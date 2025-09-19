https://ria.ru/20250919/kino-2043043339.html
Фонд кино поддержит производство 39 национальных фильмов
Фонд кино поддержит производство 39 национальных фильмов - РИА Новости, 19.09.2025
Фонд кино поддержит производство 39 национальных фильмов
Фонд кино поддержит производство 39 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, среди которых... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T17:42:00+03:00
2025-09-19T17:42:00+03:00
2025-09-19T17:42:00+03:00
культура
захар прилепин
алексей учитель
дмитрий шостакович
фонд кино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576951040_0:290:3078:2021_1920x0_80_0_0_5be02292b7b60dc9ee8ad2c3ee963846.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Фонд кино поддержит производство 39 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, среди которых экранизация романа Захара Прилепина "Санькя", фильм Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче "Шум времени" и картина по повести Бориса Васильева "Аты-баты, шли солдаты!", сообщили в пресс-службе Фонда. "Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 39 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства", - говорится в сообщении. Так, среди фильмов оказались экранизация романа Захара Прилепина "Санькя", фильм Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче "Шум времени", картина по повести Бориса Васильева "Аты-баты, шли солдаты!", историческая драма "Батька Минай. Партизанская легенда" от студии "Военфильм", драма Анны Меликян "Дива", новая экранизация романа братьев Стругацких "Отель "У погибшего альпиниста" и другие.
https://ria.ru/20250918/kino-2042690697.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576951040_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50ab78fe491861beea49fc951098b6fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захар прилепин, алексей учитель, дмитрий шостакович, фонд кино
Культура, Захар Прилепин, Алексей Учитель, Дмитрий Шостакович, Фонд кино
Фонд кино поддержит производство 39 национальных фильмов
Фонд кино поддержит съемки экранизации романа Прилепина и фильм о Шостаковиче