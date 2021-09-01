Певица МакSим пришла в школу к младшей дочери
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Певица МакSим пришла на первую школьную линейку к младшей дочери. Фотографией с торжественного мероприятия поделилась в своем Instagram Инесса Бохонская, директор школы №1287.
На фото Марина стоит в центре, рядом с ней позирует другая звезда – актриса Юлия Пересильд.
В фангруппе Марины отметили, что школа считается престижной.
"Маша пошла в городскую школу, в совете которой состоит заслуженный тренер СССР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, мастер спорта международного класса Татьяна Анатольевна Тарасова. Также в его составе известная актриса Юлия Пересильд, режиссер Алексей Учитель, российский боксер-профессионал Дрозд Григорий Анатольевич, начальник ЦСКА, кандидат педагогических наук, мастер спорта Громов Артем Валерьевич, советский хоккеист, заслуженный тренер России Михайлов Борис Петрович и многие другие", – заявили в фанклубе.
Певица родила дочь Марию от бизнесмена Антона Петрова. У звезды также есть старшая дочь Александра от звукорежиссера Алексея Луговцова.
Ранее лечащий врач артистки рассказал о ее пребывании в коме и процессе восстановления.