https://ria.ru/20210814/maksim-1745741516.html

Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы

Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы - РИА Новости, 14.08.2021

Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы

Певица МакSим (Марина Абросимова) не помнит концерт в Казани и день, когда ее госпитализировали, рассказала телеканалу "Звезда" пресс-секретарь исполнительницы... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T14:30

2021-08-14T14:30

2021-08-14T14:30

шоубиз

общество

макsим (марина абросимова)

яна богушевская

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) не помнит концерт в Казани и день, когда ее госпитализировали, рассказала телеканалу "Звезда" пресс-секретарь исполнительницы Яна Богушевская.Ранее Богушевская сама сообщила СМИ о проблемах с памятью у артистки, но позже добавила, что публикации на эту тему преувеличены, и призвала "не сгущать краски".Накануне певицу выписали из больницы, где она проходила лечение.Исполнительницу госпитализировали после концерта в Казани. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Абросимова несколько недель находилась в коме.Третьего августа представитель артистки сообщила РИА Новости, что Абросимова пришла в сознание и идет на поправку. Девятого августа ее перевели из реанимации в общую палату.

https://ria.ru/20210811/maksim-1745339705.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, макsим (марина абросимова), яна богушевская