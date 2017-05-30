Премьер Молдавии назвал причину высылки российских дипломатов

КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил на брифинге во вторник, что пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата на основе информации, полученной от спецслужб.
На вопрос журналистов, о ком конкретно идет речь, Филип отметил, что не может раскрывать такую информацию.
"Правила не позволяют делать это. Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это стандартная процедура. Это все, что я могу сказать к этому моменту. Не могу сообщить все мотивы, которые были предоставлены спецслужбами", — сказал премьер.
Подробнее о случая высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>