https://ria.ru/20200821/vzryv-1576112099.html

В Ярославле в многоэтажном доме прогремел взрыв

По предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в квартире жилого дома в Ярославле, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T19:42

2020-08-21T19:42

2020-08-21T20:52

взрыв газа в ярославле

ярославль

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> По предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в квартире жилого дома в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Обрушились конструкции с пятого по третий этаж, жильцов дома эвакуируют.В ГУ МЧС по <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> уточнили, что погибла женщина.Собеседник РИА Новости в экстренных службах региона добавил, что ЧП произошло в доме номер пять по улице Батова. Также, по его данным, обрушились четыре этажа — с пятого до второго.Губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> поручил правительству принять все меры для эвакуации и задействовать все экстренные службы города."Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие", — написал он во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20200728/1575049627.html

Николай Ефимов 2020 остановись, чего ты такой вредный 46

comissarkattani Вот такая вот она система капиталистического хозяйства. 29

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ярославль

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2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Взрыв в жилом доме в Ярославле. Кадры с места ЧП Взрыв газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Он уточнил, что ЧП случилось в доме номер пять по улице Батова. 2020-08-21T19:42 true PT0M37S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия