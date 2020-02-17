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В Анкаре два человека были ранены при стрельбе в лицее
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РИА Новости

В Анкаре два человека были ранены при стрельбе в лицее

12:06 17.02.2020
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Два человека ранены при перестрелке в лицее в районе Этимесгут Анкары, учащиеся эвакуированы из здания, сообщает администрация губернатора города.
"Охранник Анатолийского лицея имени Велита Бекдаша Анкары Мурат Экинджи по не выясненной пока причине выстрелил из пистолета в директора учебного заведения Шерафеттина Али Гюрюлера, после чего попытался покончить собой. Ученики лицея были благополучно эвакуированы из здания", - сообщается на сайте губернатора Анкары.
По информации властей, раненые доставлены в больницу, началось расследование.
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