма с дочерью в главной роли - РИА Новости, 29.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220829/peresild-1812867284.html
Пересильд и Учитель посетили премьеру фильма с дочерью в главной роли
Пересильд и Учитель посетили премьеру фильма с дочерью в главной роли - РИА Новости, 29.08.2022
Пересильд и Учитель посетили премьеру фильма с дочерью в главной роли
Юлия Пересильд и Алексей Учитель посетили московскую премьеру фильма "Тибра", главную роль в котором исполнила их дочь Анка, сообщает пресс-служба "Централ... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:13
2022-08-29T14:13
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Юлия Пересильд и Алексей Учитель посетили московскую премьеру фильма "Тибра", главную роль в котором исполнила их дочь Анка, сообщает пресс-служба "Централ Партнершип". Лента открыла "Российские программы" на ММКФ. В Большом зале Дома кино проект представили режиссер Анна Гороян, сценаристка Дарья Кукшанова, Анка Пересильд и другие актеры, в том числе Евгений Санников, Сергей Сафронов, Марина Васильева, Василиса Савкина, Федор Федосеев."Надеюсь, что все подростки, которые стесняются себя и своей внешности, стесняются какой-то своей особенности, после фильма поймут, что нужно любить себя, ведь все мы разные", — говорит Анка.В фильме она сыграла 13-летнюю девочку-альбиноса по прозвищу Мука. Подросток — единственный свидетель загадочного исчезновения своей сверстницы. И она влюбляется в главного подозреваемого. Фильм “Тибра” выйдет в прокат 15 сентября.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, алексей учитель, юлия пересильд, что посмотреть , звезды, кино
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Алексей Учитель, Юлия Пересильд, что посмотреть , звезды, кино
14:13 29.08.2022
 
Пересильд и Учитель посетили премьеру фильма с дочерью в главной роли

Пересильд и Учитель посетили премьеру фильма "Тибра" с дочерью Анкой в главной роли

© Фото предоставлено пресс-служба Централ ПартнершипАнка Пересиль на премьере фильма "Тибра" на ММКФ
Анка Пересиль на премьере фильма Тибра на ММКФ
© Фото предоставлено пресс-служба Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Юлия Пересильд и Алексей Учитель посетили московскую премьеру фильма "Тибра", главную роль в котором исполнила их дочь Анка, сообщает пресс-служба "Централ Партнершип".
© Фото предоставлено пресс-служба Централ ПартнершипЮлия Пересильд и Алексей Учитель с дочерьми на премьере фильма "Тибра" на ММКФ
Юлия Пересильд и Алексей Учитель с дочерьми на премьере фильма Тибра на ММКФ
1 из 2
Юлия Пересильд и Алексей Учитель с дочерьми на премьере фильма "Тибра" на ММКФ
© Фото предоставлено пресс-служба Централ Партнершип
© Фото предоставлено пресс-служба Централ ПартнершипПремьера фильма "Тибра" на ММКФ
Премьера фильма Тибра на ММКФ
2 из 2
Премьера фильма "Тибра" на ММКФ
© Фото предоставлено пресс-служба Централ Партнершип
1 из 2
Юлия Пересильд и Алексей Учитель с дочерьми на премьере фильма "Тибра" на ММКФ
© Фото предоставлено пресс-служба Централ Партнершип
2 из 2
Премьера фильма "Тибра" на ММКФ
© Фото предоставлено пресс-служба Централ Партнершип
Лента открыла "Российские программы" на ММКФ. В Большом зале Дома кино проект представили режиссер Анна Гороян, сценаристка Дарья Кукшанова, Анка Пересильд и другие актеры, в том числе Евгений Санников, Сергей Сафронов, Марина Васильева, Василиса Савкина, Федор Федосеев.
"Надеюсь, что все подростки, которые стесняются себя и своей внешности, стесняются какой-то своей особенности, после фильма поймут, что нужно любить себя, ведь все мы разные", — говорит Анка.
В фильме она сыграла 13-летнюю девочку-альбиноса по прозвищу Мука. Подросток — единственный свидетель загадочного исчезновения своей сверстницы. И она влюбляется в главного подозреваемого.
Фильм “Тибра” выйдет в прокат 15 сентября.
Кадр из трейлера фильма Тибра
17 августа, 14:35Культура
Вышел трейлер триллера "Тибра" с Анкой Пересильд
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостиАлексей УчительЮлия Пересильдчто посмотретьзвездыкино
 
 
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