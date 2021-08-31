https://ria.ru/20210831/uchitel-1748026858.html
Путин поздравил Алексея Учителя с юбилеем
Путин поздравил Алексея Учителя с юбилеем - РИА Новости, 31.08.2021
Путин поздравил Алексея Учителя с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием режиссера, народного артиста России Алексея Учителя, отметив, что его работы становятся настоящим событием РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:27
2021-08-31T16:27
2021-08-31T16:27
культура
владимир путин
вгик
алексей учитель
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием режиссера, народного артиста России Алексея Учителя, отметив, что его работы становятся настоящим событием в культурной жизни страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с 70-летним юбилеем. Известный режиссер, талантливый и неординарный человек, вы вписали яркие страницы в творческую летопись отечественного киноискусства. Ваши работы неизменно вызывают общественный интерес, становятся настоящим событием в культурной жизни страны", - говорится в поздравлении.Президент пожелал режиссеру здоровья, неиссякаемого вдохновения и успехов.Алексей Учитель родился 31 августа 1951 года в Ленинграде. В 1975-м окончил ВГИК. Через 15 лет он основал собственную киностудию "Рок", а еще через пять снял свой первый игровой фильм "Мания Жизели". Кроме того, он создал такие картины, как "Дневник его жены", отмеченный различными наградами, а также "Космос как предчувствие", "Цой" и другие.В 2002 году Алексею Учителю присвоили звание народного артиста России. В 2007-м он был награжден орденом Дружбы, а в 2013-м — орденом Почета.
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владимир путин, вгик, алексей учитель, новости культуры, кино и сериалы
Путин поздравил Алексея Учителя с юбилеем
Путин: фильмы Алексея Учителя становятся событием в культурной жизни страны
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием режиссера, народного артиста России Алексея Учителя, отметив, что его работы становятся настоящим событием в культурной жизни страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 70-летним юбилеем. Известный режиссер, талантливый и неординарный человек, вы вписали яркие страницы в творческую летопись отечественного киноискусства. Ваши работы неизменно вызывают общественный интерес, становятся настоящим событием в культурной жизни страны", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал режиссеру здоровья, неиссякаемого вдохновения и успехов.
Алексей Учитель родился 31 августа 1951 года в Ленинграде. В 1975-м окончил ВГИК. Через 15 лет он основал собственную киностудию "Рок", а еще через пять снял свой первый игровой фильм "Мания Жизели". Кроме того, он создал такие картины, как "Дневник его жены", отмеченный различными наградами, а также "Космос как предчувствие", "Цой" и другие.
В 2002 году Алексею Учителю присвоили звание народного артиста России. В 2007-м он был награжден орденом Дружбы, а в 2013-м — орденом Почета.