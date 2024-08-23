https://ria.ru/20240823/kino-1968177031.html

В Москве открылась международная неделя кино

В Москве открылась международная неделя кино - РИА Новости, 23.08.2024

В Москве открылась международная неделя кино

Московская международная неделя кино открылась в столичном кинотеатре "Художественный" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T23:17

2024-08-23T23:17

2024-08-23T23:44

культура

технологии

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москва

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милош бикович

жора крыжовников

союзмультфильм

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Московская международная неделя кино открылась в столичном кинотеатре "Художественный" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. "Думаю, это очень интересное и масштабное мероприятие. Самое главное, что это толчок для новых талантливых и интересных фильмов", - рассказал журналистам в начале вечера режиссер Алексей Учитель. Церемонию открытия вел один из амбасадоров "Недели кино" актер Милош Бикович. Также открытие посетили многие известные кинодеятели такие как режиссер и сценарист Жора Крыжовников, председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева, которые в последующие дни примут участие также в насыщенной деловой программе. "Мы надеемся, что большое количество зрителей, которые будут на сессии, поймут, что такое производство кино", - отметил генеральный директор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, рассказывая об одной из предстоящих панельных сессий. На закрытом кинопоказе после церемонии открытия гости увидели премьеру индийского комедийно-драматического фильма "Потерянные невесты". Кроме того, в первый день "Недели кино" состоялись кинопоказы зарубежных и отечественных фильмов, в том числе всероссийские премьеры индийской спортдрамы "Поле" и философско-мистической драмы из Ирана "Альцгеймер". Для гостей и жителей города прошли интерактивные путешествия по местам съемок – экскурсия "Полет Маргариты над Москвой" по Булгакову и посещение университета микроэлектроники, где снимали кинокартину Анны Меликян "Чувства Анны". Московская международная неделя кино задействует более 100 локаций, где пройдут свыше 200 событий, включая кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи. Гостями "Недели кино" стали делегации из более чем 40 стран – государственные деятели и представители мирового кинематографа примут участие в деловой программе. Московская международная неделя кино организована столичным департаментом культуры и Агентством креативных индустрий и пройдет в рамках проекта мэра Москвы "Москва – город кино". На киноплощадках пройдут показы свыше 70 зарубежных фильмов, в репертуаре – киноленты из более чем 20 стран.

https://ria.ru/20240823/kino-1967788824.html

https://ria.ru/20240815/kryzhovnikovyj-1966397465.html

https://ria.ru/20240130/mosfilm-1924129062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, иран, москва, алексей учитель, милош бикович, жора крыжовников, союзмультфильм, централ партнершип