Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2019-2020 годах
Фото очевидца на месте взрыва газа в жилом 10-этажном доме в Ярославле
2020
21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле произошел взрыв бытового газа . В результате в здании обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи. По данным МЧС, один человек погиб и трое пострадали.
18 июля в квартире на первом этаже двухэтажного дома в городе Баксан (Кабардино-Балкария) произошел взрыв газа. Площадь возникшего после этого пожара составила 200 квадратных метров. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших позже скончался в больнице.
17 июля в городе Барабинск Новосибирской области в частном доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали три человека. Также незначительно оплавились потолочная плитка и мебель на кухне и в комнате.
11 июля взорвался газ в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома в Нижнем Новгороде. В здании были повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Пострадали пять человек.
10 июля в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области из-за хлопка газовоздушной смеси без последующего горения обрушились перекрытия первого этажа. В результате ЧП один человек погиб, трое пострадали.
9 июля произошел хлопок бытового газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома в городе Вышний Волочек Тверской области. Погибла проживавшая в квартире женщина.
29 июня на третьем этаже дома в Москве после хлопка газа загорелись четыре квартиры. Были спасены 17 человек, трое из них госпитализированы. Позже один из пострадавших скончался. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
21 июня в многоквартирном жилом доме в Самаре произошел хлопок газа, в результате которого пострадали две женщины. Кроме того, из дома эвакуировали 24 человека. В здании были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки в соседних квартирах, входная дверь в подъезд и 10 припаркованных легковых автомобилей.
4 апреля в подмосковном городе Орехово-Зуево произошел взрыв газа в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. По сообщению МЧС, взорвалась газовая колонка. В результате в здании обрушились квартиры с пятого по третий этаж второго подъезда.
26 марта на втором этаже жилого дома в городе Магнитогорск Челябинской области произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП погибли два человека.
20 марта в центре Перми в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа, в результате которого погибла проживавшая в квартире женщина, еще трое пострадали. Один из пострадавших позже скончался в больнице
22 февраля в трехэтажном жилом доме в городе Азове Ростовской области произошел взрыв бытового газа с последующим горением. Пожар удалось локализовать на площади 60 квадратных метров. Два человека погибли, еще двое пострадали.
15 января в квартире двухэтажного жилого дома в городе Уфа республики Башкортостан произошел взрыв бытового газа. В результате аварии обрушился полоток здания. Пострадали три человека, среди которых один 15-летний ребенок.
2 января на третьем этаже многоэтажного дома в Тверской области произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали два человека.
2019
3 декабря вечером в поселке Яковлево Белгородской области в четырехэтажном многоквартирном доме в результате взрыва бытового газа произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этажи. Один человек погиб, шестеро были госпитализированы. Затем одна из женщин скончалась в больнице. Дом был признан не подлежащим восстановлению.
19 ноября утром в поселке Пробуждение города Энгельса произошел взрыв бытового газа, когда семья из четырех человек, включая полуторагодовалого ребенка, вернулась из гостей и включила в коридоре свет. Взрыв привел к обрушению жилого одноэтажного дома. Пострадали четыре человека, впоследствии один из них скончался.
В ночь на 15 сентября в многоквартирном доме в Ангарске произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей. Госпитализировали восьмерых, один из них владелец квартиры, в которой взорвался газ, скончался в реанимации.
31 июля в доме в поселке Боровского Тюменской области произошел хлопок бытового газа, в результате которого был разрушен дом и начался пожар.
После тушения огня были обнаружены тела двух погибших – 10-летнего ребенка и 58 –летнего мужчины.
25 июля в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области хлопок газовоздушной смеси привел к частичному обрушению стены многоквартирного жилого дома с балконом. В результате инцидента пострадал один человек. 15 человек были эвакуированы. Причиной стала утечка газа.
28 июня произошел взрыв газа в Коврове Владимирской области. В полицию обратилась женщина, сообщив, что ее сын хулиганит в нетрезвом состоянии и выгнал ее из дома. Она рассказала, что не может выключить газовую колонку, и просила спасти мужа-инвалида, который остался в квартире. Сотрудники МВД по Коврову пытались уладить ситуацию, но им этого не удалось. Во время вскрытия входной двери раздался хлопок. Погиб глава семьи, 70-летний инвалид, еще 11 человек пострадали.
10 июня вечером в квартире на четвертом этаже пятиэтажной секции многоуровневого жилого дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошел хлопок бытового газа, затем возник пожар. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Врезультате ЧП пострадали три человека - мужчина и две женщины. Впоследствии мужчина скончался.
2 июня произошел взрыв газа в многоквартирном доме в Муроме Владимирской области. Пострадали четыре человека – одному из них помощь оказали на месте. Медики госпитализировали 25-летнего мужчину, а также двух девочек четырех и шести лет.
В ночь на 12 мая в 16-квартирном двухэтажном доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел хлопок бытового газа. Погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Семь квартир получили повреждения.
27 апреля при хлопке бытового газа в частном жилом доме в дагестанском Хасавюрте пострадали шесть человек, в том числе трое детей и две беременные женщины. Пятеро пострадавших были доставлены на реанимобиле в ожоговый центр в Махачкалу.
18 февраля в Ингушетии на улице Тумгоева в Назрани в частном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали трое детей в возрасте от двух до 13 лет и две попавшие в тяжелом состоянии в реанимацию женщины, 34 и 55 лет.
Впоследствии трое из них, в том числе двое детей скончались.
14 февраля вечером в микрорайоне Покровка в Красноярске в результате взрыва бытового газа в частном трехэтажном жилом коттедже произошло частичное обрушение здания, были разрушены шесть квартир и десять частично пострадали. Два человека погибли. Из дома были эвакуированы 18 человек, из них двое детей.
14 января в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме, частично обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Спасены были семь человек, пятеро погибли. У здания частично обрушились восьмой и девятый этажи.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости