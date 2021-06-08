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В Волжском неизвестный открыл стрельбу у школы, ранены два подростка
В Волжском неизвестный открыл стрельбу у школы, ранены два подростка - РИА Новости, 08.06.2021
В Волжском неизвестный открыл стрельбу у школы, ранены два подростка
Возле одного из учебных заведений города Волжский Волгоградской области произошла стрельба, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:26
2021-06-08T12:26
2021-06-08T15:28
волгоградская область
волжский
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 8 июн — РИА Новости. Возле одного из учебных заведений города Волжский Волгоградской области произошла стрельба, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.В скорой рассказали, что звонок поступил от завуча школы № 15 поселка Краснооктябрьский, включенного в черту Волжского."Два мальчика 2006, 2005 годов рождения в результате выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия", — уточнил собеседник агентства.Оба ребенка госпитализированы. Один ранен в ногу, второй в предплечье, в ранах нашли пули от пневматического оружия. Состояние детей не вызывает опасений у медиков. Полиция ищет атаковавшего. Прокуратура начала проверку.Позже выяснилось, что никто не нападал на детей: они сами стреляли друг в друга, снимали происходящее на телефон, а версия с посторонним — выдумка.
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волгоградская область, волжский, происшествия
ВОЛГОГРАД, 8 июн — РИА Новости.
Возле одного из учебных заведений города Волжский Волгоградской области
произошла стрельба, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.
В скорой рассказали, что звонок поступил от завуча школы № 15 поселка Краснооктябрьский, включенного в черту Волжского.
"Два мальчика 2006, 2005 годов рождения в результате выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия", — уточнил собеседник агентства.
Оба ребенка госпитализированы. Один ранен в ногу, второй в предплечье, в ранах нашли пули от пневматического оружия. Состояние детей не вызывает опасений у медиков.
Полиция ищет атаковавшего. Прокуратура начала проверку.
Позже выяснилось, что никто не нападал на детей: они сами стреляли друг в друга, снимали происходящее на телефон, а версия с посторонним — выдумка.