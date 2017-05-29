В Молдавии пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата

КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата в Молдавии, сообщил Publika.

"Персонами нон грата в Молдове объявили пятерых российских дипломатов", — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Анну Самсон.

Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил РИА Новости, что диппредставительство получило ноту об объявлении пятерых дипломатов персона нон грата в республике.

"Нота получена, изучаем документ. О ком идет речь, объявим позже", — сказал Мухаметшин.

На известие о высылке дипломатов уже отреагировал президент Молдавии Игорь Додон. Он назвал эти действия правительства республики "возмутительным актом". По его словам, кабинет министров настаивает, чтобы россияне покинули страну в течение 72 часов.