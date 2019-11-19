Умер один из пострадавших при взрыве газа в доме в Саратовской области

По предварительным данным следствия, в воскресенье утром взрыв бытового газа привел к обрушению жилого одноэтажного дома в поселке Пробуждение города Энгельса, когда семья из четырех человек, включая полуторагодовалого ребенка, вернулась из гостей и включила в коридоре свет. В областном минздраве ранее уточнили РИА Новости, что пострадавшие находятся в состоянии разной степени тяжести - от среднего до тяжелого.

"В результате происшествия в лечебное учреждение госпитализированы 26-летняя женщина, 30- и 53-летние мужчины, а также годовалый ребенок. Впоследствии 53-летний хозяин домовладения от полученных повреждения скончался. В качестве основной версии произошедшего следствием предварительно рассматривается утечка бытового газа", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения дома по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".