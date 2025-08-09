Режиссер Учитель рассказал, кто может снять продолжение фильма "Прогулка"
Режиссер "Прогулки" Учитель заявил, что продолжение фильма может снять его сын
Режиссер и продюсер Алексей Учитель. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Режиссер культового фильма "Прогулка" Алексей Учитель рассказал РИА Новости, что продолжение картины может снять его сын Илья Учитель, при этом ее действие развернется не в Санкт-Петербурге, а в Москве.
"Предложения повторить "Прогулку" поступали еще с момента выхода фильма на экраны. Даже обсуждали съемки такого рода в десяти других странах, чтобы получился международный проект. И если говорить про продолжение, то оно вполне может случиться. Скорее всего, это будет прогулка по Москве, а не по Питеру. И снимать буду не я, а мой сын Илья", - поделился режиссер.
© Фото : предоставлено Алексеем УчителемКадр из фильма "Прогулка"
© Фото : предоставлено Алексеем Учителем
Кадр из фильма "Прогулка"
При этом он предположил, что в новом фильме вернется на экран кто-то из героев первого.
Фильм "Прогулка" был снят в 2003 году. Главные роли исполнили Ирина Пегова, Павел Баршак и Евгений Цыганов. Спустя более 20 лет, 24 июля 2025 года, картина снова вышла в кинопрокат.
По сюжету трое главных героев - девушка и двое ее случайных спутников - идут без перерыва пешком по центру Петербурга. Постепенно прогулка перерастает в настоящую любовную драму.
Козловский снимется в новом фильме Алексея Учителя
7 августа, 09:21