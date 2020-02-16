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На Кипре посетителей кафе обстреляли из автомата Калашникова
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РИА Новости

На Кипре посетителей кафе обстреляли из автомата Калашникова

13:49 16.02.2020 (обновлено: 23:44 16.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяКипрская полиция
Кипрская полиция
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Кипрская полиция. Архивное фото
АФИНЫ, 16 фев — РИА Новости. Покушение на убийство совершено минувшей ночью в курортном городе Айа-Напа на Кипре, ранены четыре человека, сообщила кипрская полиция.

"Около двух часов ночи в воскресенье преступник в маске подошел к кафе и открыл огонь по посетителям, которые находились внутри", — говорится в сообщении полиции.

Серьезные ранения получила 26-летняя гражданка Греции и трое мужчин — греки-киприоты, они госпитализированы, их жизнь вне опасности, сообщила полиция.
Телеканал Sigma сообщает со ссылкой на официального представителя полиции, что целью нападавшего был известный предприниматель, его имя не называется. Предприниматель покинул кафе за 20 минут до нападения. Никто из раненых не связан с предпринимателем, они сидели за соседним столиком и пострадали случайно, сообщает канал.
По его данным, было произведено 25 выстрелов из автомата Калашников, оружие было найдено утром на подземной парковке Музея моря, неподалеку от кафе.
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