Губернатор Белгородской области выехал к месту обрушения стены дома

БРЯНСК, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Губернатор Белгородской области и представители администрации выехали к месту обрушения стены дома, сообщил РИА Новости начальник отдела по взаимодействию со СМИ департамента внутренней и кадровой политики Сергей Лукинов.

Информация о происшествии в поселке Яковлево под Белгородом поступила спасателям в 20.05 мск. По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Южная пострадали пять человек. Произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этажи.

"На данный момент идёт разбор завалов. Туда только выехали представители администрации , в том числе и губернатор. И глава района сейчас там, и представитель администрации района. Работаем там МЧС, они разбирают завалы, подъехала "скорая", - сказал Лукинов.

Администрация района рассматривает варианты расселения для пострадавших, которым не требуется медицинская помощь, отметил собеседник агентства.