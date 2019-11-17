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РИА Новости

Под Саратовом при взрыве газа в жилом ангаре пострадали четыре человека

10:02 17.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пожарный. Архивное фото
САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ребенок и трое взрослых госпитализированы в воскресенье в результате взрыва газа в жилом ангаре в городе Энгельсе Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Инцидент произошел на улице Эльтонская в поселке Пробуждение города Энгельса.
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"По предварительным данным, произошло частичное обрушение железобетонного здания ангарного типа площадью 30 на 50 метров, которое использовалось частично под склад, частично как жилое помещение. Внутри находились четыре человека, в том числе один ребенок. Они в удовлетворительном состоянии госпитализированы. Предварительная причина обрушения - взрыв газовоздушной смеси", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что больше людей внутри здания нет, возгорания после взрыва не было. На месте работает оперативная группа главного управления МЧС.
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МЧС РФЭнгельсСаратовская областьПроисшествия
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