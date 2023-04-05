https://ria.ru/20230405/kino-1863202353.html
Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса ММКФ
Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса ММКФ - РИА Новости, 05.04.2023
Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса ММКФ
Народный артист России, режиссер и продюсер Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса "Русские премьеры" 45-го Московского международного... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:13
2023-04-05T14:13
2023-04-05T14:13
алексей учитель
новости культуры
культура
кино и сериалы
московский международный кинофестиваль
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Народный артист России, режиссер и продюсер Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса "Русские премьеры" 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев на пресс-конференции. В этом году в "Русских премьерах" представят семь российских фильмов: "Ада" Станислава Светлова, "Голова-жестянка" Ивана Капитонова, "Единица Монтевидео" Татьяны Лютаевой, "Край надломленной луны" Светланы Самошиной, "Тайное влечение" Стаси Венковой, "Помилование" Айнура Аскарова и "Туман" Натальи Гугуевой. Впервые конкурсная программа "Русские премьеры" появилась на ММКФ в прошлом году. Это полноценный конкурс со своими членами жюри, а также призом в виде Серебряного Святого Георгия. Его вручат победителю на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля. Московский кинофестиваль пройдет в этом году с 20 по 27 апреля.
https://ria.ru/20230405/festival-1863189247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей учитель, новости культуры, кино и сериалы, московский международный кинофестиваль
Алексей Учитель, Новости культуры, Культура, Кино и сериалы, Московский международный кинофестиваль
Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса ММКФ
Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса "Русские премьеры" на ММКФ
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Народный артист России, режиссер и продюсер Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса "Русские премьеры" 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев на пресс-конференции.
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"Вместе с ним судить фильмы будут сценарист Андрей Золотарев и актриса Анна Снаткина", — сказал Кудрявцев.
В этом году в "Русских премьерах" представят семь российских фильмов: "Ада" Станислава Светлова, "Голова-жестянка" Ивана Капитонова, "Единица Монтевидео" Татьяны Лютаевой, "Край надломленной луны" Светланы Самошиной, "Тайное влечение" Стаси Венковой, "Помилование" Айнура Аскарова и "Туман" Натальи Гугуевой.
Впервые конкурсная программа "Русские премьеры" появилась на ММКФ в прошлом году. Это полноценный конкурс со своими членами жюри, а также призом в виде Серебряного Святого Георгия. Его вручат победителю на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля.
Московский кинофестиваль пройдет в этом году с 20 по 27 апреля.
Московский кинофестиваль объявил программу основного конкурса