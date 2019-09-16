Житель Ангарска, в квартире которого взорвался газ, умер в больнице

ИРКУТСК, 16 сен – РИА Новости. Владелец квартиры в Ангарске, в которой взорвался газ, скончался в реанимации, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва бытового газа в этом доме в ночь на воскресенье пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей, госпитализировали восьмерых, владелец квартиры находился в тяжелом состоянии. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Строительные конструкции здания повреждены не были.

"Состояние мужчины оценивалось как крайне тяжелое. Сегодня он скончался в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что в больнице остаются шесть человек, их жизни ничто не угрожает.