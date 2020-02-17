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Власти Кипра арестовали подозреваемого в обстреле кафе в Айя-Напа
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РИА Новости

Власти Кипра арестовали подозреваемого в обстреле кафе в Айя-Напа

20:13 17.02.2020
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкКипр
Кипр
© РИА Новости / Борис Бабанов
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АФИНЫ, 17 фев – РИА Новости. Полиция Кипра арестовала 38-летнего грека-киприота за обстрел кафе в Айя-Напе, ему грозит обвинение в покушении на убийство четырех человек, сообщает издание "Филелефтерос".
В ночь на воскресенье преступник в маске подошел к кафе в курортном городе Айа-Напа и открыл огонь по посетителям, которые находились внутри. Ранены четыре человека. Было произведено 25 выстрелов из автомата Калашникова, оружие было найдено утром на подземной парковке Музея моря, неподалеку от кафе.
Полиция полагает, что целью нападавшего был известный 53-летний предприниматель, который покинул кафе за 20 минут до нападения. Пострадавшие сидели за соседним столиком.
Нападение попало на видеокамеры систем безопасности кафе – мужчина в маске подбегает к кафе и открывает стрельбу из автомата. Подозреваемый оказался на записях и других камер. В результате расследования был арестован 38-летний житель города Ларнака. На месте ареста находился еще один человек, он также будет допрошен судебным следователем, сообщает издание.
Восемь лет назад, в июне 2012 года, в Айя-Напе были убиты пять человек – телохранители и бизнесмены. Убийцы получили по пять пожизненных сроков. В июне 2016 года в ресторане Stone Garden в Айя-Напе были убиты четыре человека, в том числе бизнесмен.
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