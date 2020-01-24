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https://ria.ru/20200124/1563835489.html
Шесть человек погибли при стрельбе в немецкой Рот-ам-Зе
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РИА Новости

Шесть человек погибли при стрельбе в немецкой Рот-ам-Зе

16:15 24.01.2020 (обновлено: 20:07 24.01.2020)
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© AP Photo / dpa/Sebastian GollnowПолиция на месте стрельбы в городе Рот-ам-Зее, Германия
Полиция на месте стрельбы в городе Рот-ам-Зее, Германия
© AP Photo / dpa/Sebastian Gollnow
БЕРЛИН, 24 янв — РИА Новости. В немецкой общине Рот-ам-Зе в Баден-Вюртемберге произошла стрельба, погибли шесть человек.
Трагедия случилась около полудня по местному времени на Банхофштрассе.
Изначально издание Focus без ссылки на источники написало, что погибли по меньшей мере шесть человек, затем эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе полиции соседнего города Аален.
Позднее представитель полиции Аалена в прямом эфире телеканала n-tv рассказал, что стрелок — 26-летний гражданин Германии, среди жертв — его родители.

"В здании, а также за зданием находятся шесть мертвых тел. Три мужчины 26, 65 и 69 лет и три женщины 36, 56 и 62 лет. Было также двое пострадавших, которые получили медицинскую помощь, жизнь одного из них еще находится под угрозой", — сообщил полицейский.

Он добавил, что мужчина также угрожал двоим подросткам 12 и 14 лет, сейчас с ними работают психологи.
В полиции пока не озвучивают мотивы преступления, но с учетом того, что все жертвы, по предварительной информации, связаны семейными узами, следствие исходит из того, "что произошла семейная драма".
Как уточнил представитель российского посольства в Германии, по данным полиции, граждане России при стрельбе не пострадали.
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ГерманияВ мире
Популярные комментарии
Мигранты поняли важную вещь: в Германии можно убивать и не становиться смертником. У них самое страшное - посадят в комфортную тюрьму, с полным уважением к правам человека и халявой до конца жизни (или срока). Ни виз, ни разрешения на работу, ни язык учить не надо.И притом будешь героем среди своих.
24 января, 16:32
Von Stirliz
117323114
Если это бытовуха в Германии, зачем это в топе российских новостей ??
24 января, 16:40
Алексей Ттт
106261121
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