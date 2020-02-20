Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2019-2020 годах

2020
19 февраля в немецком городе Ханау (земля Гессен) произошла стрельба, в результате которой восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения. По данным издания Hessenschau, неизвестный или группа неизвестных открыли стрельбу в двух местных кальянных. По его информации, три человека были убиты в кальянной в районе Хоймаркт в центре города, еще пятеро — в заведении в районе Кессельштадт. Hanauer Anzeier пишет, что нападавший был один.
15 февраля вечером возле Центрального рынка в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина застрелил 52-летнего Вадима Янголенко и его беременную жену, 34-летнюю Дарью Ефимову, после чего предпринял попытку свести счеты с жизнью и скончался в реанимации. По данным следствия, конфликт между мужчинами был давним и сложился после ссоры на автомобильной парковке из-за неудачно припаркованной машины.
17 февраля в Анкаре охранник Анатолийского лицея имени Велита Бекдаша Мурат Экинджи выстрелил из пистолета в директора учебного заведения Шерафеттина Али Гюрюлера, после чего попытался покончить собой. Ученики лицея были эвакуированы из здания. По информации властей, раненые были госпитализированы.
В ночь на 16 февраля преступник открыл огонь по посетителям кафе в курортном городе Айа-Напа на Кипре. Ранения получили четыре человека. Было произведено 25 выстрелов из автомата Калашникова, оружие было найдено утром на подземной парковке Музея моря, неподалеку от кафе. По мнению полиции, целью нападавшего был известный 53-летний предприниматель, который покинул кафе за 20 минут до нападения. Пострадавшие сидели за соседним столиком. В результате расследования был арестован 38-летний житель города Ларнака.
14 февраля в Берлине произошла стрельба около концертно-спортивного зала "Темподром", где проходило турецкое комедийное шоу Güldür Güldür Show. Один человек погиб, еще четверо были ранены.
24 января в результате стрельбы в немецкой общине Рот-ам-Зе в Баден-Вюртемберге погибли шесть человек. Мотивом к ней был конфликт на бытовой почве. Предполагаемого преступника задержали.
2019
26 декабря неизвестные в масках открыли стрельбу на улице во французском городе Безансон, три человека пострадали. Полицейские обнаружили на месте 15 гильз и гранату.
19 декабря вечером мужчина открыл стрельбу на улице Большая Лубянка в центре Москвы. Он действовал один, был нейтрализован. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ, еще один скончался в больнице, пять человек пострадали.
10 декабря утром мужчина (как позднее выяснилось, психически неуравновешенный) устроил стрельбу в одном из отделений краевой больницы в Остраве (Чехия), в результате чего на месте погибли пять человек и еще один скончался затем во время операции, еще трое получили ранения. Одна из раненых через два дня скончалась. Нападавший скрылся на автомобиле и впоследствии покончил с собой, заметив полицейский вертолет.
Утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми ранее судимый местный житель, находясь в состоянии опьянения, открыл стрельбу из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу и стрелял по прохожим. В результате одна женщина погибла, один мужчина ранен, также был ранен сотрудник Росгвардии при задержании злоумышленника.
В ночь на 18 ноября в марсельском районе Сент-Март (Франция) нападавшие открыли огонь из автоматов Калашникова по группе молодых людей, собравшихся перед гастрономом. Был убит один человек, еще пятеро присутствовавших в возрасте от 20 до 25 лет получили ранения и были госпитализированы. Также в больницу в состоянии сильного шока была доставлена мать одного из пострадавших.
1 ноября неизвестный открыл стрельбу по людям в баре Terminus во французском Марселе, шесть человек пострадали. Нападавший подъехал к бару на мотоцикле, сделал несколько выстрелов и скрылся.
28 октября мужчина в возрасте 84 лет открыл стрельбу перед мечетью города Байонна на юге Франции. Нападавший ранил двух человек перед мечетью, затем бросил в нее зажигательное устройство и попытался бежать, но был задержан полицией.
25 октября возле супермаркета в Харькове (Украина) произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще один ранен. Еще один участник стрельбы, когда увидел преследовавших его полицейских, взорвал гранату и погиб.
9 октября в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. В результате нападения погибли два человека. Подозреваемого задержали. По данным властей, он планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и устроить там бойню, но ему это не удалось.
2 октября в баварском городе Абенсберг (Германия) двое неизвестных открыли стрельбу возле рынка. В результате один человек погиб, еще один получил ранения. Нападавшие скрылись.
18 сентября в Москве в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. Один полицейский погиб, второй получил ранения.
6 сентября в Киеве неизвестный открыл стрельбу в троллейбусе. Два человека были госпитализировали с огнестрельными ранениями. По данным полиции, между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего. После этого злоумышленник скрылся.
23 августа неизвестные устроили стрельбу в районе Риберсборг в Мальмё на юге Швеции. В этом районе находится городской пляж, место популярно среди туристов. Жертвой преступников стала 31-летняя женщина. Во время происшествия рядом с ней были муж и маленький ребенок. Три человека были госпитализированы. Как сообщало издание Sydsvenska со ссылкой на источники в полиции, нападение могло быть направлено против отца ребенка, известного в криминальном мире Швеции и Дании. По информации издания, ранее он отбывал наказание в тюрьме.
21 августа в Ульяновске в офисе коммерческой организации мужчина устроил стрельбу. В результате инцидента пострадал один человек. По данным следствия, житель Ульяновска пришел в офис фирмы, где ранее работала его жена, между ним и сотрудниками завязался конфликт. Как отмечает следствие, работник соседнего предприятия сделал замечание зачинщику перепалки, после чего тот начал стрелять в потерпевшего из охотничьего карабина. Подозреваемый, по информации СК, скрылся с места преступления, но был оперативно задержан сотрудниками полиции.
10 августа в коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, один человек получил ранения. Стрелявший был арестован. Как сообщила телекомпания NRK, в мечети было найдено несколько единиц оружия. Позже полицейские обнаружили мертвой 17-летнюю сводную сестру задержанного, обстоятельства смерти которой навели правоохранителей на подозрения о насильственном характере. Полиция Норвегии заявила, что будет расследовать стрельбу в мечети как попытку теракта.
28 июля в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции произошла стрельба, три человека погибли, один получил ранения. Сообщалось, что инцидент произошел у заправочной станции. Среди погибших одна женщина, она скончалась от ранений.
19 апреля в городе Лондондерри в Северной Ирландии произошла перестрелка. Неизвестные открыли стрельбу и "бросали самодельные бомбы" в районе Крегган. Погиб один человек.
6 апреля в городе Рунгстед в Дании произошла перестрелка, участниками которой стали 14 человек в возрасте 20-32 лет. Погиб один человек.
18 марта в городе Утрехт в Нидерландах произошла стрельба в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein. Четыре человека погибли и четыре пострадали. По подозрению в стрельбе был задержан 37-летний уроженец Турции Гёкмен Таныш, который признал свою вину и заявил, что действовал в одиночку.
9 марта в Домодедовском районе Подмосковья в одном из кафе владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, отмечавшим Международный женский день. Пять человек были госпитализированы – трое с огнестрельными ранениями, двое – с травмами головы.
30 января днем в городе Бастия на французском острове Корсика неизвестный мужчина 70 лет открыл огонь по прохожим. Перестав стрелять, он заперся в доме, в котором жил. В результате стрельбы ранения получили пять человек, один из которых позже скончался. После проведения спецоперации стрелок был обнаружен мертвым.