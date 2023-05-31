https://ria.ru/20230531/minkult-1875223031.html
Минкульт исключил некоторых режиссеров из экспертных советов, пишут СМИ
Минкульт исключил некоторых режиссеров из экспертных советов, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023
Минкульт исключил некоторых режиссеров из экспертных советов, пишут СМИ
Российское Министерство культуры исключило некоторых известных режиссеров из составов экспертных советов по игровому, документальному и анимационному кино,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T06:30
2023-05-31T06:30
2023-05-31T12:20
алексей учитель
алексей федорченко
владимир хотиненко
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
православный свято-тихоновский гуманитарный университет
культура
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российское Министерство культуры исключило некоторых известных режиссеров из составов экспертных советов по игровому, документальному и анимационному кино, сообщают "Ведомости" со ссылкой на приказ ведомства.По информации издания, из состава экспертов были исключены режиссеры Алексей Учитель, Алексей Федорченко, Владимир Хотиненко, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.Однако, отметили в газете, на их место встали члены самого Минкульта, а также представители церкви. Среди них — настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко. В совет также вошли депутат Думы Дмитрий Певцов и ведущий телепередачи "Человек и закон" Алексей Пиманов.Ранее Минкультуры определило приоритетные темы для кинопроизводства на 2023 год. В ведомстве отметили важность сохранения, создания и распространения традиционных ценностей в кинематографе, акцентировали внимание на популяризации службы в Вооруженных силах, а также посчитали важным осветить тему инноваций и технологий.
https://ria.ru/20220705/premiya-1800317297.html
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алексей учитель, алексей федорченко, владимир хотиненко, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), православный свято-тихоновский гуманитарный университет
Алексей Учитель, Алексей Федорченко, Владимир Хотиненко, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Культура
Минкульт исключил некоторых режиссеров из экспертных советов, пишут СМИ
"Ведомости": Минкульт включил священников в экспертные советы вместо нескольких режиссеров