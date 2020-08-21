https://ria.ru/20200821/vzryvy-1576115961.html

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2019-2020 годах

РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T22:32

2020-08-21T22:32

2020-08-21T22:32

россия

взрыв

справки

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<strong>2020</strong>21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле произошел <a href="https://ria.ru/20200821/vzryv-1576112690.html" target="_blank">взрыв бытового газа</a> . В результате в здании <a href="https://ria.ru/20200821/vzryv-1576112099.html" target="_blank">обрушилась часть конструкций </a>с третьего по пятый этажи. По данным МЧС, один человек погиб и трое пострадали.18 июля в квартире на первом этаже двухэтажного дома в городе Баксан (Кабардино-Балкария) <a href="https://ria.ru/20200718/1574524184.html" target="_blank">произошел взрыв газа</a>. Площадь возникшего после этого пожара составила 200 квадратных метров. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших позже <a href="https://ria.ru/20200721/1574681811.html" target="_blank">скончался в больнице</a>.17 июля в городе Барабинск Новосибирской области <a href="https://ria.ru/20200717/1574485469.html" target="_blank">в частном доме произошел взрыв</a> бытового газа, в результате которого пострадали три человека. Также незначительно оплавились потолочная плитка и мебель на кухне и в комнате.11 июля <a href="https://ria.ru/20200711/1574210519.html" target="_blank">взорвался газ</a> в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома в Нижнем Новгороде. В здании были повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Пострадали пять человек.10 июля в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области из-за хлопка газовоздушной смеси без последующего горения <a href="https://ria.ru/20200710/1574162876.html" target="_blank">обрушились перекрытия первого этажа</a>. В результате ЧП один человек погиб, трое пострадали.9 июля произошел <a href="https://ria.ru/20200709/1574125132.html" target="_blank">хлопок бытового газа в квартире</a> на первом этаже пятиэтажного дома в городе Вышний Волочек Тверской области. Погибла проживавшая в квартире женщина.29 июня на третьем этаже дома в Москве после хлопка газа <a href="https://ria.ru/20200708/1574051780.html" target="_blank">загорелись четыре квартиры</a>. Были спасены 17 человек, трое из них госпитализированы. Позже <a href="https://ria.ru/20200629/1573630457.html" target="_blank">один из пострадавших скончался</a>. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.21 июня в многоквартирном жилом доме в Самаре <a href="https://ria.ru/20200622/1573313467.html" target="_blank">произошел хлопок газа</a>, в результате которого пострадали две женщины. Кроме того, из дома эвакуировали 24 человека. В здании были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки в соседних квартирах, входная дверь в подъезд и 10 припаркованных легковых автомобилей.4 апреля в подмосковном городе Орехово-Зуево <u><a href="https://ria.ru/20200404/1569575200.html">произошел взрыв газа</a></u> в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. По сообщению МЧС, взорвалась <u><a href="https://ria.ru/20200404/1569576158.html">газовая колонка</a></u>. В результате в здании <u><a href="https://ria.ru/20200404/1569575576.html">обрушились</a></u> квартиры с пятого по третий этаж второго подъезда.26 марта на втором этаже жилого дома в городе Магнитогорск Челябинской области произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП <u><a href="https://ria.ru/20200326/1569202385.html">погибли два человека</a></u>. 20 марта в центре Перми в квартире <u><a href="https://ria.ru/20200330/1569349416.html">на третьем этаже</a></u> пятиэтажного дома произошел взрыв газа, в результате которого погибла проживавшая в квартире женщина, еще трое пострадали. Один из пострадавших позже скончался в больнице 22 февраля в трехэтажном жилом доме в городе Азове Ростовской области <u><a href="https://ria.ru/20200222/1565092282.html">произошел взрыв</a></u> бытового газа с последующим горением. Пожар удалось локализовать на площади 60 квадратных метров. Два человека <u><a href="https://ria.ru/20200222/1565092417.html">погибли</a></u>, еще двое пострадали. 15 января в квартире двухэтажного жилого дома в городе Уфа республики Башкортостан <u><a href="https://ria.ru/20200115/1563427884.html">произошел взрыв</a></u> бытового газа. В результате аварии обрушился полоток здания. Пострадали три человека, среди которых один 15-летний ребенок. 2 января на третьем этаже многоэтажного дома в Тверской области <u><a href="https://ria.ru/20200102/1563072792.html">произошел хлопок</a></u> бытового газа. В результате происшествия пострадали два человека. <strong>2019 </strong>3 декабря вечером в поселке Яковлево Белгородской области в четырехэтажном многоквартирном доме в результате взрыва бытового газа <u><a href="https://ria.ru/20191203/1561933685.html">произошло обрушение</a></u> стены дома с четвертого по первый этажи. Один человек погиб, шестеро были госпитализированы. Затем одна из женщин скончалась в больнице. Дом <u><a href="https://realty.ria.ru/20191223/1562727333.html">был признан не подлежащим восстановлению</a></u>. 19 ноября утром в поселке Пробуждение города Энгельса произошел взрыв бытового газа, когда семья из четырех человек, включая полуторагодовалого ребенка, вернулась из гостей и включила в коридоре свет. Взрыв привел к обрушению жилого одноэтажного дома. Пострадали четыре человека, впоследствии один из них <u><a href="https://ria.ru/20191119/1561113277.html">скончался</a></u>. В ночь на 15 сентября в многоквартирном доме в Ангарске <u><a href="https://ria.ru/20190916/1558728515.html">произошел взрыв</a></u> бытового газа. Пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей. Госпитализировали восьмерых, один из них владелец квартиры, в которой взорвался газ, скончался в реанимации. 31 июля в доме в поселке Боровского Тюменской области произошел хлопок бытового газа, в результате которого был разрушен дом и начался пожар. После тушения огня <u><a href="https://ria.ru/20190731/1557031411.html">были обнаружены</a></u> тела двух погибших – 10-летнего ребенка и 58 –летнего мужчины. 25 июля в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области хлопок газовоздушной смеси <u><a href="https://ria.ru/20190725/1556886265.html">привел к частичному обрушению</a></u> стены многоквартирного жилого дома с балконом. В результате инцидента пострадал один человек. 15 человек были эвакуированы. Причиной стала утечка газа. 28 июня произошел взрыв газа в Коврове Владимирской области. В полицию обратилась женщина, сообщив, что ее сын хулиганит в нетрезвом состоянии и выгнал ее из дома. Она рассказала, что не может выключить газовую колонку, и просила спасти мужа-инвалида, который остался в квартире. Сотрудники МВД по Коврову пытались уладить ситуацию, но им этого не удалось. Во время вскрытия входной двери раздался хлопок. Погиб глава семьи, 70-летний инвалид, еще 11 человек <u><a href="https://realty.ria.ru/20190717/1556597277.html">пострадали</a></u>. 10 июня вечером в квартире на четвертом этаже пятиэтажной секции многоуровневого жилого дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошел хлопок бытового газа, затем возник пожар. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Врезультате ЧП пострадали три человека - мужчина и две женщины. Впоследствии мужчина <u><a href="https://ria.ru/20190611/1555468400.html">скончался</a></u>. 2 июня произошел взрыв газа в многоквартирном доме в Муроме Владимирской области. Пострадали четыре человека – одному из них помощь оказали на месте. Медики <u><a href="https://realty.ria.ru/20190717/1556597277.html">госпитализировали 25-летнего мужчину</a></u>, а также двух девочек четырех и шести лет. В ночь на 12 мая в 16-квартирном двухэтажном доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел хлопок бытового газа. Погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Семь квартир <u><a href="https://realty.ria.ru/20190514/1553469909.html">получили повреждения</a></u>. 27 апреля при хлопке бытового газа в частном жилом доме в дагестанском Хасавюрте <u><a href="https://ria.ru/20190427/1553105308.html">пострадали шесть человек</a></u>, в том числе трое детей и две беременные женщины. Пятеро пострадавших были доставлены на реанимобиле в ожоговый центр в Махачкалу. 18 февраля в Ингушетии на улице Тумгоева в Назрани в частном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали трое детей в возрасте от двух до 13 лет и две попавшие в тяжелом состоянии в реанимацию женщины, 34 и 55 лет. Впоследствии трое из них, в том числе двое детей <u><a href="https://ria.ru/20190303/1551511412.html">скончались</a></u>. 14 февраля вечером в микрорайоне Покровка в Красноярске в результате взрыва бытового газа в частном трехэтажном жилом коттедже <u><a href="https://ria.ru/20190215/1550893820.html">произошло частичное обрушение здания</a></u>, были разрушены шесть квартир и десять частично пострадали. Два человека погибли. Из дома <u><a href="https://ria.ru/20190215/1550896451.html">были эвакуированы</a></u> 18 человек, из них двое детей. 14 января в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме, частично обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Спасены были семь человек, <u><a href="https://ria.ru/20190116/1549417538.html">пятеро погибли</a></u>. У здания <u><a href="https://ria.ru/20190118/1549576929.html">частично обрушились</a></u> восьмой и девятый этажи. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, взрыв, справки