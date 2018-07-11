Греческие СМИ сообщили о высылке двух российских дипломатов из страны

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Греческая газета "Катимерини" сообщает, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает еще двум дипломатам въезд в страну "за противоправные действия против национальной безопасности".

Со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники издание пишет, что меры, принятые Афинами, "являются ответом на незаконные действия на греческой территории, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела Греции".

"Среди обвинений Афин в адрес дипломатов — попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников", — говорится в статье. "Инициатива Афин не является "ударом грома с ясного неба", но идет в ответ на ряд скоординированных действий по попытке расширения влияния России в Греции", — пишет газета.

Те же источники утверждают, что Греция хочет поддерживать хорошие отношения с Россией, содействовать дружбе двух народов, сотрудничеству правительств и субъектов гражданского общества с обеих сторон. Однако, по их словам, это можно сделать только на основе паритета и при условии взаимного уважения суверенитета и независимости двух стран, отмечается в газете.

"Катимерини" пишет, что Афины всегда были особенно осторожны в греко-российских отношениях, как в случае со Скрипалем, когда Греция не стала следовать примеру других западных государств, выславших российских дипломатов.

Издание утверждает, что были попытки России вмешаться в особо чувствительные национальные проблемы и интересы Греции на Балканах, в частности, по вопросу о названии БЮРМ (Македонии). "Дипломатические источники отмечают, что решение Афин относится исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России", — говорится в статье. Издание приводит слова "источника", что любые "ответные" реакции со стороны российской стороны приведут к дальнейшим рецидивам.