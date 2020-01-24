Шесть человек погибли при стрельбе в немецкой Рот-ам-Зе

БЕРЛИН, 24 янв — РИА Новости. В немецкой общине Рот-ам-Зе в Баден-Вюртемберге произошла стрельба, погибли шесть человек.
Трагедия случилась около полудня по местному времени на Банхофштрассе.
Изначально издание Focus без ссылки на источники написало, что погибли по меньшей мере шесть человек, затем эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе полиции соседнего города Аален.
Позднее представитель полиции Аалена в прямом эфире телеканала n-tv рассказал, что стрелок — 26-летний гражданин Германии, среди жертв — его родители.
"В здании, а также за зданием находятся шесть мертвых тел. Три мужчины 26, 65 и 69 лет и три женщины 36, 56 и 62 лет. Было также двое пострадавших, которые получили медицинскую помощь, жизнь одного из них еще находится под угрозой", — сообщил полицейский.
Он добавил, что мужчина также угрожал двоим подросткам 12 и 14 лет, сейчас с ними работают психологи.
В полиции пока не озвучивают мотивы преступления, но с учетом того, что все жертвы, по предварительной информации, связаны семейными узами, следствие исходит из того, "что произошла семейная драма".
Как уточнил представитель российского посольства в Германии, по данным полиции, граждане России при стрельбе не пострадали.
Schütze gefasst: 6 Tote nach Schüssen in Rot am See https://t.co/AUQtD0CdUH— BLICK (@Blickch) 24 января 2020 г.