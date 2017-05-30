Премьер Молдавии назвал причину высылки российских дипломатов

КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил на брифинге во вторник, что пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата на основе информации, полученной от спецслужб.

В понедельник вечером в молдавской прессе появилась информация о том, что МИД Молдавии объявил персонами нон грата пятерых российских дипломатов. Позже посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил РИА Новости, что диппредставительство получило ноту об объявлении пятерых российских дипломатов персона нон грата в республике. Дипломат отметил, что документ изучается. Президент республики Игорь Додон осудил такое решение правительства страны.

На вопрос журналистов, о ком конкретно идет речь, Филип отметил, что не может раскрывать такую информацию.

"Правила не позволяют делать это. Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это стандартная процедура. Это все, что я могу сказать к этому моменту. Не могу сообщить все мотивы, которые были предоставлены спецслужбами", — сказал премьер.

Подробнее о случая высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>