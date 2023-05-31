https://ria.ru/20230531/minkult-1875223031.html

Минкульт исключил некоторых режиссеров из экспертных советов, пишут СМИ

Минкульт исключил некоторых режиссеров из экспертных советов, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023

Минкульт исключил некоторых режиссеров из экспертных советов, пишут СМИ

Российское Министерство культуры исключило некоторых известных режиссеров из составов экспертных советов по игровому, документальному и анимационному кино,... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T06:30

2023-05-31T06:30

2023-05-31T12:20

алексей учитель

алексей федорченко

владимир хотиненко

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

православный свято-тихоновский гуманитарный университет

культура

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российское Министерство культуры исключило некоторых известных режиссеров из составов экспертных советов по игровому, документальному и анимационному кино, сообщают "Ведомости" со ссылкой на приказ ведомства.По информации издания, из состава экспертов были исключены режиссеры Алексей Учитель, Алексей Федорченко, Владимир Хотиненко, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.Однако, отметили в газете, на их место встали члены самого Минкульта, а также представители церкви. Среди них — настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко. В совет также вошли депутат Думы Дмитрий Певцов и ведущий телепередачи "Человек и закон" Алексей Пиманов.Ранее Минкультуры определило приоритетные темы для кинопроизводства на 2023 год. В ведомстве отметили важность сохранения, создания и распространения традиционных ценностей в кинематографе, акцентировали внимание на популяризации службы в Вооруженных силах, а также посчитали важным осветить тему инноваций и технологий.

https://ria.ru/20220705/premiya-1800317297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей учитель, алексей федорченко, владимир хотиненко, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), православный свято-тихоновский гуманитарный университет