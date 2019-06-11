В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Пострадавший при взрыве газа и пожаре в доме в Нижнем Тагиле скончался, сообщила РИА Новости во вторник представитель мэрии города.

Вечером в понедельник в квартире на четвертом этаже пятиэтажной секции многоуровневого жилого дома произошел хлопок бытового газа, затем возник пожар, площадь которого составила 90 квадратных метров. Как сообщало СУСК по Свердловской области, в результате ЧП пострадали три человека - мужчина и две женщины.

"Один пострадавший скончался, мужчина", – сказала собеседница агентства.

Как уточнили РИА Новости в Демидовской городской больнице, куда был госпитализирован пострадавший, мужчина скончался вечером в понедельник от сочетанной травмы тела и ожогов.