https://ria.ru/20200923/vysylka-1577674843.html

Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2020 годах

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без обоснования причин право объявить кого-либо из... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T18:41

2020-09-23T18:41

2020-09-23T18:41

справки

в мире

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Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без обоснования причин право объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон грата. Аккредитующее государство должно отозвать такое лицо или прекратить его функции в представительстве, иначе государство пребывания может отказаться признавать данное лицо дипломатом. Дипломатические сотрудники защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности (кроме специально оговоренных в Конвенции случаев) дипломатической неприкосновенностью. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста. Статус персоны нон грата, который автоматически ведет к высылке из страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов. Высылка дипломатов является крайней мерой и обычно связана со шпионажем ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата"). Высылка дипломатов может также служить <a href="http://ria.ru/society/20070717/69121863.html" target="_blank">символическим признаком</a> неудовольствия.23 сентября 2020 года <a href="http://ria.ru/organization_MID_Bolgarii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Болгарии</a> заявил, что высылает двух российских дипломатов из-за <a href="https://ria.ru/20200923/diplomaty-1577672307.html" target="_blank">подозрения в шпионаже</a>. Ранее прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a> заявила, что два российских дипломата занимались разведывательной деятельностью и шпионажем на территории страны.<br> В ходе досудебного расследования было установлено, что в период с 2016 года по настоящий момент два гражданина <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> осуществляли разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии. Их целью была передача собранной информации, представляющей служебную и государственную тайну, российской военной разведке в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Отмечается, что оба подозреваемых россиянина имеют <a href="https://ria.ru/20200923/bolgariya-1577666838.html" target="_blank">дипломатический статус</a>. 24 августа 2020 года газета Krone сообщила, что Вена впервые объявила российского дипломата персоной нон грата в связи с делом о шпионаже. По данным СМИ, он должен до 1 сентября <a href="https://ria.ru/20200824/shpionazh-1576222597.html" target="_blank">покинуть Австрию</a>. 27 августа стало известно, что <a href="https://ria.ru/20200902/vysylka-1576645202.html" target="_blank">российский дипломат</a> покинул Австрию. 19 августа 2020 года стало известно, что МИД Норвегии решил выслать из страны российского дипломата. Уточняется, что это связано со "шпионским скандалом". В ведомстве добавили, что россиянин работал в торговом отделе посольства и совершил действия, "<a href="https://ria.ru/20200819/1575981031.html" target="_blank">несовместимые с дипломатическим статусом</a>". 10 августа 2020 года СМИ сообщили, что <a href="https://ria.ru/20200810/1575608453.html" target="_blank">Словакия </a>высылает трех российских дипломатов. Поводом для этого в словацком МИД назвали то, что действия этих дипломатов якобы противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, пресс-секретарь ведомства Юрай Томага заявил, что в словацком генконсульстве в Санкт-Петербурге допускалось злоупотребление выдаваемыми визами и, таким образом, речь идет о преступлении, совершенном на территории иного государства – члена НАТО и ЕС. 11 августа стало известно, что российские дипломаты, которых Словакия объявила <a href="https://ria.ru/20200811/1575642538.html" target="_blank">персонами нон грата</a>, покинули страну. 5 июня 2020 года правительство Чехии объявило <a href="https://ria.ru/20200605/1572523289.html" target="_blank">двух сотрудников</a> посольства РФ в Праге персонами нон грата. Премьер республики Андрей Бабиш заявил, что высылка сотрудников российского посольства связана с историей о якобы перевозке в Чехию <a href="https://ria.ru/20200605/1572523869.html" target="_blank">яда рицина</a>. В конце апреля еженедельник Respekt сообщил, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова. Позже чешские СМИ назвали имя этого человека – по их версии, это исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества Андрей Кончаков. Российское посольство в Праге назвало эти сообщения "вопиющими и гнусными" и попросило предоставить сотруднику дипмиссии полицейскую охрану, так как из-за развернутой в СМИ персональной травли ему начали поступать угрозы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку, а глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Москва пыталась кого-то <a href="https://ria.ru/20200605/1572523289.html" target="_blank">отравить в Чехии</a>. 24 января 2020 года <a href="https://ria.ru/20200124/1563842652.html" target="_blank">Болгария </a>объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, не предоставив никаких доказательств того, что они на территории страны вели какую-либо деятельность, несовместимую с их статусом. 4 декабря 2019 года <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства <a href="https://ria.ru/20191204/1561955525.html" target="_blank">в Берлине</a>, обосновав это <a href="https://ria.ru/20191212/1562335537.html" target="_blank">недостаточным </a>с точки зрения ФРГ сотрудничеством властей РФ в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года. Убитый являлся <a href="https://ria.ru/20191211/1562278262.html" target="_blank">боевиком</a>, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Позже немецкие власти установили, что он являлся исламистским террористом. По подозрению в этом убийстве был задержан гражданин России. По данным немецких СМИ, подозреваемый мог быть <a href="https://ria.ru/20191204/1561950206.html" target="_blank">агентом </a>российских спецслужб. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дело об убийстве в Берлине гражданина Грузии <a href="https://ria.ru/20190828/1557989838.html" target="_blank">не связано</a> с российским государством и официальными органами. 28 октября 2019 года власти Болгарии выслали из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности. Это случилось после <a href="https://ria.ru/20191028/1560316746.html" target="_blank">заявления генеральной прокуратуры</a> Болгарии о том, что она прекращает расследование в отношении российского гражданина, подозреваемого в работе на российские спецслужбы, из-за его дипломатического статуса. По данным на сайте болгарской прокуратуры, первый секретарь посольства России в Софии был обвинен в передачи данных российской разведке. По одной из версий, с сентября 2018 года он якобы собирал на территории Болгарии секретные сведения, составляющие <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20191029/1560373862.html" target="_blank">гостайну</a>. 13 августа 2019 года Служба безопасности Украины сообщила, что российский дипломат, работавший в генконсульстве РФ во Львове, объявлен персоной нон грата на Украине и уже покинул страну. По заявлению пресс-службы СБУ, он якобы занимался <a href="https://ria.ru/20190813/1557456053.html" target="_blank">разведывательной деятельностью</a>.22 ноября 2018 года Словакия выслала российского дипломата, обвинив его в разведдеятельности. Дипломат <a href="https://ria.ru/world/20181205/1543515159.html" target="_blank">покинул </a>территорию страны в течение 48 часов. 4 октября 2018 года стало известно, что голландские спецслужбы выслали из Нидерландов 13 апреля четверых россиян, которые якобы пытались провести хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). При этом у подозреваемых были дипломатические паспорта. Амстердам утверждает, что в числе прочего россияне пытались получить доступ к файлам расследования дела о <a href="https://ria.ru/world/20181004/1529968470.html" target="_blank">крушении MH17</a>. 11 июля 2018 года греческие СМИ сообщили о высылке двух российских дипломатов из страны и запрете еще двум дипломатам въезд в Грецию. Эти меры, по данным местных СМИ, связаны с "противоправными действиями против национальной безопасности" и "служат ответом на незаконные действия на греческой территории, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела Греции". Среди обвинений Афин в адрес дипломатов – попытки сбора и распространения информации, а также <a href="https://ria.ru/world/20180711/1524347384.html" target="_blank">подкуп </a>государственных чиновников. В марте 2018 года ряд стран заявил о высылке российских дипломатов. Поводом послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Скрипаль</a>, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к <a href="https://ria.ru/world/20180320/1516885284.html" target="_blank">отравлению Скрипалей</a> нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был <a href="https://ria.ru/world/20180706/1524127441.html" target="_blank">выписан</a> из больницы, Юлия была выписана в середине апреля. 14 марта премьер-министр Великобритании <a href="http://ria.ru/person_Tereza_Mehjj_2/" target="_blank" data-auto="true">Тереза Мэй</a> заявила о высылке из королевства 23 российских дипломатов (более трети сотрудников посольства России в стране) и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Через несколько дней лидеры стран ЕС согласовали на саммите общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности России и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, национальные правительства решили проработать собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов. 26 марта стало известно, что в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля" США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов – 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН – и закрытии генконсульства России в Сиэтле. Власти Германии сообщили, что намерены выслать четырех российских дипломатов. По четыре дипломата должны были покинуть Францию и Польшу, по три – Литву и Чехию, по два – Данию, Италию и Нидерланды, по одному – Финляндию и Румынию. Украина выслала 13 сотрудников диппредставительства, Латвия – одного дипломата и сотрудника "Аэрофлота". Эстония выслала из страны военного атташе посольства России. По данным Европейского совета, 14 из 28 стран – членов Евросоюза решили выслать дипломатов России в качестве меры солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля". Также <a href="https://ria.ru/society/20180409/1518249809.html" target="_blank">Канада </a>решила выслать четырех российских дипломатов, а <a href="https://ria.ru/20180327/1517336231.html" target="_blank">Австралия </a>– двух. О высылке российского дипломата сообщила <a href="https://ria.ru/world/20180329/1517521247.html" target="_blank">Грузия</a>. Всего из США, ряда стран Европы и других государств было выслано более сотни дипломатов.29 мая 2017 года стало известно, что в <a href="https://ria.ru/world/20170529/1495338530.html" target="_blank">Молдавии </a>пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата. Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что это было сделано на основе информации, полученной от <a href="https://ria.ru/world/20170530/1495368910.html" target="_blank">спецслужб</a>. 26 мая 2017 года Эстония приняла решение о высылке двух российских дипломатов – генкосула в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Андрея Сургаева. <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20170529/1495308903.html" target="_blank">Причины </a>такого решения не сообщались. 29 декабря 2016 года СМИ со ссылкой на представителя американской администрации сообщили, что власти США высылают из страны 35 российских дипломатов, которых обвинили в нарушении <a href="https://ria.ru/politics/20161229/1484946338.html" target="_blank">дипломатической деятельности</a>. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным <a href="https://ria.ru/politics/20170523/1494847988.html" target="_blank">"дачам"</a> постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. 8 июля 2016 года официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби сообщил, что 17 июня США выслали двух российских дипломатов в ответ на инцидент с американским дипломатом в Москве. Они были объявлены персоной нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. 9 июля МИД РФ подтвердил факт высылки российских дипломатов из США. Ранее американская газета Washington Post опубликовала статью о том, что 6 июня на одного из сотрудников американского посольства в Москве якобы напали. В МИД России тогда заявили, что дипломат является сотрудником ЦРУ и сам напал на охранявшего посольство <a href="http://ria.ru/world/20160709/1462362555.html" target="_blank">российского полицейского</a>. 13 июля 2015 года МИД Украины сообщил об объявлении персоной нон грата исполняющего обязанности генконсула РФ в Одессе. Российский дипломат покинул страну. СБУ Украины заявила, что "решение принято из-за несовместимости его (и.о. генконсула) деятельности с дипломатической". Украинская сторона имя высланного дипломата не разглашала. 17 июля МИД России заявил, что этот шаг направлен на <a href="http://ria.ru/politics/20150717/1133932066.html" target="_blank">нагнетание напряженности</a> в двусторонних отношениях. В октябре 2014 года Польша выслала из страны на основании решения польских властей нескольких российских дипломатов якобы за деятельность, <a href="http://ria.ru/politics/20141117/1033657005.html" target="_blank">несовместимую с их статусом</a>. Поводом к высылке российских дипломатов из Польши послужил арест в октябре подозреваемого в шпионаже в пользу РФ <a href="http://ria.ru/world/20141021/1029247622.html" target="_blank">полковника </a>Войска Польского. 8 апреля 2014 года канадские СМИ сообщили, что власти этой страны предписали российскому дипломату в Оттаве покинуть Канаду в двухнедельный срок. Канадский МИД не сообщил о причинах такого решения. Предписание покинуть <a href="http://ria.ru/world/20140408/1003090039.html" target="_blank">Канаду </a>российский дипломат получил на фоне ухудшения отношений Оттавы и Москвы из-за событий на Украине. В начале декабря 2013 года власти США обвинили ряд российских дипломатов и их родственников в мошенничестве с медицинскими страховками. По данным американских правоохранительных органов, ряд российских дипломатов и их родственников занижали доходы для получения помощи по программе Medicaid, при этом покупая предметы роскоши. Всего в деле фигурировали имена <a href="http://ria.ru/world/20131206/982289347.html" target="_blank">49 человек</a> – российских дипломатов и их супруг, которые якобы незаконно получили в общей сложности 1,5 миллиона долларов в форме страховых компенсаций. К концу 2013 года все российские дипломаты, обвиненные в мошенничестве с медицинскими страховками в США, вернулись на родину. Российский МИД счел обвинения попыткой <a href="http://ria.ru/world/20131225/986411686.html" target="_blank">реванша </a>за решение вопросов, не касающихся двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.1 февраля 2011 года власти Ирландии объявили о высылке сотрудника посольства РФ в Дублине. По сообщению СМИ со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Ирландии, правоохранительные органы страны установили, что агенты России подделали и использовали фальшивые паспорта, в которых были указаны данные ирландских граждан. В связи с этим МИД <a href="http://www.ria.ru/world/20110201/329097043.html" target="_blank">Ирландии </a>принял решение о высылке российского дипломата из страны. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и радио Sputnik</em>

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