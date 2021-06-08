https://ria.ru/20210608/raneniya-1736116789.html

В Волжском неизвестный открыл стрельбу у школы, ранены два подростка

В Волжском неизвестный открыл стрельбу у школы, ранены два подростка - РИА Новости, 08.06.2021

В Волжском неизвестный открыл стрельбу у школы, ранены два подростка

Возле одного из учебных заведений города Волжский Волгоградской области произошла стрельба, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T12:26

2021-06-08T12:26

2021-06-08T15:28

волгоградская область

волжский

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 8 июн — РИА Новости. Возле одного из учебных заведений города Волжский Волгоградской области произошла стрельба, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.В скорой рассказали, что звонок поступил от завуча школы № 15 поселка Краснооктябрьский, включенного в черту Волжского."Два мальчика 2006, 2005 годов рождения в результате выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия", — уточнил собеседник агентства.Оба ребенка госпитализированы. Один ранен в ногу, второй в предплечье, в ранах нашли пули от пневматического оружия. Состояние детей не вызывает опасений у медиков. Полиция ищет атаковавшего. Прокуратура начала проверку.Позже выяснилось, что никто не нападал на детей: они сами стреляли друг в друга, снимали происходящее на телефон, а версия с посторонним — выдумка.

https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.html

волгоградская область

волжский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, волжский, происшествия