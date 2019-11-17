Под Саратовом при взрыве газа в жилом ангаре пострадали четыре человека

Инцидент произошел на улице Эльтонская в поселке Пробуждение города Энгельса.
"По предварительным данным, произошло частичное обрушение железобетонного здания ангарного типа площадью 30 на 50 метров, которое использовалось частично под склад, частично как жилое помещение. Внутри находились четыре человека, в том числе один ребенок. Они в удовлетворительном состоянии госпитализированы. Предварительная причина обрушения - взрыв газовоздушной смеси", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что больше людей внутри здания нет, возгорания после взрыва не было. На месте работает оперативная группа главного управления МЧС.