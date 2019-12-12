Умерла женщина, раненная при стрельбе в чешской больнице

"Скончалась женщина, получившая тяжелое ранение во время стрельбы во вторник. Ее состояние было крайне тяжелым и постоянно ухудшалось", - коротко сообщила пресс-секретарь больницы.

В четверг граждане Чехии начали посылать средства для родственников погибших и раненых в больнице, весьма значительные средства для их поддержки выделили государственные и местные органы власти.