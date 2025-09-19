Рейтинг@Mail.ru
Фонд кино поддержит производство 39 национальных фильмов
19.09.2025
Культура
 
17:42 19.09.2025
Фонд кино поддержит производство 39 национальных фильмов
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Фонд кино поддержит производство 39 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, среди которых экранизация романа Захара Прилепина "Санькя", фильм Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче "Шум времени" и картина по повести Бориса Васильева "Аты-баты, шли солдаты!", сообщили в пресс-службе Фонда. "Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 39 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства", - говорится в сообщении. Так, среди фильмов оказались экранизация романа Захара Прилепина "Санькя", фильм Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче "Шум времени", картина по повести Бориса Васильева "Аты-баты, шли солдаты!", историческая драма "Батька Минай. Партизанская легенда" от студии "Военфильм", драма Анны Меликян "Дива", новая экранизация романа братьев Стругацких "Отель "У погибшего альпиниста" и другие.
Фонд кино поддержит съемки экранизации романа Прилепина и фильм о Шостаковиче

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭкран с символикой Фонда кино
Экран с символикой Фонда кино - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Экран с символикой Фонда кино. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Фонд кино поддержит производство 39 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, среди которых экранизация романа Захара Прилепина "Санькя", фильм Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче "Шум времени" и картина по повести Бориса Васильева "Аты-баты, шли солдаты!", сообщили в пресс-службе Фонда.
"Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 39 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства", - говорится в сообщении.
Так, среди фильмов оказались экранизация романа Захара Прилепина "Санькя", фильм Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче "Шум времени", картина по повести Бориса Васильева "Аты-баты, шли солдаты!", историческая драма "Батька Минай. Партизанская легенда" от студии "Военфильм", драма Анны Меликян "Дива", новая экранизация романа братьев Стругацких "Отель "У погибшего альпиниста" и другие.
Россияне назвали самое популярное кино 90-х
18 сентября, 13:57
Захар Прилепин, Алексей Учитель, Дмитрий Шостакович, Фонд кино
 
 
