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Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2021 году

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2021 году - РИА Новости, 30.05.2021

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2021 году

в Екатеринбурге из квартиры одного из домов мужчина начал стрелять по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина. Пули попали в девочку и... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T22:31

2021-05-30T22:31

2021-05-30T22:31

россия

стрельба

справки

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30 мая в Екатеринбурге из квартиры одного из домов мужчина начал стрелять по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина. Пули попали в девочку и сотрудника правоохранительных органов. Их госпитализировали. Злоумышленника задержали в квартире. Для этого пришлось взорвать дверь. 24 мая в Королеве Московской области на нерегулируемом пешеходном переходе произошел дорожный конфликт между водителем автомобиля и двумя местными жителями. Водитель иномарки произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в направлении этих людей, которые с травмами были госпитализированы в больницу. Также телесные повреждения получил водитель автомашины. 22 мая инструктора спортивного клуба возле торгового центра "Европа" в Волгограде устроил стрельбу, в результате которой три человека были госпитализированы. Полиции удалось задержать стрелявшего, который сообщил, что стрелял из травматического пистолета из-за конфликта в баре. 11 мая в Казани 19-летний студент открыл огонь в школе, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 24 человека, из них 20 детей. Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.7 мая в Волгограде в салоне маршрутки произошел конфликт между нетрезвым мужчиной и двумя молодыми людьми. Пассажиры потребовали высадить из транспорта всех скандалистов, но, выйдя на улицу, пьяный зачинщик ссоры выстрелил из травматического пистолета и ранил молодого человека. Злоумышленник произвел также несколько выстрелов по отъезжающий маршрутке и сбежал до приезда полиции. В ночь на 30 апреля в Петербурге в полицию обратился молодой человек, сообщивший о конфликте на улице. Неизвестный выстрелил ему в лицо из газового устройства. Потерпевшего с ранением щеки доставили в больницу. Конфликт в центре города, окончившийся стрельбой из газового пистолета, возник из-за крыши, которую не смогли поделить между собой гиды-организаторы нелегальных экскурсий по крышам. 25 апреля в Приморье между жителем поселка Новошахтинский и группой подростков произошел конфликт, так как последние кидали камни в его забор. Мужчина выстрелил из пневматического ружья по детям, один из подростков получил тяжелое ранение и был госпитализирован. Вечером 23 апреля в Туле мужчина открыл стрельбу по группе подростков металлическими шариками из страйкбольного автомата, двое подростков получили легкие травмы. При задержании приятель стрелявшего оказал сопротивление и ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. Оба задержанных в момент инцидента были пьяны. Ранее они были судимы. Вечером 20 апреля мужчина в магазине в Ижевске (Удмуртия) при покупателях выстрелил из огнестрельного оружия в продавщицу, бывшую его сожительницу. Женщина от полученного ранения скончалась на месте.16 апреля в Дзержинске Нижегородской области мужчина из окна своей квартиры обстрелял из пневматического оружия подростков, игравших в футбол на площадке. Пуля попала в щеку одному из мальчиков, ее извлекли в травмпункте. Мужчина сообщил следователям, что подростки, играя в футбол, шумели. Из-за этого он и совершил преступление. 13 апреля в подмосковных Мытищах на улице подросток стрелял в прохожих из пневматического пистолета. Один из выстрелов попал в ногу девушке, находящейся на тот момент на пешеходном переходе. 4 апреля мужчина открыл стрельбу в сторону детской площадки в городе Кингисепп Ленинградской области. В результате чего десятилетний мальчик получил ранение в шею и был отправлен в больницу. Угрозы для жизни нет.2 апреля на улице в селении Верхние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии между жителем Ставропольского края и местным жителем в автомобиле "Газель" произошел конфликт на бытовой почве, участники которого открыли стрельбу. В результате случайное ранение получил подросток, который был госпитализирован. Ранившего его мужчину задержали. 27 марта на улице в поселке Мосрентген (Москва) несколько таксистов устроили стрельбу из травматического оружия и поножовщину. Конфликт произошел "на почве перевозок". В результате происшествия один мужчина скончался, пострадали несколько граждан Таджикистана..26 марта в поселке Шушары в Петербурге произошла стрельба у кафе, между посетителями заведения. В результате инцидента мужчина получил огнестрельное ранение.14 марта в ночном клубе Благовещенска Амурской области двое мужчин устроили драку, во время которой один из них стрелял из травматического оружия. Оба мужчины получили травмы и были доставлены в больницу. 23 февраля на улице в Кизляре (Дагестан) двое открыли огонь по двум жителям Кизлярского района, после чего скрылись на автомобилях. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу c ранениями.21 февраля в поселке Романовка (Ленинградская область) на Дороге жизни возле одного из магазинов, его хозяин, недовольный уборкой снега, которая закрыла незаконно установленную рекламную вывеску, выстрелил из травматического пистолета в мужчину, занимающегося уборкой. Потерпевший получил ранение в ногу. 18 февраля в Магнитогорске в трамвае нетрезвый мужчина выстрелил в двух подростков из пневматического оружия, попав одному из них в бедро, а второму - в висок. Пострадавшим госпитализация не потребовалась. 2 февраля конфликт между двумя посетителями больницы города Феодосии перерос в драку, во время которой один из них применил травматический пистолет. Оба участника получили телесные повреждения.30 января пьяный житель Когалыма (ХМАО) открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению, а также направил ружье в сторону полицейских, которым пришлось открыть огонь и ранить мужчину. Пострадавших среди мирного населения нет.28 января в Москве мужчина, один из участников конфликта, открыл огонь из травматического пистолета по посетителям кафе, после чего скрылся. В результате происшествия пострадали трое мужчин, один из которых был доставлен в больницу. Позднее стрелка задержали на улице.Вечером 16 января в центре Краснодара водитель службы такси приехал на вызов двух пьяных мужчин. Оценив состояние пассажиров, таксист отказал им в оказании транспортных услуг, что привело к словесному конфликту, переросшему в драку. Во время потасовки автомобилист достал травматический пистолет и открыл стрельбу по нападавшим. В результате оба мужчины получили травмы, один из них был отправлен в больницу.Вечером 15 января на улице в Калининграде произошел конфликт между водителями легковых автомобилей, который перерос в драку с участием не менее десяти человек. Один из участников несколько раз выстрелил в воздух, повредил машину и причинил вред здоровью одного из мужчин. 13 января в Кирово-Чепецке руководитель школы бокса "Чемпион", находясь в помещении одного из спортивных клубов, из-за возникших личных неприязненных отношений произвел выстрел из имеющегося при нем огнестрельного оружия в своего знакомого, главного тренера спортклуба "Боец". С ранением тела потерпевшего госпитализировали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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россия, стрельба, справки