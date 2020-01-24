Шесть человек погибли при стрельбе в немецкой Рот-ам-Зе

"В здании, а также за зданием находятся шесть мертвых тел. Три мужчины 26, 65 и 69 лет и три женщины 36, 56 и 62 лет. Было также двое пострадавших, которые получили медицинскую помощь, жизнь одного из них еще находится под угрозой", — сообщил полицейский.