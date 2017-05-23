Москва предупредила США о возможном ответе на изъятие дипсобственности РФ

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. В Москве заявили о возможных ответных мерах в связи с изъятием США российской дипломатической собственности в этой стране.

Советник-посланник посольства РФ в США Денис Гончар в интервью РИА Новости сообщил, что о характере ответных шагов американские власти ознакомлены.

Он отметил, что российская сторона добивается скорейшего возвращения своей собственности, однако "пока в госдепартаменте по инерции пытаются увязать положительное решение вопроса с предоставлением американцам земельного участка в Санкт-Петербурге под строительство нового здания их генконсульства". "Считаем подобные заходы неуместными, поскольку в России у США ничего из принадлежащего им по праву собственности не отбирали", — пояснил российский дипломат.

Тем не менее, он выразил надежду, что сторонам "все-таки удастся разрешить ситуацию в конструктивном русле". "В противном случае будем вынуждены пойти на ответные меры в отношении американской дипсобственности в нашей стране согласно принятому в дипломатической практике принципу взаимности. О том, какими могут такие меры быть, американская сторона осведомлена. Но это был бы не наш выбор", — подчеркнул Гончар.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон-грата были объявлены 35 российских дипломатов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".