Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T17:54+0300
https://ria.ru/20200215/1564824375.html
В Берлине один человек погиб и четверо ранены в результате стрельбы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_0:229:3179:2017_1036x0_80_0_0_1bb7b4ac2463c557f8bf6b53a112a7d6.jpg
РИА Новости

В Берлине один человек погиб и четверо ранены в результате стрельбы

17:47 15.02.2020 (обновлено: 17:54 15.02.2020)
3799
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили немецкой полиции
Автомобили немецкой полиции
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили немецкой полиции. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо были ранены в результате стрельбы в Берлине в пятницу вечером, сообщает портал Local со ссылкой на пресс-секретаря полиции.
По данным портала, стрельба произошла в берлинском районе Кройцберг около концертно-спортивного зала "Темподром", где проходило турецкое комедийное шоу "Güldür Güldür Show". Всех посетителей эвакуировали через задние и боковые двери.
Погиб мужчина в возрасте 42 лет. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.
Полиция полагает, что стрелявших было несколько. Предполагаемые нападавшие скрылись с места преступления. Около 200 полицейских были направлены на место происшествия. Ведется расследование.
Полиция Таиланда
8 февраля, 18:49
Громкие случаи стрельбы в общественных местах в мире
8471737
Обсудить 0
ГерманияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Автомобиль ДПС
В Калининграде мужчина застрелил семейную пару
Калининградский стрелок попал на видео
Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
Вертолет Ми-8
На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-8
Источник рассказал подробности жесткой посадки Ми-8 на Ямале
Последствия ДТП на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии
В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком
Шпицберген
Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Здание отеля Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
В Мюнхене тысячи человек участвуют в демонстрации против НАТО и войны
Алексей Пушков
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о "маме и папе"
Турецкая военная техника в Сирии
Турция передает военную технику боевикам, сообщил источник
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК назвал мотив убийства семейной пары в Калининграде
Государственные флаги России (справа) и Японии
Эксперт рассказал, почему растет роль России для Японии
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы
США потребовали от венесуэльских властей освободить дядю Гуаидо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния