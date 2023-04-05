https://ria.ru/20230405/kino-1863202353.html

Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса ММКФ

Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса ММКФ - РИА Новости, 05.04.2023

Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса ММКФ

Народный артист России, режиссер и продюсер Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса "Русские премьеры" 45-го Московского международного... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:13

2023-04-05T14:13

2023-04-05T14:13

алексей учитель

новости культуры

культура

кино и сериалы

московский международный кинофестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1765015735_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85c75894e1a73c76b6654b981e85c40c.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Народный артист России, режиссер и продюсер Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса "Русские премьеры" 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев на пресс-конференции. В этом году в "Русских премьерах" представят семь российских фильмов: "Ада" Станислава Светлова, "Голова-жестянка" Ивана Капитонова, "Единица Монтевидео" Татьяны Лютаевой, "Край надломленной луны" Светланы Самошиной, "Тайное влечение" Стаси Венковой, "Помилование" Айнура Аскарова и "Туман" Натальи Гугуевой. Впервые конкурсная программа "Русские премьеры" появилась на ММКФ в прошлом году. Это полноценный конкурс со своими членами жюри, а также призом в виде Серебряного Святого Георгия. Его вручат победителю на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля. Московский кинофестиваль пройдет в этом году с 20 по 27 апреля.

https://ria.ru/20230405/festival-1863189247.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

алексей учитель, новости культуры, кино и сериалы, московский международный кинофестиваль