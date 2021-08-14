https://ria.ru/20210814/maksim-1745741516.html
Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы
Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы - РИА Новости, 14.08.2021
Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы
Певица МакSим (Марина Абросимова) не помнит концерт в Казани и день, когда ее госпитализировали, рассказала телеканалу "Звезда" пресс-секретарь исполнительницы... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T14:30
2021-08-14T14:30
2021-08-14T14:30
шоубиз
общество
макsим (марина абросимова)
яна богушевская
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) не помнит концерт в Казани и день, когда ее госпитализировали, рассказала телеканалу "Звезда" пресс-секретарь исполнительницы Яна Богушевская.Ранее Богушевская сама сообщила СМИ о проблемах с памятью у артистки, но позже добавила, что публикации на эту тему преувеличены, и призвала "не сгущать краски".Накануне певицу выписали из больницы, где она проходила лечение.Исполнительницу госпитализировали после концерта в Казани. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Абросимова несколько недель находилась в коме.Третьего августа представитель артистки сообщила РИА Новости, что Абросимова пришла в сознание и идет на поправку. Девятого августа ее перевели из реанимации в общую палату.
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общество, макsим (марина абросимова), яна богушевская
Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы
Представительница МакSим Богушевская заявила, что певица не помнит день концерта в Казани
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Певица МакSим
(Марина Абросимова) не помнит концерт в Казани и день, когда ее госпитализировали, рассказала телеканалу "Звезда"
пресс-секретарь исполнительницы Яна Богушевская
.
Ранее Богушевская сама сообщила СМИ о проблемах с памятью у артистки, но позже добавила, что публикации на эту тему преувеличены, и призвала "не сгущать краски".
"Остальное помнит без проблем. Концертов у нее было много и все проходят примерно одинаково. У нее тогда была температура под 40, она весь день провела в отеле", — объяснила пресс-секретарь.
Накануне певицу выписали из больницы, где она проходила лечение.
Исполнительницу госпитализировали после концерта в Казани. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Абросимова несколько недель находилась в коме.
Третьего августа представитель артистки сообщила РИА Новости, что Абросимова пришла в сознание и идет на поправку. Девятого августа ее перевели из реанимации в общую палату.