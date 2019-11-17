Под Саратовом при взрыве газа в жилом ангаре пострадали четыре человека

В Иркутской области в результате взрыва газа в доме пострадали 12 человек

В Иркутской области в результате взрыва газа в доме пострадали 12 человек

"По предварительным данным, произошло частичное обрушение железобетонного здания ангарного типа площадью 30 на 50 метров, которое использовалось частично под склад, частично как жилое помещение. Внутри находились четыре человека, в том числе один ребенок. Они в удовлетворительном состоянии госпитализированы. Предварительная причина обрушения - взрыв газовоздушной смеси", - сказала собеседница агентства.