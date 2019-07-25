В Ленинградской области начали проверку после взрыва газа в жилом доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как в жилом доме в поселке Рахья Ленинградской области обрушился балкон после взрыва газа, сообщает СУСК РФ по региону.

По данным областного управления МЧС РФ, в четверг в жилом доме в поселке Рахья произошел хлопок газовоздушной смеси, что привело к частичному обрушению стены дома с балконом. В результате инцидента пострадал один человек, сообщали РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Как сообщал глава администрации Всеволожского района Ленобласти Андрей Низовский, причиной ЧП, по предварительным данным, могла стать утечка газа.

"Двадцать пятого июля… поступило сообщение об обрушении стены многоквартирного жилого дома в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК.

Согласно сообщению МЧС, по последним данным, из пострадавшего подъезда эвакуированы 15 человек. На заседании поселковой комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечении пожарной безопасности принято решение о проведении экспертизы, которая позволит определить пригодность дома для дальнейшего проживания.