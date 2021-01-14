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https://ria.ru/20210114/kinematografiya-1593084293.html
Режиссер Учитель призвал создать федеральный дебютный центр
Режиссер Учитель призвал создать федеральный дебютный центр
Режиссер Алексей Учитель считает, что в России должен быть создан единый федеральный дебютный центр для поддержки молодых кинематографистов. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:52
2021-01-14T18:52
культура
гайдаровский форум - 2021
алексей учитель
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель считает, что в России должен быть создан единый федеральный дебютный центр для поддержки молодых кинематографистов."Мне кажется, необходимо создать федеральный дебютный центр. Единый центр я предлагал сделать в Петербурге, возможно, он будет в Москве на замечательной студии имени Горького... Мы должны идти вперед еще более уверено, и для молодых ребят нужна подготовка – это понимание экспортной продукции, мне кажется, это очень важно. Пока все происходит интуитивно. Мы должны думать о том, как все расширять и как построить эту систему", - сказал Учитель на сессии Гайдаровского форума.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.
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гайдаровский форум - 2021, алексей учитель, москва, санкт-петербург

Режиссер Учитель призвал создать федеральный дебютный центр

18:52 14.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРежиссер и продюсер Алексей Учитель
Режиссер и продюсер Алексей Учитель - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель считает, что в России должен быть создан единый федеральный дебютный центр для поддержки молодых кинематографистов.
"Мне кажется, необходимо создать федеральный дебютный центр. Единый центр я предлагал сделать в Петербурге, возможно, он будет в Москве на замечательной студии имени Горького... Мы должны идти вперед еще более уверено, и для молодых ребят нужна подготовка – это понимание экспортной продукции, мне кажется, это очень важно. Пока все происходит интуитивно. Мы должны думать о том, как все расширять и как построить эту систему", - сказал Учитель на сессии Гайдаровского форума.
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 18:12Культура
Минкультуры планирует увеличить число конкурсов для НКО
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.
 
КультураГайдаровский форум - 2021Алексей УчительМоскваСанкт-Петербург
 
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