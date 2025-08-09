https://ria.ru/20250809/kino-2034328912.html

Режиссер Учитель рассказал, кто может снять продолжение фильма "Прогулка"

Режиссер Учитель рассказал, кто может снять продолжение фильма "Прогулка" - РИА Новости, 09.08.2025

Режиссер Учитель рассказал, кто может снять продолжение фильма "Прогулка"

Режиссер культового фильма "Прогулка" Алексей Учитель рассказал РИА Новости, что продолжение картины может снять его сын Илья Учитель, при этом ее действие... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T14:28:00+03:00

2025-08-09T14:28:00+03:00

2025-08-09T14:28:00+03:00

культура

санкт-петербург

москва

алексей учитель

илья учитель

ирина пегова

кино и сериалы

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155492/36/1554923628_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_40e528cfa33c94ddd51fb8cba3d3434b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Режиссер культового фильма "Прогулка" Алексей Учитель рассказал РИА Новости, что продолжение картины может снять его сын Илья Учитель, при этом ее действие развернется не в Санкт-Петербурге, а в Москве. "Предложения повторить "Прогулку" поступали еще с момента выхода фильма на экраны. Даже обсуждали съемки такого рода в десяти других странах, чтобы получился международный проект. И если говорить про продолжение, то оно вполне может случиться. Скорее всего, это будет прогулка по Москве, а не по Питеру. И снимать буду не я, а мой сын Илья", - поделился режиссер. При этом он предположил, что в новом фильме вернется на экран кто-то из героев первого. Фильм "Прогулка" был снят в 2003 году. Главные роли исполнили Ирина Пегова, Павел Баршак и Евгений Цыганов. Спустя более 20 лет, 24 июля 2025 года, картина снова вышла в кинопрокат. По сюжету трое главных героев - девушка и двое ее случайных спутников - идут без перерыва пешком по центру Петербурга. Постепенно прогулка перерастает в настоящую любовную драму.

https://ria.ru/20250807/kozlovskij-2033856469.html

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, москва, алексей учитель, илья учитель, ирина пегова, кино и сериалы, новости культуры