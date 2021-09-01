https://ria.ru/20210901/maksim-1748202126.html

Певица МакSим пришла в школу к младшей дочери

Певица МакSим пришла в школу к младшей дочери - РИА Новости, 01.09.2021

Певица МакSим пришла в школу к младшей дочери

Певица МакSим пришла на первую школьную линейку к младшей дочери. Фотографией с торжественного мероприятия поделилась в своем Instagram Инесса Бохонская,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T17:23

2021-09-01T17:23

2021-09-01T17:23

шоубиз

школа

дети

алексей учитель

юлия пересильд

знаменитости

макsим (марина абросимова)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739872203_0:61:2048:1213_1920x0_80_0_0_22a1ff0f002d93065c93475f4142c65e.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Певица МакSим пришла на первую школьную линейку к младшей дочери. Фотографией с торжественного мероприятия поделилась в своем Instagram Инесса Бохонская, директор школы №1287.На фото Марина стоит в центре, рядом с ней позирует другая звезда – актриса Юлия Пересильд.В фангруппе Марины отметили, что школа считается престижной.Певица родила дочь Марию от бизнесмена Антона Петрова. У звезды также есть старшая дочь Александра от звукорежиссера Алексея Луговцова.Ранее лечащий врач артистки рассказал о ее пребывании в коме и процессе восстановления.

https://ria.ru/20210823/maksim-1746831194.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, дети, алексей учитель, юлия пересильд, знаменитости, макsим (марина абросимова)