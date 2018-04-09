Высланные российские дипломаты рассказали, по чему скучали в командировках

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Дипломаты, высланные ранее из ряда европейских государств и из США в связи с "делом Скрипаля", рассказали журналистам, что готовы к работе в новых странах и что в длительных командировках скучали по российским продуктам и горнолыжным курортам Сочи.
В кулуарах некоторые дипломаты охотно делились с журналистами своими эмоциями. Большинство вспоминали, что за рубежом, несмотря на наличие магазинов, которые держат представители русской диаспоры, им не хватало таких продуктов, как черный хлеб или кефир.
"А я скучал по борщу. И по катанию на лыжах в "Розе Хутор", — рассказал один из дипломатов.
Лавров встретился с российскими дипломатами, высланными из стран Запада из-за дела Скрипаля. pic.twitter.com/J5fa9gDKMe— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 9 апреля 2018 г.
Его коллега, которого выслали из США, сказал, что вряд ли продолжит в будущем работу в этой же стране, так как объявлен персоной нон грата, но готов к командировкам в другие регионы.
"Это не первая командировка, и я знаю, что нет смысла заводить близких друзей, все это через определенное время закончится", — сказал дипломат.
Он добавил, что "о преодолении конфликта сейчас не стоит говорить, по крайней мере, на это не настроены наши партнеры".
Спустя несколько минут, открывая встречу, Сергей Лавров пообещал дипработникам, что их вынужденный отпуск будет недолгим.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта заявила о высылке из королевства 23 российских дипломатов (более трети сотрудников посольства России в стране) и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Через несколько дней лидеры стран ЕС согласовали на саммите общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности России и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, национальные правительства решили проработать собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов.