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РИА Новости

СМИ: в Марселе неизвестный открыл стрельбу по людям в баре

02:45 01.11.2019 (обновлено: 02:51 01.11.2019)
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© REUTERS / Philippe WojazerПолицейские во Франции
Полицейские во Франции
© REUTERS / Philippe Wojazer
Полицейские во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу по людям в баре во французском Марселе, шесть человек пострадали, сообщает газета Provence.
По информации издания, инцидент произошел в баре под названием Terminus примерно в 20.30 (22.30 мск). Шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Агентство Франс Пресс пишет со ссылкой на источник в полиции, что нападавший подъехал к бару на мотоцикле, сделал несколько выстрелов и скрылся. Он по-прежнему на свободе, отмечает агентство.
По данным правоохранителей, стрелок использовал помповое ружье: на месте происшествия были найдены семь гильз 12-го калибра.
По информации радиостанции France Bleu, специалисты не исключают, что это было "сведение счетов". Расследованием занимается судебная полиция. В этом же баре, отмечает радио, в канун Рождества 2017 года в результате стрельбы погиб 26-летний мужчина
Полиция Канады. Архивное фото
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