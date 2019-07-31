СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке

МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в поселке Боровский Тюменской области, где погибли дедушка с внучкой, сообщается на Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в поселке Боровский Тюменской области, где погибли дедушка с внучкой, сообщается на сайте ведомства.

Ранее представитель МЧС сообщил РИА Новости, что взрыв газа произошел утром в среду в поселке Боровский Тюменской области, в результате инцидента погибли мужчина и ребенок. Позднее СК сообщил, что после тушения пожара были обнаружены тела 10-летнего ребенка и 58 –летнего мужчины.

Под Тюменью в жилом доме взорвался газ, есть жертвы



В ночь на 31 июля в поселке Боровский Тюменской области два человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме.https://t.co/wYNAPABXX4 pic.twitter.com/ztdGdKgSKu — Наш город Тюмень (@nashgorod) 31 июля 2019 г.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух людей по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что 31 июля в доме по улице Набережной поселка Боровского Тюменского района произошел хлопок бытового газа, в результате которого был разрушен дом и начался пожар. После тушения огня были обнаружены тела погибших.

Глава поселка Боровский Светлана Сычева сообщила РИА Новости, что десятилетняя девочка, погибшая при взрыве бытового газа, гостила у дедушки, других людей в доме в момент ЧП не было.

"Поселок газифицирован на 100%, к этому дому также централизованный газ был проведен. В доме проживали люди в возрасте – мужчина 1961 года рождения и его супруга 1968 года рождения… Утром, когда произошел несчастный случай, в доме находился хозяин и его внучка 2009 года рождения", – сказала собеседница агентства.

Она добавила, что бабушка ребенка работает врачом в больнице в деревне Патрушева под Тюменью, в ночь ЧП она находилась на дежурстве. Девочка вместе с родителями проживала в поселке Боровский и училась в местной школе. Саму семью Сычева охарактеризовала как хорошую и хозяйственную. Дом, в котором произошел взрыв, по ее словам, был построен в 2010 году.

Глава поселка отметила, что другие дома в поселке в результате взрыва не пострадали, о ЧП сотрудникам МЧС сообщили проезжавшие мимо дома очевидцы.