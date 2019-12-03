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РИА Новости

Губернатор Белгородской области выехал к месту обрушения стены дома

21:53 03.12.2019 (обновлено: 22:06 03.12.2019)
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© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС на месте обрушения
Сотрудники МЧС на месте обрушения
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области и представители администрации выехали к месту обрушения стены дома, сообщил РИА Новости начальник отдела по взаимодействию со СМИ департамента внутренней и кадровой политики Сергей Лукинов.
Информация о происшествии в поселке Яковлево под Белгородом поступила спасателям в 20.05 мск. По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Южная пострадали пять человек. Произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этажи.
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"На данный момент идёт разбор завалов. Туда только выехали представители администрации , в том числе и губернатор. И глава района сейчас там, и представитель администрации района. Работаем там МЧС, они разбирают завалы, подъехала "скорая", - сказал Лукинов.
Администрация района рассматривает варианты расселения для пострадавших, которым не требуется медицинская помощь, отметил собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел в поселке Яковлево, расположенном в 40 километрах от Белгорода.
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Обрушение дома в Белгородской областиМЧС РФБелгородская областьБелгородПроисшествия
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