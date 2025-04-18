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Красная дорожка ММКФ-2025: удачные и провальные наряды звезд

Красная дорожка ММКФ-2025: удачные и провальные наряды звезд - РИА Новости, 18.04.2025

Красная дорожка ММКФ-2025: удачные и провальные наряды звезд

В Москве открылся 47-й Международный кинофестиваль. В нем участвует более двухсот картин из 50 стран. Причем почти половина из них — из государств, руководства... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:43:00+03:00

2025-04-18T12:43:00+03:00

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культура

культура-важное

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настасья самбурская

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Москве открылся 47-й Международный кинофестиваль. В нем участвует более двухсот картин из 50 стран. Причем почти половина из них — из государств, руководства которых проводят недружественную политику по отношению к России. Тем не менее кинематографисты оттуда вполне охотно едут в Москву и даже участвуют в работе жюри. Фильмом открытия стала картина "В списках не значился" (по повести Бориса Васильева). Сюжет исторической ленты посвящен героической обороне Брестской крепости в 1941 году. Одну из главных ролей исполнил Владимир Машков. Церемонию открытия фестиваля вел актер, сценарист и продюсер Алексей Гуськов. Первый приз ММКФ-2025 (он называется "Верю" и носит имя Константина Станиславского) получил Владимир Машков. Перед церемонией открытия звезды традиционно прошлись по красной дорожке, позируя перед фоторепортерами и поклонниками. Самые эффектные и не очень образы гостей фестиваля — в фотоленте РИА Новости.

испания

италия

сша

аргентина

южная корея

турция

казахстан

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2025

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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