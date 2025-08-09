Рейтинг@Mail.ru
Режиссер Учитель рассказал, кто может снять продолжение фильма "Прогулка" - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:28 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/kino-2034328912.html
Режиссер Учитель рассказал, кто может снять продолжение фильма "Прогулка"
Режиссер Учитель рассказал, кто может снять продолжение фильма "Прогулка" - РИА Новости, 09.08.2025
Режиссер Учитель рассказал, кто может снять продолжение фильма "Прогулка"
Режиссер культового фильма "Прогулка" Алексей Учитель рассказал РИА Новости, что продолжение картины может снять его сын Илья Учитель, при этом ее действие... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T14:28:00+03:00
2025-08-09T14:28:00+03:00
культура
санкт-петербург
москва
алексей учитель
илья учитель
ирина пегова
кино и сериалы
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155492/36/1554923628_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_40e528cfa33c94ddd51fb8cba3d3434b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Режиссер культового фильма "Прогулка" Алексей Учитель рассказал РИА Новости, что продолжение картины может снять его сын Илья Учитель, при этом ее действие развернется не в Санкт-Петербурге, а в Москве. "Предложения повторить "Прогулку" поступали еще с момента выхода фильма на экраны. Даже обсуждали съемки такого рода в десяти других странах, чтобы получился международный проект. И если говорить про продолжение, то оно вполне может случиться. Скорее всего, это будет прогулка по Москве, а не по Питеру. И снимать буду не я, а мой сын Илья", - поделился режиссер. При этом он предположил, что в новом фильме вернется на экран кто-то из героев первого. Фильм "Прогулка" был снят в 2003 году. Главные роли исполнили Ирина Пегова, Павел Баршак и Евгений Цыганов. Спустя более 20 лет, 24 июля 2025 года, картина снова вышла в кинопрокат. По сюжету трое главных героев - девушка и двое ее случайных спутников - идут без перерыва пешком по центру Петербурга. Постепенно прогулка перерастает в настоящую любовную драму.
https://ria.ru/20250807/kozlovskij-2033856469.html
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155492/36/1554923628_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_7390625071516f2336e8ee2713df7dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, москва, алексей учитель, илья учитель, ирина пегова, кино и сериалы, новости культуры
Культура, Санкт-Петербург, Москва, Алексей Учитель, Илья Учитель, Ирина Пегова, Кино и сериалы, Новости культуры
Режиссер Учитель рассказал, кто может снять продолжение фильма "Прогулка"

Режиссер "Прогулки" Учитель заявил, что продолжение фильма может снять его сын

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРежиссер и продюсер Алексей Учитель
Режиссер и продюсер Алексей Учитель - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Режиссер и продюсер Алексей Учитель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Режиссер культового фильма "Прогулка" Алексей Учитель рассказал РИА Новости, что продолжение картины может снять его сын Илья Учитель, при этом ее действие развернется не в Санкт-Петербурге, а в Москве.
"Предложения повторить "Прогулку" поступали еще с момента выхода фильма на экраны. Даже обсуждали съемки такого рода в десяти других странах, чтобы получился международный проект. И если говорить про продолжение, то оно вполне может случиться. Скорее всего, это будет прогулка по Москве, а не по Питеру. И снимать буду не я, а мой сын Илья", - поделился режиссер.
© Фото : предоставлено Алексеем УчителемКадр из фильма "Прогулка"
Кадр из фильма Прогулка - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : предоставлено Алексеем Учителем
Кадр из фильма "Прогулка"
При этом он предположил, что в новом фильме вернется на экран кто-то из героев первого.
Фильм "Прогулка" был снят в 2003 году. Главные роли исполнили Ирина Пегова, Павел Баршак и Евгений Цыганов. Спустя более 20 лет, 24 июля 2025 года, картина снова вышла в кинопрокат.
По сюжету трое главных героев - девушка и двое ее случайных спутников - идут без перерыва пешком по центру Петербурга. Постепенно прогулка перерастает в настоящую любовную драму.
Актер Данила Козловский и режиссер Алексей Учитель на съемках фильма Шум времени в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Козловский снимется в новом фильме Алексея Учителя
7 августа, 09:21
 
КультураСанкт-ПетербургМоскваАлексей УчительИлья УчительИрина ПеговаКино и сериалыНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала