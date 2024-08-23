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В Москве открылась международная неделя кино - РИА Новости, 23.08.2024
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Культура
 
23:17 23.08.2024 (обновлено: 23:44 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/kino-1968177031.html
В Москве открылась международная неделя кино
В Москве открылась международная неделя кино - РИА Новости, 23.08.2024
В Москве открылась международная неделя кино
Московская международная неделя кино открылась в столичном кинотеатре "Художественный" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T23:17
2024-08-23T23:44
культура
технологии
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москва
алексей учитель
милош бикович
жора крыжовников
союзмультфильм
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Московская международная неделя кино открылась в столичном кинотеатре "Художественный" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. "Думаю, это очень интересное и масштабное мероприятие. Самое главное, что это толчок для новых талантливых и интересных фильмов", - рассказал журналистам в начале вечера режиссер Алексей Учитель. Церемонию открытия вел один из амбасадоров "Недели кино" актер Милош Бикович. Также открытие посетили многие известные кинодеятели такие как режиссер и сценарист Жора Крыжовников, председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева, которые в последующие дни примут участие также в насыщенной деловой программе. "Мы надеемся, что большое количество зрителей, которые будут на сессии, поймут, что такое производство кино", - отметил генеральный директор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, рассказывая об одной из предстоящих панельных сессий. На закрытом кинопоказе после церемонии открытия гости увидели премьеру индийского комедийно-драматического фильма "Потерянные невесты". Кроме того, в первый день "Недели кино" состоялись кинопоказы зарубежных и отечественных фильмов, в том числе всероссийские премьеры индийской спортдрамы "Поле" и философско-мистической драмы из Ирана "Альцгеймер". Для гостей и жителей города прошли интерактивные путешествия по местам съемок – экскурсия "Полет Маргариты над Москвой" по Булгакову и посещение университета микроэлектроники, где снимали кинокартину Анны Меликян "Чувства Анны". Московская международная неделя кино задействует более 100 локаций, где пройдут свыше 200 событий, включая кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи. Гостями "Недели кино" стали делегации из более чем 40 стран – государственные деятели и представители мирового кинематографа примут участие в деловой программе. Московская международная неделя кино организована столичным департаментом культуры и Агентством креативных индустрий и пройдет в рамках проекта мэра Москвы "Москва – город кино". На киноплощадках пройдут показы свыше 70 зарубежных фильмов, в репертуаре – киноленты из более чем 20 стран.
https://ria.ru/20240823/kino-1967788824.html
https://ria.ru/20240815/kryzhovnikovyj-1966397465.html
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технологии, иран, москва, алексей учитель, милош бикович, жора крыжовников, союзмультфильм, централ партнершип
Культура, Технологии, Иран, Москва, Алексей Учитель, Милош Бикович, Жора Крыжовников, Союзмультфильм, Централ Партнершип
В Москве открылась международная неделя кино

Московская международная неделя кино открылась в кинотеатре "Художественный"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВ кинотеатре "Художественный" на Арбатской площади в Москве
В кинотеатре Художественный на Арбатской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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В кинотеатре "Художественный" на Арбатской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Московская международная неделя кино открылась в столичном кинотеатре "Художественный" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
"Думаю, это очень интересное и масштабное мероприятие. Самое главное, что это толчок для новых талантливых и интересных фильмов", - рассказал журналистам в начале вечера режиссер Алексей Учитель.
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Фильмы в бассейне и кастинг для собак: чем удивит Московская неделя кино
Вчера, 08:00
Церемонию открытия вел один из амбасадоров "Недели кино" актер Милош Бикович. Также открытие посетили многие известные кинодеятели такие как режиссер и сценарист Жора Крыжовников, председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева, которые в последующие дни примут участие также в насыщенной деловой программе.
"Мы надеемся, что большое количество зрителей, которые будут на сессии, поймут, что такое производство кино", - отметил генеральный директор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, рассказывая об одной из предстоящих панельных сессий.
На закрытом кинопоказе после церемонии открытия гости увидели премьеру индийского комедийно-драматического фильма "Потерянные невесты".
Жора Крыжовников - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Жора Крыжовников работает над созданием сериала о Москве
15 августа, 14:42
Кроме того, в первый день "Недели кино" состоялись кинопоказы зарубежных и отечественных фильмов, в том числе всероссийские премьеры индийской спортдрамы "Поле" и философско-мистической драмы из Ирана "Альцгеймер". Для гостей и жителей города прошли интерактивные путешествия по местам съемок – экскурсия "Полет Маргариты над Москвой" по Булгакову и посещение университета микроэлектроники, где снимали кинокартину Анны Меликян "Чувства Анны".
Московская международная неделя кино задействует более 100 локаций, где пройдут свыше 200 событий, включая кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи. Гостями "Недели кино" стали делегации из более чем 40 стран – государственные деятели и представители мирового кинематографа примут участие в деловой программе.
Московская международная неделя кино организована столичным департаментом культуры и Агентством креативных индустрий и пройдет в рамках проекта мэра Москвы "Москва – город кино". На киноплощадках пройдут показы свыше 70 зарубежных фильмов, в репертуаре – киноленты из более чем 20 стран.
Вывеска на здании киноконцерна Мосфильм - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Киноконцерн "Мосфильм"
30 января, 00:13
 
КультураТехнологииИранМоскваАлексей УчительМилош БиковичЖора КрыжовниковСоюзмультфильмЦентрал Партнершип
 
 
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