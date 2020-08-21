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При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб человек
Один человек погиб и три пострадали при взрыве бытового газа в 10-этажном жилом доме в Ярославле, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T20:00
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взрыв газа в ярославле
ярославль
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Один человек погиб и три пострадали при взрыве бытового газа в 10-этажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Ранее сообщалось, что на улице <a href="http://ria.ru/person_Sultan_Batov/" target="_blank" data-auto="true">Батова</a> в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи. Экстренные службы сообщали, что один человек погиб и трое ранены."По предварительной информации. погиб один человек и три человека пострадали", - подтвердили в МЧС России.
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взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб человек

20:00 21.08.2020 (обновлено: 20:55 21.08.2020)
20225
Фото очевидца на месте взрыва газа в жилом 10-этажном доме в Ярославле
Фото очевидца на месте взрыва газа в жилом 10-этажном доме в Ярославле
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Один человек погиб и три пострадали при взрыве бытового газа в 10-этажном жилом доме в Ярославле, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи. Экстренные службы сообщали, что один человек погиб и трое ранены.
"По предварительной информации. погиб один человек и три человека пострадали", - подтвердили в МЧС России.
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Взрыв газа в ЯрославлеЯрославльПроисшествия
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