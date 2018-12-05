Словакия выслала российского дипломата

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Братислава 22 ноября выслала российского дипломата, его обвиняют в сборе данных как о Словакии, так и о НАТО. Об этом сообщает газета Pravda со ссылкой на словацкого премьер-министра Петера Пеллегрини.

Как отметил Пеллегрини, дипломата объявили персоной нон грата, он уже покинул страну.

МИД страны от комментариев отказался.

В российском посольстве в Братиславе РИА Новости сообщили, что изучают информацию о высылке дипломата.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, в свою очередь, заявил, что Россия зеркально ответит на "подобные недружественные действия".

В начале июля Греция выслала двух российских дипломатов, еще двум запретили въезд в страну. Их обвиняют в попытках сбора и распространения информации, а также подкупе государственных чиновников.

Подробнее о случаях высылки российских дипломатов — в справке РИА Новости.