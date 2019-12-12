Умерла женщина, раненная при стрельбе в чешской больнице

ПРАГА, 12 дек – РИА Новости. В четверг вечером скончалась женщина, получившая тяжелое ранение двумя днями ранее при нападении психически неуравновешенного человека в больнице города Острава на северо-востоке Чехии, таким образом число жертв возросло до семи, сообщила пресс-секретарь больницы Петра Петлахова.
Утром во вторник 42-летний мужчина (как позднее выяснилось, психически неуравновешенный) устроил стрельбу в одном из отделений краевой больницы в Остраве, в результате чего на месте погибли 5 человек и еще один скончался затем во время операции, еще трое получили ранения. Скончавшаяся в четверг женщина все это время находилась в критическом состоянии. Нападавший скрылся на автомобиле и впоследствии покончил с собой, заметив полицейский вертолет.
"Скончалась женщина, получившая тяжелое ранение во время стрельбы во вторник. Ее состояние было крайне тяжелым и постоянно ухудшалось", - коротко сообщила пресс-секретарь больницы.
Президент Милош Земан, выступая в четверг вечером по TV Barrandov, высоко оценил работу полиции в Остраве, которая весьма быстро обнаружила стрелявшего. При этом Земан сообщил о том, что его сын от первого брака работает врачом именно в той больнице Остравы, в которой произошло данное ЧП.
В четверг граждане Чехии начали посылать средства для родственников погибших и раненых в больнице, весьма значительные средства для их поддержки выделили государственные и местные органы власти.