https://ria.ru/20210901/maksim-1748180663.html
Лечащий врач МакSим впервые рассказал о ее болезни
Лечащий врач МакSим впервые рассказал о ее болезни - РИА Новости, 01.09.2021
Лечащий врач МакSим впервые рассказал о ее болезни
Лечащий врач певицы МакSим, анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов впервые высказался о лечении артистки в передаче "Жить здорово". Он рассказал, что они... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:42
2021-09-01T15:42
2021-09-01T15:42
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лечащий врач певицы МакSим, анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов впервые высказался о лечении артистки в передаче "Жить здорово". Он рассказал, что они стремились сохранить ей голосовые связки.ЭКМО – аппарат, который компенсирует работу легких. В случае с МакSим, его было предпочтительнее использовать, чем аппарат ИВЛ.Денис также рассказал, как артистка впервые пришла в себя.Исполнительницу госпитализировали после концерта в Казани. Ее подключили к аппарату 19 июня. Певица несколько недель находилась в коме.
https://ria.ru/20210823/maksim-1746831194.html
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первый канал (телеканал), здоровье, знаменитости, макsим (марина абросимова)