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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210814/maksim-1745741516.html
Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы
Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы - РИА Новости, 14.08.2021
Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы
Певица МакSим (Марина Абросимова) не помнит концерт в Казани и день, когда ее госпитализировали, рассказала телеканалу "Звезда" пресс-секретарь исполнительницы... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T14:30
2021-08-14T14:30
шоубиз
общество
макsим (марина абросимова)
яна богушевская
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) не помнит концерт в Казани и день, когда ее госпитализировали, рассказала телеканалу "Звезда" пресс-секретарь исполнительницы Яна Богушевская.Ранее Богушевская сама сообщила СМИ о проблемах с памятью у артистки, но позже добавила, что публикации на эту тему преувеличены, и призвала "не сгущать краски".Накануне певицу выписали из больницы, где она проходила лечение.Исполнительницу госпитализировали после концерта в Казани. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Абросимова несколько недель находилась в коме.Третьего августа представитель артистки сообщила РИА Новости, что Абросимова пришла в сознание и идет на поправку. Девятого августа ее перевели из реанимации в общую палату.
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общество, макsим (марина абросимова), яна богушевская
14:30 14.08.2021
 
Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы

Представительница МакSим Богушевская заявила, что певица не помнит день концерта в Казани

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) не помнит концерт в Казани и день, когда ее госпитализировали, рассказала телеканалу "Звезда" пресс-секретарь исполнительницы Яна Богушевская.
Ранее Богушевская сама сообщила СМИ о проблемах с памятью у артистки, но позже добавила, что публикации на эту тему преувеличены, и призвала "не сгущать краски".
"Остальное помнит без проблем. Концертов у нее было много и все проходят примерно одинаково. У нее тогда была температура под 40, она весь день провела в отеле", — объяснила пресс-секретарь.
Накануне певицу выписали из больницы, где она проходила лечение.
Исполнительницу госпитализировали после концерта в Казани. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Абросимова несколько недель находилась в коме.
Третьего августа представитель артистки сообщила РИА Новости, что Абросимова пришла в сознание и идет на поправку. Девятого августа ее перевели из реанимации в общую палату.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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ШоубизОбществоМакSим (Марина Абросимова)Яна Богушевская
 
 
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