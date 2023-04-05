Рейтинг@Mail.ru
Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса ММКФ - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:13 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/kino-1863202353.html
Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса ММКФ
Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса ММКФ - РИА Новости, 05.04.2023
Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса ММКФ
Народный артист России, режиссер и продюсер Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса "Русские премьеры" 45-го Московского международного... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:13
2023-04-05T14:13
алексей учитель
новости культуры
культура
кино и сериалы
московский международный кинофестиваль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1765015735_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85c75894e1a73c76b6654b981e85c40c.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Народный артист России, режиссер и продюсер Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса "Русские премьеры" 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев на пресс-конференции. В этом году в "Русских премьерах" представят семь российских фильмов: "Ада" Станислава Светлова, "Голова-жестянка" Ивана Капитонова, "Единица Монтевидео" Татьяны Лютаевой, "Край надломленной луны" Светланы Самошиной, "Тайное влечение" Стаси Венковой, "Помилование" Айнура Аскарова и "Туман" Натальи Гугуевой. Впервые конкурсная программа "Русские премьеры" появилась на ММКФ в прошлом году. Это полноценный конкурс со своими членами жюри, а также призом в виде Серебряного Святого Георгия. Его вручат победителю на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля. Московский кинофестиваль пройдет в этом году с 20 по 27 апреля.
https://ria.ru/20230405/festival-1863189247.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1765015735_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_296b6b2d10f00cadaea295f306a00d48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей учитель, новости культуры, кино и сериалы, московский международный кинофестиваль
Алексей Учитель, Новости культуры, Культура, Кино и сериалы, Московский международный кинофестиваль
Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса ММКФ

Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса "Русские премьеры" на ММКФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПремьера фильма "Чемпион мира"
Премьера фильма Чемпион мира - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Народный артист России, режиссер и продюсер Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса "Русские премьеры" 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев на пресс-конференции.
«
"Вместе с ним судить фильмы будут сценарист Андрей Золотарев и актриса Анна Снаткина", — сказал Кудрявцев.
В этом году в "Русских премьерах" представят семь российских фильмов: "Ада" Станислава Светлова, "Голова-жестянка" Ивана Капитонова, "Единица Монтевидео" Татьяны Лютаевой, "Край надломленной луны" Светланы Самошиной, "Тайное влечение" Стаси Венковой, "Помилование" Айнура Аскарова и "Туман" Натальи Гугуевой.
Впервые конкурсная программа "Русские премьеры" появилась на ММКФ в прошлом году. Это полноценный конкурс со своими членами жюри, а также призом в виде Серебряного Святого Георгия. Его вручат победителю на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля.
Московский кинофестиваль пройдет в этом году с 20 по 27 апреля.
Главный приз Московского международного кинофестиваля – статуэтка, изображающая святого Георгия верхом на серебряном коне - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Московский кинофестиваль объявил программу основного конкурса
Вчера, 13:59
 
КультураАлексей УчительНовости культурыКино и сериалыМосковский международный кинофестиваль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала