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РИА Новости

В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме

Вчера, 07:18
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© Фото : официальный сайт города Нижний Тагил Хлопок газа в жилом доме в Нижнем Тагиле. 10 июня 2019
Хлопок газа в жилом доме в Нижнем Тагиле. 10 июня 2019
© Фото : официальный сайт города Нижний Тагил
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Пострадавший при взрыве газа и пожаре в доме в Нижнем Тагиле скончался, сообщила РИА Новости во вторник представитель мэрии города.
Вечером в понедельник в квартире на четвертом этаже пятиэтажной секции многоуровневого жилого дома произошел хлопок бытового газа, затем возник пожар, площадь которого составила 90 квадратных метров. Как сообщало СУСК по Свердловской области, в результате ЧП пострадали три человека - мужчина и две женщины.
"Один пострадавший скончался, мужчина", – сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в Демидовской городской больнице, куда был госпитализирован пострадавший, мужчина скончался вечером в понедельник от сочетанной травмы тела и ожогов.
Во вторник в горадминистрации пройдет экстренное совещание. По словам главы города Владислава Пинаева, муниципалитет приложит все усилия, чтобы ликвидировать последствия аварии в кратчайшие сроки. Для этого будут привлечены или средства благотворительного фонда, либо финансы городского бюджета. Специалисты "Тагилгражданпроекта" начнут работу по обследованию пострадавшего подъезда, чтобы оценить ущерб, а также объем ремонтных работ.
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