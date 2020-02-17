В Анкаре два человека были ранены при стрельбе в лицее

"Охранник Анатолийского лицея имени Велита Бекдаша Анкары Мурат Экинджи по не выясненной пока причине выстрелил из пистолета в директора учебного заведения Шерафеттина Али Гюрюлера, после чего попытался покончить собой. Ученики лицея были благополучно эвакуированы из здания", - сообщается на сайте губернатора Анкары.