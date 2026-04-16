Московский международный кинофестиваль открылся в 48-й раз

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Московский международный кинофестиваль открылся в театре "Россия" в Москве в 48-й раз в четверг, передает корреспондент РИА Новости.

За время ММКФ в этом году будет показано более 200 фильмов из 50 стран.