21:15 16.04.2026 (обновлено: 21:16 16.04.2026)
Московский международный кинофестиваль открылся в 48-й раз

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Московский международный кинофестиваль открылся в театре "Россия" в Москве в 48-й раз в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Московский международный кинофестиваль проходит с 16 по 23 апреля.
"Дамы и господа, 48-й Московский международный кинофестиваль объявляется открытым!" - сказал председатель жюри основного конкурса, режиссер из Шри-Ланки Прасанна Витанаге, открывая церемонию.
Красную дорожку церемонии открытия фестиваля посетили звезды российского кино и гости из-за рубежа. Среди них министр культуры России Ольга Любимова, замминистра культуры РФ Андрей Малышев с семьей, члены жюри ММКФ Дарья Екамасова, Иван Твердовский и Анна Банщикова, писатель Александр Цыпкин, режиссер Алексей Учитель, актеры Любовь Толкалина, Елена Захарова, Павел Деревянко, Настасья Самбурская и многие другие.
Ведущим церемонии в этом году стал артист Даниил Воробьев. Он объявил участников каждой из программ и жюри.
После торжественном церемонии гости увидят фильм открытия смотра "Ангелы Ладоги" режиссера Александра Котта.
За время ММКФ в этом году будет показано более 200 фильмов из 50 стран.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Любимова обратилась к участникам фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
21 февраля, 18:55
 
