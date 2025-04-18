Рейтинг@Mail.ru
Красная дорожка ММКФ-2025: удачные и провальные наряды звезд - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:43 18.04.2025 (обновлено: 13:14 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/mmkf-2012028259.html
Красная дорожка ММКФ-2025: удачные и провальные наряды звезд
Красная дорожка ММКФ-2025: удачные и провальные наряды звезд - РИА Новости, 18.04.2025
Красная дорожка ММКФ-2025: удачные и провальные наряды звезд
В Москве открылся 47-й Международный кинофестиваль. В нем участвует более двухсот картин из 50 стран. Причем почти половина из них — из государств, руководства... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:43:00+03:00
2025-04-18T13:14:00+03:00
фото
культура
культура-важное
культура
фото - культура
настасья самбурская
жасмин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012025703_392:16:2460:1179_1920x0_80_0_0_df2795a4d43d391ea0f745077861460d.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Москве открылся 47-й Международный кинофестиваль. В нем участвует более двухсот картин из 50 стран. Причем почти половина из них — из государств, руководства которых проводят недружественную политику по отношению к России. Тем не менее кинематографисты оттуда вполне охотно едут в Москву и даже участвуют в работе жюри. Фильмом открытия стала картина "В списках не значился" (по повести Бориса Васильева). Сюжет исторической ленты посвящен героической обороне Брестской крепости в 1941 году. Одну из главных ролей исполнил Владимир Машков. Церемонию открытия фестиваля вел актер, сценарист и продюсер Алексей Гуськов. Первый приз ММКФ-2025 (он называется "Верю" и носит имя Константина Станиславского) получил Владимир Машков. Перед церемонией открытия звезды традиционно прошлись по красной дорожке, позируя перед фоторепортерами и поклонниками. Самые эффектные и не очень образы гостей фестиваля — в фотоленте РИА Новости.
испания
италия
сша
аргентина
южная корея
турция
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Анастасия Захтаренко
Анастасия Захтаренко
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012025703_694:17:2261:1192_1920x0_80_0_0_9ed350e4288bef50ad0a9f6e7255e888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, культура-важное, культура, фото - культура, настасья самбурская, жасмин, московский международный кинофестиваль, владимир машков, алексей гуськов, анна матисон, никита михалков, что посмотреть , куда сходить , алексей учитель, алексей герман-младший, испания, италия, сша, аргентина, южная корея, турция, казахстан
Фото, Культура, Культура-Важное, Культура, Фото - Культура, Настасья Самбурская, Жасмин, Московский международный кинофестиваль, Владимир Машков, Алексей Гуськов, Анна Матисон, Никита Михалков, что посмотреть , куда сходить , Алексей Учитель, Алексей Герман-младший, Испания, Италия, США, Аргентина, Южная Корея, Турция, Казахстан
Красная дорожка ММКФ-2025: удачные и провальные наряды звезд

В Москве открылся ММКФ-2025, по красной дорожке прошлись гости из десятков стран

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Москве открылся 47-й Международный кинофестиваль. В нем участвует более двухсот картин из 50 стран. Причем почти половина из них — из государств, руководства которых проводят недружественную политику по отношению к России. Тем не менее кинематографисты оттуда вполне охотно едут в Москву и даже участвуют в работе жюри.
Фильмом открытия стала картина "В списках не значился" (по повести Бориса Васильева). Сюжет исторической ленты посвящен героической обороне Брестской крепости в 1941 году. Одну из главных ролей исполнил Владимир Машков. Церемонию открытия фестиваля вел актер, сценарист и продюсер Алексей Гуськов. Первый приз ММКФ-2025 (он называется "Верю" и носит имя Константина Станиславского) получил Владимир Машков.
Перед церемонией открытия звезды традиционно прошлись по красной дорожке, позируя перед фоторепортерами и поклонниками. Самые эффектные и не очень образы гостей фестиваля — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Настасья Самбурская, как и многие гостьи церемонии открытия ММКФ, выбрала для наряда черный цвет. Однако у нее было, пожалуй, самое эффектное платье на красной дорожке. Ассиметричный верх, перья и лепестки — ну точно черный лебедь. Прическа и макияж тоже радуют глаз. Великолепный образ.

Актриса Настасья Самбурская на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Настасья Самбурская, как и многие гостьи церемонии открытия ММКФ, выбрала для наряда черный цвет. Однако у нее было, пожалуй, самое эффектное платье на красной дорожке. Ассиметричный верх, перья и лепестки — ну точно черный лебедь. Прическа и макияж тоже радуют глаз. Великолепный образ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Еще одно эффектное появление — у актрисы Анны Песковой. Само платье — обычный черный футляр, а вот накидка оказалась с сюрпризом. Зеленый цвет ярко смотрелся на красной дорожке.

Актриса Анна Пескова на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Еще одно эффектное появление — у актрисы Анны Песковой. Само платье — обычный черный футляр, а вот накидка оказалась с сюрпризом. Зеленый цвет ярко смотрелся на красной дорожке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Анна Банщикова также предпочла черный. Весьма скромное, глухое платье (не считая полупрозрачного верха), минимум украшений, простая прическа. Это явно выбор в пользу лаконичности. Впрочем, платье Анне очень идет, и актриса явно в хорошей форме.

Актриса Анна Банщикова на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Анна Банщикова также предпочла черный. Весьма скромное, глухое платье (не считая полупрозрачного верха), минимум украшений, простая прическа. Это явно выбор в пользу лаконичности. Впрочем, платье Анне очень идет, и актриса явно в хорошей форме.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Еще один подчеркнуто сдержанный образ — у Жасмин. Обычно певица одевается более нарядно. Впрочем, яркая брошь, драпировка и небольшой шлейф на жакете все же выделяют этот костюм. Без них бы он смотрелся, скорее, повседневным.

Певица Жасмин на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Еще один подчеркнуто сдержанный образ — у Жасмин. Обычно певица одевается более нарядно. Впрочем, яркая брошь, драпировка и небольшой шлейф на жакете все же выделяют этот костюм. Без них бы он смотрелся, скорее, повседневным.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Белый — второй по популярности цвет нарядов звезд на красной дорожке ММКФ-2025. В стильном платье с удлиненными рукавами появилась на церемонии актриса Анна Александрова. Никаких ярких украшений, ни часов, ни колец, ни браслетов, только сережки с жемчугом. Впрочем, здесь этого и не требовалось.

Актриса Анна Александрова на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Белый — второй по популярности цвет нарядов звезд на красной дорожке ММКФ-2025. В стильном платье с удлиненными рукавами появилась на церемонии актриса Анна Александрова. Никаких ярких украшений, ни часов, ни колец, ни браслетов, только сережки с жемчугом. Впрочем, здесь этого и не требовалось.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Снова стильный образ в белом. Певица, актриса Евгения Малахова выбрала лаконичное шелковое платье со шлейфом — это всегда эффектно смотрится на фотографиях с красной дорожки. Главное, в нем не запутаться.

Певица, актриса Евгения Малахова на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Снова стильный образ в белом. Певица, актриса Евгения Малахова выбрала лаконичное шелковое платье со шлейфом — это всегда эффектно смотрится на фотографиях с красной дорожки. Главное, в нем не запутаться.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса и сценарист Стася Толстая также появилась в белом платье. Но с ним как будто бы что-то не так. То ли платье не подходит по размеру и фасону, то ли это просто не очень удачная для актрисы фотография. В любом случае — образ милый, прическа и макияж ей идут.

Актриса, сценарист и режиссер кино и театра Стася Толстая (Венкова) на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Актриса и сценарист Стася Толстая также появилась в белом платье. Но с ним как будто бы что-то не так. То ли платье не подходит по размеру и фасону, то ли это просто не очень удачная для актрисы фотография. В любом случае — образ милый, прическа и макияж ей идут.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Вечернее платье глубокого винного цвета с платиновой вышивкой выбрала актриса Лянка Грыу. Идеальное декольте, макияж и украшения.

Актриса Лянка Грыу на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Вечернее платье глубокого винного цвета с платиновой вышивкой выбрала актриса Лянка Грыу. Идеальное декольте, макияж и украшения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Еще одно декольте в глубоком винном цвете — у актрисы Татьяны Герман. Но в этом случае что-то пошло не так.

Актриса Татьяна Герман на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Еще одно декольте в глубоком винном цвете — у актрисы Татьяны Герман. Но в этом случае что-то пошло не так.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Балерина Анна Тихомирова выбрала красное платье-мини, которое уместнее смотрелось бы в популярном ночном клубе, но не на красной дорожке открытия Московского международного кинофестиваля.

Балерина Анна Тихомирова на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Балерина Анна Тихомирова выбрала красное платье-мини, которое уместнее смотрелось бы в популярном ночном клубе, но не на красной дорожке открытия Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Елена Подкаминская появилась на церемонии открытия в платье горчичного цвета. Не самый удачный образ, были у Елены и более роскошные выходы. Но в принципе актрисе идет обычно все, что она ни наденет.

Актриса Елена Подкаминская на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Елена Подкаминская появилась на церемонии открытия в платье горчичного цвета. Не самый удачный образ, были у Елены и более роскошные выходы. Но в принципе актрисе идет обычно все, что она ни наденет.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Режиссер Анна Матисон выбрала похожий цвет для вечернего наряда. Ярко-желтое платье уравновесил строгий удлиненный черный кардиган.

Режиссер Анна Матисон на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Режиссер Анна Матисон выбрала похожий цвет для вечернего наряда. Ярко-желтое платье уравновесил строгий удлиненный черный кардиган.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Главный редактор российского издания "КиноРепортер", телеведущая Мария Лемешева предпочла черно-белую классику.

Главный редактор российского издания КиноРепортер, телеведущая Мария Лемешева на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Главный редактор российского издания "КиноРепортер", телеведущая Мария Лемешева предпочла черно-белую классику.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Юлия Хлынина буквально блистала на красной дорожке. Она выбрала наряд стального цвета, щедро украшенный крупными пайетками. Эффектный образ.

Актриса Юлия Хлынина на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Юлия Хлынина буквально блистала на красной дорожке. Она выбрала наряд стального цвета, щедро украшенный крупными пайетками. Эффектный образ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
14 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Жюри основного конкурса: режиссеры Корнел Георгицэ, Алексей Герман — младший, актеры Джон Робинсон, Марьяна Спивак, Бушра и председатель жюри Луис Миньярро (слева направо) на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.

Гости на красной дорожке 47-го Московского международного кинофестиваля

Жюри основного конкурса: режиссеры Корнел Георгицэ, Алексей Герман — младший, актеры Джон Робинсон, Марьяна Спивак, Бушра и председатель жюри Луис Миньярро (слева направо) на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
15 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Съемочная группа фильма открытия "В списках не значился" по повести Бориса Васильева на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.

Съемочная группа фильма открытия В списках не значился по повести Бориса Васильева на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Съемочная группа фильма открытия "В списках не значился" по повести Бориса Васильева на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
16 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков, художественный руководитель театра "Современник" и Театра Олега Табакова Владимир Машков, получивший специальный приз "Верю. Константин Станиславский", и актер Алексей Гуськов (слева направо) на церемонии открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.

Открытие 47-го Московского международного кинофестиваля

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков, художественный руководитель театра "Современник" и Театра Олега Табакова Владимир Машков, получивший специальный приз "Верю. Константин Станиславский", и актер Алексей Гуськов (слева направо) на церемонии открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
17 из 17
 
КультураФотоКультура-ВажноеКультураФото - КультураНастасья СамбурскаяЖасминМосковский международный кинофестивальВладимир МашковАлексей ГуськовАнна МатисонНикита Михалковчто посмотретькуда сходитьАлексей УчительАлексей Герман-младшийИспанияИталияСШААргентинаЮжная КореяТурцияКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала