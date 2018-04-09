Высланные российские дипломаты рассказали, по чему скучали в командировках

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с российскими дипломатами в Москве. 9 апреля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с российскими дипломатами в Москве. 9 апреля 2018

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Дипломаты, высланные ранее из ряда европейских государств и из США в связи с "делом Скрипаля", рассказали журналистам, что готовы к работе в новых странах и что в длительных командировках скучали по российским продуктам и горнолыжным курортам Сочи.

В понедельник днем глава российского МИД Сергей Лавров встретился в Москве с дипломатами, досрочно прекратившими длительные загранкомандировки в марте 2018 года из-за "дела Скрипаля". Всего из США, ряда стран Европы и других государств было выслано более сотни дипломатов, на встрече в особняке МИД на Спиридоновке, по данным корреспондента РИА Новости, присутствовало около ста человек.

В кулуарах некоторые дипломаты охотно делились с журналистами своими эмоциями. Большинство вспоминали, что за рубежом, несмотря на наличие магазинов, которые держат представители русской диаспоры, им не хватало таких продуктов, как черный хлеб или кефир.

"А я скучал по борщу. И по катанию на лыжах в "Розе Хутор", — рассказал один из дипломатов.

Лавров встретился с российскими дипломатами, высланными из стран Запада из-за дела Скрипаля. pic.twitter.com/J5fa9gDKMe — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 9 апреля 2018 г.

​Его коллега, которого выслали из США, сказал, что вряд ли продолжит в будущем работу в этой же стране, так как объявлен персоной нон грата, но готов к командировкам в другие регионы.

"Это не первая командировка, и я знаю, что нет смысла заводить близких друзей, все это через определенное время закончится", — сказал дипломат.

Он добавил, что "о преодолении конфликта сейчас не стоит говорить, по крайней мере, на это не настроены наши партнеры".

"Но хочется надеяться, что ситуация зафиксируется на каком-то уровне. Будем смотреть. При этом есть много других стран, та же Латинская Америка, куда меня могут направить, это все интересно — новые места", — сказал дипломат.

Спустя несколько минут, открывая встречу, Сергей Лавров пообещал дипработникам, что их вынужденный отпуск будет недолгим.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта заявила о высылке из королевства 23 российских дипломатов (более трети сотрудников посольства России в стране) и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Через несколько дней лидеры стран ЕС согласовали на саммите общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности России и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, национальные правительства решили проработать собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов.

Двадцать шестого марта стало известно, что в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля" США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов — 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН — и закрытии генконсульства России в Сиэтле. Власти Германии сообщили, что намерены выслать четырех российских дипломатов. По четыре дипломата должны будут покинуть Францию и Польшу, по три — Литву и Чехию, по два — Данию, Италию и Нидерланды, по одному — Финляндию и Румынию. Украина вышлет 13 сотрудников диппредставительства, Латвия — одного дипломата и сотрудника "Аэрофлота". Эстония вышлет из страны военного атташе посольства России. По словам главы Европейского совета Дональда Туска, 14 из 28 стран — членов Евросоюза решили выслать дипломатов России в качестве меры солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля". Также Канада решила выслать четырех российских дипломатов.