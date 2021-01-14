https://ria.ru/20210114/kinematografiya-1593084293.html

Режиссер Учитель призвал создать федеральный дебютный центр

Режиссер Учитель призвал создать федеральный дебютный центр

Режиссер Алексей Учитель считает, что в России должен быть создан единый федеральный дебютный центр для поддержки молодых кинематографистов. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:52

2021-01-14T18:52

2021-01-14T18:52

культура

гайдаровский форум - 2021

алексей учитель

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель считает, что в России должен быть создан единый федеральный дебютный центр для поддержки молодых кинематографистов."Мне кажется, необходимо создать федеральный дебютный центр. Единый центр я предлагал сделать в Петербурге, возможно, он будет в Москве на замечательной студии имени Горького... Мы должны идти вперед еще более уверено, и для молодых ребят нужна подготовка – это понимание экспортной продукции, мне кажется, это очень важно. Пока все происходит интуитивно. Мы должны думать о том, как все расширять и как построить эту систему", - сказал Учитель на сессии Гайдаровского форума.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

https://ria.ru/20210114/minkultury-1593071026.html

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санкт-петербург

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гайдаровский форум - 2021, алексей учитель, москва, санкт-петербург