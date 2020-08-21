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В Ярославле в многоэтажном доме прогремел взрыв
По предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в квартире жилого дома в Ярославле, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:42
2020-08-21T20:52
взрыв газа в ярославле
ярославль
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> По предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в квартире жилого дома в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Обрушились конструкции с пятого по третий этаж, жильцов дома эвакуируют.В ГУ МЧС по <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> уточнили, что погибла женщина.Собеседник РИА Новости в экстренных службах региона добавил, что ЧП произошло в доме номер пять по улице Батова. Также, по его данным, обрушились четыре этажа — с пятого до второго.Губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> поручил правительству принять все меры для эвакуации и задействовать все экстренные службы города."Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие", — написал он во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20200728/1575049627.html
2020 остановись, чего ты такой вредный
46
Вот такая вот она система капиталистического хозяйства.
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Взрыв в жилом доме в Ярославле. Кадры с места ЧП
Взрыв газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Он уточнил, что ЧП случилось в доме номер пять по улице Батова.
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взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия

В Ярославле в многоэтажном доме прогремел взрыв

19:42 21.08.2020 (обновлено: 20:52 21.08.2020)
59566
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. По предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в квартире жилого дома в Ярославле, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обрушились конструкции с пятого по третий этаж, жильцов дома эвакуируют.
В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что погибла женщина.
Собеседник РИА Новости в экстренных службах региона добавил, что ЧП произошло в доме номер пять по улице Батова. Также, по его данным, обрушились четыре этажа — с пятого до второго.
Губернатор области Дмитрий Миронов поручил правительству принять все меры для эвакуации и задействовать все экстренные службы города.
"Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие", — написал он во "ВКонтакте".
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
28 июля, 14:57
Один человек пострадал в результате взрыва газа в частном доме в КБР
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Взрыв газа в ЯрославлеЯрославльПроисшествия
Популярные комментарии
2020 остановись, чего ты такой вредный
21 августа, 19:43
НЕНиколай Ефимов
3611800
Вот такая вот она система капиталистического хозяйства.
21 августа, 20:16
ccomissarkattani
17101010
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