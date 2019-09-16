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РИА Новости

Житель Ангарска, в квартире которого взорвался газ, умер в больнице

13:01 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в больнице
Врач в больнице
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач в больнице. Архивное фото
ИРКУТСК, 16 сен – РИА Новости. Владелец квартиры в Ангарске, в которой взорвался газ, скончался в реанимации, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.
Ранее сообщалось, что из-за взрыва бытового газа в этом доме в ночь на воскресенье пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей, госпитализировали восьмерых, владелец квартиры находился в тяжелом состоянии. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Строительные конструкции здания повреждены не были.
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"Состояние мужчины оценивалось как крайне тяжелое. Сегодня он скончался в реанимации", - сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что в больнице остаются шесть человек, их жизни ничто не угрожает.
Ранее сообщалось, что накануне взрыва 38-летнему хозяину жилища техники перекрыли подачу газа. По версии ГУМВД региона, имело место самовольное подключение.
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АнгарскИркутская областьПроисшествия
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