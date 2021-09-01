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Шоубиз
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Лечащий врач МакSим впервые рассказал о ее болезни
Лечащий врач МакSим впервые рассказал о ее болезни - РИА Новости, 01.09.2021
Лечащий врач МакSим впервые рассказал о ее болезни
Лечащий врач певицы МакSим, анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов впервые высказался о лечении артистки в передаче "Жить здорово". Он рассказал, что они... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:42
2021-09-01T15:42
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лечащий врач певицы МакSим, анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов впервые высказался о лечении артистки в передаче "Жить здорово". Он рассказал, что они стремились сохранить ей голосовые связки.ЭКМО – аппарат, который компенсирует работу легких. В случае с МакSим, его было предпочтительнее использовать, чем аппарат ИВЛ.Денис также рассказал, как артистка впервые пришла в себя.Исполнительницу госпитализировали после концерта в Казани. Ее подключили к аппарату 19 июня. Певица несколько недель находилась в коме.
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первый канал (телеканал), здоровье, знаменитости, макsим (марина абросимова)
15:42 01.09.2021
 

Лечащий врач МакSим впервые рассказал о ее болезни

© Жить Здорово! / YoutubeПередача "Жить здорово!" выпуск от 01.09.2021
Передача Жить здорово! выпуск от 01.09.2021
© Жить Здорово! / Youtube
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лечащий врач певицы МакSим, анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов впервые высказался о лечении артистки в передаче "Жить здорово". Он рассказал, что они стремились сохранить ей голосовые связки.
"Марина Сергеевна поступила к нам с недоказанным ПЦР-тестом. Она была в тяжелом состоянии. Мы подключили ее к аппарату ЭКМО, под которым она находилась около 30 дней", – отметил Павлов.
ЭКМО – аппарат, который компенсирует работу легких. В случае с МакSим, его было предпочтительнее использовать, чем аппарат ИВЛ.
Денис также рассказал, как артистка впервые пришла в себя.

"Она открыла глаза, мы спросили у нее: "Слышишь, видишь?" Попросили ее показать язык, кулак. На вопрос о том, где ты находишься, она сказала губами, что в Дубае", – отметил врач.

Исполнительницу госпитализировали после концерта в Казани. Ее подключили к аппарату 19 июня. Певица несколько недель находилась в коме.
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