https://ria.ru/20200821/vzryv-1576112099.html
В Ярославле в многоэтажном доме прогремел взрыв
По предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в квартире жилого дома в Ярославле, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:42
2020-08-21T19:42
2020-08-21T20:52
взрыв газа в ярославле
ярославль
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> По предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в квартире жилого дома в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Обрушились конструкции с пятого по третий этаж, жильцов дома эвакуируют.В ГУ МЧС по <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> уточнили, что погибла женщина.Собеседник РИА Новости в экстренных службах региона добавил, что ЧП произошло в доме номер пять по улице Батова. Также, по его данным, обрушились четыре этажа — с пятого до второго.Губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> поручил правительству принять все меры для эвакуации и задействовать все экстренные службы города."Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие", — написал он во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20200728/1575049627.html
Николай Ефимов
2020 остановись, чего ты такой вредный
46
comissarkattani
Вот такая вот она система капиталистического хозяйства.
29
15
ярославль
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Взрыв в жилом доме в Ярославле. Кадры с места ЧП
Взрыв газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Он уточнил, что ЧП случилось в доме номер пять по улице Батова.
2020-08-21T19:42
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PT0M37S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия