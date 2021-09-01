https://ria.ru/20210901/maksim-1748180663.html

Лечащий врач МакSим впервые рассказал о ее болезни

Лечащий врач МакSим впервые рассказал о ее болезни - РИА Новости, 01.09.2021

Лечащий врач МакSим впервые рассказал о ее болезни

Лечащий врач певицы МакSим, анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов впервые высказался о лечении артистки в передаче "Жить здорово". Он рассказал, что они... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:42

2021-09-01T15:42

2021-09-01T15:42

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первый канал (телеканал)

здоровье

знаменитости

макsим (марина абросимова)

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лечащий врач певицы МакSим, анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов впервые высказался о лечении артистки в передаче "Жить здорово". Он рассказал, что они стремились сохранить ей голосовые связки.ЭКМО – аппарат, который компенсирует работу легких. В случае с МакSим, его было предпочтительнее использовать, чем аппарат ИВЛ.Денис также рассказал, как артистка впервые пришла в себя.Исполнительницу госпитализировали после концерта в Казани. Ее подключили к аппарату 19 июня. Певица несколько недель находилась в коме.

https://ria.ru/20210823/maksim-1746831194.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

первый канал (телеканал), здоровье, знаменитости, макsим (марина абросимова)