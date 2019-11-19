Умер один из пострадавших при взрыве газа в доме в Саратовской области

САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Один из четверых пострадавших при взрыве газа в жилом доме в городе Энгельсе Саратовской области скончался, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщило во вторник областное СУ СК.
По предварительным данным следствия, в воскресенье утром взрыв бытового газа привел к обрушению жилого одноэтажного дома в поселке Пробуждение города Энгельса, когда семья из четырех человек, включая полуторагодовалого ребенка, вернулась из гостей и включила в коридоре свет. В областном минздраве ранее уточнили РИА Новости, что пострадавшие находятся в состоянии разной степени тяжести - от среднего до тяжелого.
"В результате происшествия в лечебное учреждение госпитализированы 26-летняя женщина, 30- и 53-летние мужчины, а также годовалый ребенок. Впоследствии 53-летний хозяин домовладения от полученных повреждения скончался. В качестве основной версии произошедшего следствием предварительно рассматривается утечка бытового газа", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения дома по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе затребована необходимая документация на газовое оборудование, которое было установлено в указанном доме. Следователи устанавливают обстоятельства газификации жилища, а также проверяют соблюдение необходимых норм и правил при проведении газа и эксплуатации газового оборудования", - уточняется в сообщении.
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