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Умерла женщина, раненная при стрельбе в чешской больнице
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РИА Новости

Умерла женщина, раненная при стрельбе в чешской больнице

22:49 12.12.2019
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© Фото : Полиция ЧехииПолицейские у здания больницы в городе Острава
Полицейские у здания больницы в городе Острава
© Фото : Полиция Чехии
Полицейские у здания больницы в городе Острава. Архивное фото
ПРАГА, 12 дек – РИА Новости. В четверг вечером скончалась женщина, получившая тяжелое ранение двумя днями ранее при нападении психически неуравновешенного человека в больнице города Острава на северо-востоке Чехии, таким образом число жертв возросло до семи, сообщила пресс-секретарь больницы Петра Петлахова.
Утром во вторник 42-летний мужчина (как позднее выяснилось, психически неуравновешенный) устроил стрельбу в одном из отделений краевой больницы в Остраве, в результате чего на месте погибли 5 человек и еще один скончался затем во время операции, еще трое получили ранения. Скончавшаяся в четверг женщина все это время находилась в критическом состоянии. Нападавший скрылся на автомобиле и впоследствии покончил с собой, заметив полицейский вертолет.
"Скончалась женщина, получившая тяжелое ранение во время стрельбы во вторник. Ее состояние было крайне тяжелым и постоянно ухудшалось", - коротко сообщила пресс-секретарь больницы.
Президент Милош Земан, выступая в четверг вечером по TV Barrandov, высоко оценил работу полиции в Остраве, которая весьма быстро обнаружила стрелявшего. При этом Земан сообщил о том, что его сын от первого брака работает врачом именно в той больнице Остравы, в которой произошло данное ЧП.
В четверг граждане Чехии начали посылать средства для родственников погибших и раненых в больнице, весьма значительные средства для их поддержки выделили государственные и местные органы власти.
Полицейские на блок-посту после стрельбы в больнице города Острава в Чехии
10 декабря, 15:25
Мать устроившего стрельбу в Чехии мужчины помогла полиции в его поиске
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Стрельба в чешской больницеМилош ЗеманЧехияОстравастрельбаВ мире
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