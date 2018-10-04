Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в кибератаках

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Голландские спецслужбы заявили, что выслали из страны четверых россиян, которые якобы пытались провести хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщило Минобороны Нидерландов.

Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, граждан России выдворили из страны 13 апреля. У подозреваемых были дипломатические паспорта.

Амстердам утверждает, что в числе прочего россияне пытались получить доступ к файлам расследования дела о крушении MH17.

Постпредство России при ОЗХО не комментирует обвинения Минобороны Нидерландов. Воздержались от комментариев и в российской Службе внешней разведки.

Сенатор Владимир Джабаров уже пообещал Нидерландам зеркальные меры в ответ на высылку граждан России.

"Нужно отметить, что уже не раз звучали необоснованные обвинения в наш адрес в различных кибератаках, которые не находили подтверждения, а в последующем находили опровержение", — напомнил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он также выразил мнение, что заявление Нидерландов "носит политическую окраску".