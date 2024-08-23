В Москве открылась международная неделя кино
Московская международная неделя кино открылась в кинотеатре "Художественный"
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВ кинотеатре "Художественный" на Арбатской площади в Москве
В кинотеатре "Художественный" на Арбатской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Московская международная неделя кино открылась в столичном кинотеатре "Художественный" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
"Думаю, это очень интересное и масштабное мероприятие. Самое главное, что это толчок для новых талантливых и интересных фильмов", - рассказал журналистам в начале вечера режиссер Алексей Учитель.
Церемонию открытия вел один из амбасадоров "Недели кино" актер Милош Бикович. Также открытие посетили многие известные кинодеятели такие как режиссер и сценарист Жора Крыжовников, председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева, которые в последующие дни примут участие также в насыщенной деловой программе.
"Мы надеемся, что большое количество зрителей, которые будут на сессии, поймут, что такое производство кино", - отметил генеральный директор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, рассказывая об одной из предстоящих панельных сессий.
На закрытом кинопоказе после церемонии открытия гости увидели премьеру индийского комедийно-драматического фильма "Потерянные невесты".
Жора Крыжовников работает над созданием сериала о Москве
15 августа, 14:42
Кроме того, в первый день "Недели кино" состоялись кинопоказы зарубежных и отечественных фильмов, в том числе всероссийские премьеры индийской спортдрамы "Поле" и философско-мистической драмы из Ирана "Альцгеймер". Для гостей и жителей города прошли интерактивные путешествия по местам съемок – экскурсия "Полет Маргариты над Москвой" по Булгакову и посещение университета микроэлектроники, где снимали кинокартину Анны Меликян "Чувства Анны".
Московская международная неделя кино задействует более 100 локаций, где пройдут свыше 200 событий, включая кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи. Гостями "Недели кино" стали делегации из более чем 40 стран – государственные деятели и представители мирового кинематографа примут участие в деловой программе.
Московская международная неделя кино организована столичным департаментом культуры и Агентством креативных индустрий и пройдет в рамках проекта мэра Москвы "Москва – город кино". На киноплощадках пройдут показы свыше 70 зарубежных фильмов, в репертуаре – киноленты из более чем 20 стран.
Киноконцерн "Мосфильм"
30 января, 00:13